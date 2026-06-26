한국노총 "내년 최저임금 1만 2000원 인상하라"

큰사진보기 ▲최저임금 인상 촉구 결의대회한국노총이 25일 오후 세종정부청사 고용노동부 앞에서 최저임금 인상 촉구 결의대회를 열었다. ⓒ 한국노총 관련사진보기

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한국노총이 25일 "저임금 노동자 임금 억누르는 것은 폭력이자 갑질"이라며 "내년 최저임금 1만 2000원 인상"을 촉구했다.한국노동조합총연맹(위원장 김동명)은 25일 오후 2시부터 세종시 정부청사 고용노동부 앞에서 '모든 노동자의 더 나은 삶을 위한 최저임금 인상 촉구 결의대회'를 개최했다. 집회가 끝나고 오후 3시부터는 세종시 정부청사에서 최저임금위원회 제9차 전원회의가 이어졌다.집회에서 한국노총은 "최저임금은 저임금 노동자의 생계를 보장하는 최소한의 안전망이자, 전체 노동자의 임금 수준을 결정하는 중요한 기준"이라며 "최근 몇 년간 지속되고 있는 물가 상상과 저임금 구조의 고착화로 노동자 가구의 삶이 위협 받고 있는 현실에서 사용자와 보수언론의 최저임금 왜곡 및 폄훼를 하고 있다. 모든 노동자의 인간다운 삶과 생활 안정을 위한 최저임금 인상은 필연"이라고 밝혔다.특히 ▲최저임금 1만 2000원 인상 ▲업종별 차별 적용 시도 완전한 폐기 ▲도급제 노동자 최저임금 적용 확대 등을 촉구했다.김동명 한국노총 위원장은 대회사를 통해 "임대료를 올리는 건물주에게는 아무 말도 못하고, 수수료를 인상하는 플랫폼 기업과 프랜차이즈 본사에는 침묵하면서 왜 저임금 노동자의 임금만 억누르려 하냐"며 "이것은 폭력이자 갑질이다. 이러한 불공정을 반드시 깨뜨려야 한다"고 말했다.이어 "저임금 노동자에게도 성장의 성과가 공정하게 돌아가야 한다. 한국노총은 올해 최저임금위원회에 시급 1만 2000원을 요구했다"며 "이는 노동자가 일해서 가난에서 벗어날 수 있는 사회, 열심히 일한 만큼 인간답게 살아갈 수 있는 사회를 만들기 위한 최소한의 요구"라고 강조했다.윤영희 금속노련 발렉스서비스노조 위원장, 강석화 연합노련 대전광역시환경노조 위원장 등은 투쟁사를 통해 "시급 1만 2000원 진짜 최저임금을 쟁취하는 그 날까지, 힘차게 투쟁하자"고 목소리를 높였다.결의문을 통해 "최저임금 시급 1만 2000원 쟁취와 최저임금 사각지대 해소를 반드시 이뤄낼 것"이라며 "모든 노동자가 인간답게 살아갈 수 있는 사회를 만들기 위해 끝까지 연대하고 투쟁할 것"이라고 밝혔다.집회에서는 최저임금인상 6행시 낭독 및 몸조끼 피켓 상징의식도 선보였다.이날 집회 참가자들은 '최저임금 대폭 인상' '최저임금 1만 2000원 쟁취' 등이 적힌 손팻말을 들고 "최저임금 1만 2000원 인상'을 연신 외쳤다.한편 결의대회에 앞서 최저임금위원회 노동자위원인 한국노총 류기섭 사무총장, 박용락 금속노련 사무처장, 장도준 공공사회산업노조 부위원장, 유정엽 정책1본부장, 유영미 성남상담소 소장 등이 무대로 나와 최저임금 쟁취에 대한 결의를 다졌다. 이들은 곧바로 최저임금위원회 제9차 전원회의에 참석했다.