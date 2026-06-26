미 대법, 임시보호지위 이민자 추방 허용... 130만 명 달해

큰사진보기 ▲연방대법원 ⓒ AFP=연합뉴스 관련사진보기

AD

미국 연방대법원이 도널드 트럼프 행정부의 강경한 이민 정책의 손을 들어줬다.연방대법원은 25일(현지시각) 아이티 및 시리아 이민자들에 대한 트럼프 행정부의 '임시보호지위'(TPS) 종료가 대법원의 심사 대상이 아니라고 판결했다.TPS 종료 결정은 행정부의 권한이므로 대법원이 관여할 수 없다는 트럼프 행정부의 주장이 받아들여진 것이다. 이 판결에 보수 대법관 6명의 찬성했고, 진보 대법관 3명은 반대하면서 이념 성향에 따라 분명히 나뉘었다.TPS는 이민자들이 무력분쟁이나 자연재해 등 비상사태에 놓인 고국으로 추방되지 않는 제도다. 이 신분을 얻은 사람은 최대 18개월간 미국 체류가 가능하며 합법적으로 노동할 수 있다.이 판결로 아이티인 35만 명과 시리아인 6천 명이 추방될 위기에 처했다. 미국은 2010년 대지진 이후 아이티인에게, 2012년 내전 발발 이후 시리아인에게 TPS를 부여했다. 또한 트럼프 대통령 재집권 당시 TPS 신분이었던 17개국 출신 130만 명에 달하는 이민자를 추방할 수 있는 길도 열어줬다.백악관은 성명을 내고 "엄청난 승리"라며 "트럼프 대통령이 항상 주장해온 것처럼 TPS 신분은 말 그대로 임시적이라는 것을 재확인했다"라고 환영했다.이날 연방대법원은 멕시코 국경지대에서 미국으로 망명 신청하는 사람들을 국경을 넘기 전에 되돌려보낼 수 있다는 판결도 판결도 내놨다.반면에 재판에서 패소한 아이티 이민자들을 대리하는 변호인단은 "이 판결은 수천 명의 무고한 사람들이 불필요한 죽음을 맞이하는 결과를 불러올 것"이라며 "고향을 떠나 안전한 삶을 갈망하던 이민자들을 위협할 것"이라고 반발했다.CNN은 "연방대법원이 행정부를 견제하는 데 있어 기껏해야 제한적인 역할만 할 수 있다고 판결함으로써 미국 역사상 최악의 순간에 사법부가 이민 정책에 사실상 손을 놓아버린 셈"이라고 평가했다.트럼프 대통령은 1기 행정부 당시 망명 신청을 제한할 수 있는 범위를 대폭 늘렸다. 조 바이든 행정부가 이들을 되돌려보낼 수 없도록 규정을 고쳤으나, 트럼프 행정부가 이를 다시 부활시키겠다고 나선 것이다.보수 대법관들은 미국에 망명할 신청 자격을 얻으려면 국경을 완전히 넘어 미국 땅에 들어와야 한다고 판단했다.진보 성향의 소니아 소토마요르 대법관은 이례적으로 법정에서 반대 의견을 낭독했다. 그는 "다수 의견은 터무니없이 잘못됐다"라며 "의회가 제정한 망명 제도에도 불구하고 박해를 피해 도망친 모든 사람에게 문을 닫아버리려는 행정부의 결정을 승인한 것에 정중히 반대 의견을 밝힌다"라고 말했다.반면에 보수 성향 새뮤얼 얼리토 대법관은 소토마요르 대법관의 반대 의견 낭독 계획을 몰랐다면서 "그럴 줄 알았다면 나도 더 많은 내용을 준비했을 것"이라고 불만을 표하기도 했다.<워싱턴포스트>는 "법정에서 반대 의견을 표명하는 것은 다수 의견에 강력히 반대한다는 것을 의미한다"라며 "대법관들 사이에서 불화나 소통 부족이 있었을 가능성을 보여준다"라고 지적했다.