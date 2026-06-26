희망성남혁신위, 활동 마무리... 민선9기 성남시정 비전 발표

▲신상진 희망성남 혁신위원회 활동결과 언론브리핑 로컬라이프

큰사진보기 ▲이재율 희망성남혁신위원장이 민선9기 성남시정 비전을 발표하고 있다. ⓒ 희망성남혁신위원회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 로컬라이프(www.locallife.news)와 세무뉴스(www.taxnews.kr)에도 실립니다.

'희망성남혁신위원회'는 활동을 마무리하며 25일, 언론브리핑을 열고 민선9기 성남시정 비전을 제안했다.이날 언론브리핑에서 이재율 위원장은 "'과감한 혁신'과 '신규 정책 발굴'"이 위원회 활동의 핵심이었음을 강조했다.그러면서 민선9기 성남시 핵심 비전으로 '대한민국 기준, 성남'을 제시했다.이를 실현하기 위한 핵심 기조로는 ▲원칙과 신뢰 기반의 투명한 시정, '바른성남' ▲4차산업 기반의 앞서가는 선도 행정, '빠른혁신' ▲시민의 삶을 최우선으로 챙기는 생활밀착 행정 '행복한 시민'을 제안했다.이러한 3대 기조를 바탕으로 중점 추진해야 할 혁신 과제로는 ▲재건축·재개발 주민 부담 완화 ▲개방형 생태계 구축을 통한 사회적경제 활성화 ▲희망성남 한마음 체육문화 대축제 ▲투명하고 열린 소통을 위한 '희망성남 글로벌 프레스센터 설치' ▲미래를 이끌어 갈 '희망성남 시민리더 아카데미'를 선정해 발표했다.혁신위는 이를 포함해 행정 효율성을 높이고 시민 편의를 극대화할 다양한 혁신 과제를 망라한 활동 결과를 성남시에 공식 전달했다.또한, 이재율 위원장은 "혁신위는 '재건축․재개발 직접 지원 2조원, 기금 10조원 조성 지원', '성남 글로벌 다이아몬드형 첨단산업벨트 완성', '청년 기초자산 쌓기 5종 세트', '성남형 내집 생애말기 케어 및 무료 접종 확대', '지하철 사각지대 해소 및 철도망 확충' 등 5대 핵심 공약이 확실한 성과로 이어질 수 있도록 구체적인 실현 방안을 세심하게 논의했다"고 밝혔다.이 위원장은 "혁신위의 공식적 역할은 오늘로 마침표를 찍는다. 하지만 우리가 치열하게 다듬어 낸 104개 공약 실행 방안과 새롭게 제안한 핵심 과제들은 민선 9기 성남시의 항해를 이끌 소중한 나침반이 될 것이다"라며 "우리가 그린 혁신의 밑그림이, 성남시의 실무 검토를 거쳐 시민 여러분의 삶을 바꾸는 알찬 성과로 이어지기를 기대한다"고 말했다.