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26.06.26 09:16최종 업데이트 26.06.26 09:16

서해 천수만에 어린 새조개 10만 마리 방류, 왜?

충남도, 3개월간 사육한 1cm 크기 어린 새조개... 홍성 죽도 인근 서식지에 풀어

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충남도가 새조개를 방류 하고 있다. ㅏ
충남도가 새조개를 방류 하고 있다. ㅏ ⓒ 충남도 제공

천수만에 어린 새조개 10만 마리가 풀렸다. 새조개는 서해안을 대표하는 겨울철 별미로 떠오르고 있다. 하지만 최근 여름철 고수온 현상으로 어획량이 감소하고 있다.

25일 충남도 수산자원연구소에 따르면 홍성 죽도 인근 천수만 새조개 서식지에 어린 새조개 10만여 마리를 방류했다. 연안 수산자원 회복을 위한 조치이다.

도는 "이번에 방류된 새조개는 올해 2월 확보한 건강한 모패에서 4월 생산한 어린 개체를 연구소에서 3개월간 관리·사육해 1cm 내외 크기로 성장시킨 것"이라며 "방류 지침의 기준(크기 1.0㎝ 이상, 방류 시기 6월까지)을 충족했다"라고 밝혔다.

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새조개는 올해 해양수산부 '수산종자 방류지침' 방류 품종에 처음 등재됐다.

관련해 충남도는 "도 수산자원연구소는 지난 2016년부터 새조개 연구를 시작해 2019년 인공종자 생산기술을 확립했다. 이후 양식 기술 개발과 환경 조사를 진행해 왔다"고 밝혔다.

그러면서 "최근에는 기후 변화에 대응한 실내 양식 연구와 어장 확대를 위한 환경 조사, 방류 효과 분석을 위한 형광표지 개발 연구 등을 추진하고 있다"고 덧붙였다.

새조개
새조개 ⓒ 충남도 제공

#새조개

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이재환 (fanterm5) 내방
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    • 자유주의자. 공동체를 걱정하는 개인주의자. 이성애자. 윤회론자. 사색가. 타고난 반골. 충남 예산, 홍성, 당진, 아산, 보령 등을 주로 취재하고 있습니다.

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