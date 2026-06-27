"최저임금 못 받는 게 당연한 것처럼..." 대구 편의점 알바의 현실

큰사진보기 ▲대구시 편의점에서 아르바이트생들에게 최저시급을 보장하지 않는 사례가 계속되고 있다. (사진=AI 이미지) ⓒ 서현선 관련사진보기

"최저시급 미지급은 법 위반이긴 하지만 사장님께서 잘 챙겨주셔서 다른 지점에 비해 저 정도면 괜찮은 것 같아요."

큰사진보기 ▲대구청(대구·경북)이 전국에서 인구 10만 명당 최저임금법 신고율이 가장 높았다. ⓒ 서현선 관련사진보기

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큰사진보기 ▲알바천국에 올라온 아르바이트 모집 공고 ⓒ 서현선 관련사진보기

대구시 북구의 한 편의점에서 아르바이트하고 있는 대학생 강시현(가명, 20)씨를 만났다. 2025년 10월부터 아르바이트하고 있는 강씨는 시급 8500원을 받으며 일하고 있다. 2026년 1월 기준, 우리나라 최저시급은 1만 320원이다.대구시 편의점에서 최저임금을 제대로 지급하지 않는 문제는 꾸준히 제기되어 왔다. 지난해 더불어민주당 임미애 의원이 고용노동부로부터 제공받은 자료에 의하면, 대구지방고용노동청(대구청)이 전국에서 인구 10만 명당 신고율이 가장 높은 것으로 나타났다. 1.76건을 기록한 대전청과 비교하면 2배 이상 높은 수치다. 또한 대구시장 선거에 출마했던 김부겸 전 국무총리는 후보 시절 개인 전화번호를 공개하여 시민들로부터 메시지를 받았는데, 최저임금 개선에 관한 내용이 제일 많았다고 언급했다.알바천국, 알바몬 등 구인 구직 사이트에서는 모든 편의점이 최저시급을 지급한다고 알린 채 아르바이트생을 모집하고 있다. 인터뷰를 진행한 아르바이트생 강씨 역시 알바천국에서 최저시급을 지급한다고 알린 공고를 보고 지원하였다. 그러나 면접을 위해 매장을 방문한 당시, 강씨는 점장으로부터 "편의점은 최저(시급) 안 주는 거 알고 지원한 거죠?"라는 말을 들었다고 한다.현재 아르바이트 구인 구직이 활발히 일어나는 사이트 세 곳(알바천국, 알바몬, 당근)을 살펴봤다. 해당 사이트에 올라와 있는 대구시 편의점 아르바이트 구인 공고는 350여 건 이상이고, 모든 매장이 최저시급(1만 320원) 이상의 금액을 지급한다고 나와 있다. 50곳의 구인 공고를 자세히 들여다보았다. 그중 두 곳에서 "최저시급 보장"이라는 문구를 확인할 수 있었다. 편의점 아르바이트에서 최저시급을 보장 받는 것이 특별한 일이라 말하는 듯, 최저시급 보장을 강조하고 있다.그렇다면 최저시급 미지급 문제가 집단으로 발생한 이유는 무엇일까? 편의점 업계는 본사와의 수익 배분, 카드 수수료 등으로 인해 순수익이 적어 수익 구조의 어려움을 토로해 왔다. 대부분 24시간 연중무휴 운영하기 때문에, 거의 모든 편의점에는 인건비를 들여 아르바이트 근무자를 사용한다. 점주들은 수익을 늘리기 위해, 인건비를 줄이기로 결정한 것으로 보인다.대구시 동구에서 편의점을 운영하는 점주 이명준(가명)씨는 전화 인터뷰에서 인건비에 대한 어려움을 토로했다. 이씨에 따르면, 편의점은 본부와의 계약으로 24시간 운영해야 하는데 점주에게는 매출 대비 인건비 부담이 크다고 토로했다. 뒤이어 그는 "정산금에서 운영비를 제하면 300만 원 남을 때도 있다. 그 안에서 시급을 줘야 해서 힘들다. 시급은 알바생과 서로 조율해서 암암리에 조정한다"라고 말했다.대구시 북구의 한 편의점에서 아르바이트했던 이주희(가명, 20)씨는 80만 원 상당의 임금을 받지 못했다. 이씨는 아르바이트를 그만두면서 해당 편의점을 고용노동부에 신고했다. 신고 후 이씨는 점주와 합의했고, 당시 사정을 고려해 점주로부터 약 40만 원을 돌려받았다. 이씨는 인터뷰에서, "편의점 알바 블랙리스트 때문에 다른 업종으로 근무지를 옮기기 전까지 신고를 미뤘다"라고 밝혔다.학생들 사이에서는 대구시 편의점 점주들끼리 아르바이트생 정보를 공유하는 일명 '블랙리스트'가 있다는 소문이 퍼져 있다. 아르바이트생이 편의점에 관해 신고하면 다른 점주에게 공유하여 해당 아르바이트생의 업계 구직을 막는다는 내용이다. 해당 블랙리스트의 진위는 확인할 수 없으나, 이미 많은 아르바이트생에게 알려져 있다.편의점에서 아르바이트하고 있는 대학생들로부터 느낄 수 있었던 공통점은 최저시급을 보장 받지 못한 현 상황을 자연스럽게 받아들이고 있다는 것이었다.대구시 북구의 한 편의점에서 아르바이트하고 있는 신다영(가명, 18)씨는 "사장님과 친분이 있다"라며 "다른 알바생보다 조금 더 챙겨주셔서 괜찮다"라고 말했다.대구시 북구에서 아르바이트하고 있는 김기종(가명, 23)씨는 "내 시급(8500원)이 우리 동네에서 중간 수준으로 꼴등은 아니어서 다행"이라고 말했다.대구시 편의점 아르바이트 시급 문제는 10년 이상 꾸준히 제기되어 왔지만 해결되지 않았을 뿐더러, 점주들과 아르바이트생들에게 당연한 일로 굳어 버렸다. 대구노동권익센터는 전화 인터뷰에서, "수습 기간이라는 명목으로 임금의 90%만 지급하는 사례가 있다. 법률적으로 편의점 아르바이트 등의 단순 노무 직종은 수습 기간이더라도 최저임금 100%를 보장 받아야 한다"라고 밝혔다.지난해 대구지방고용노동청이 지역 노동단체 실태조사 결과를 반영해 '대구·경북지역 청년들의 노동권익 보호를 위한 현장 예방점검'을 실시했다. 이처럼 편의점 최저시급 위반에 관해 관심을 보이고 꾸준히 언급하며 해당 문제가 잊히지 않고 개선될 수 있도록 나아가는 것이 중요해 보인다.