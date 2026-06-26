'프로 산책러'의 동네 한 바퀴 두 배로 즐기는 법

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큰사진보기 ▲물멍 중아무 생각하지 않고 흐르는 물만 멍하게 바라보기 ⓒ 한세희 관련사진보기

큰사진보기 ▲꽃 검색하기노란색 코스모스의 정체는 다년생 여름꽃인 '금계국'이었다 ⓒ 한세희 관련사진보기

큰사진보기 ▲홀씨오랜만에 불어보는 홀씨 ⓒ 한세희 관련사진보기

큰사진보기 ▲길냥이와 잠시 인사산책하면서 이 녀석이 잘 있는지 확인하는 것도 좋은 일 같다 ⓒ 한세희 관련사진보기

큰사진보기 ▲좋은 일 하나 했다일부러 줍지는 않고 눈에 보이면 줍는다 ⓒ 한세희 관련사진보기

어느 덧 '소서(小暑, 양력 7월 7일에서 8일)'를 향해가는 절기. 이제 막 하지(夏至)를 지나 작은 더위라 불리는 열한 번째 계절을 앞두고 있다. 본격적인 더위가 다가오는 것 치고는 밤공기가 아직은 선선한 6월이다. 뙤약볕이 쨍쨍 내리쬐는 한낮만 피한다면 산책 나가기 꽤 괜찮은 날씨다.며칠 전 월요일에도 산책을 다녀왔다. 지난 주말에 비가 종일 내려서 그런지 늦은 오후였지만 공기가 제법 서늘했다. '프로 산책러'인 나는 지체 없이 집 근처 산책로로 향했다. 벌써 5년째 생활 운동과 취미 사이에 있는 이 일을 꾸준히 하고 있다. 같은 장소에서의 걷기라 매일이 비슷할 것 같지만 전혀 그렇지 않다고 자신 있게 말할 수 있다.산책이 좋아서, 앞으로도 오래 오래 걷고 싶어서 평범한 길에서도 즐길 거리를 만들어 내는 기술을 누구보다 진심으로 연마해왔다. 산책 예찬론자는 고요한 산책도 얼마든지 다채롭게 채울 수 있다고 믿고 있다. 아래의 방법은 부지런히 걷고 두리번거리며 발견한 최근의 즐거움들이다. 날 좋은 날 동네 한 바퀴 돌며 여러분도 산책의 잔 재미를 만끽해 보시길!컴퓨터 앞에 오래 앉아 있으면 나도 모르게 자세가 흐트러진다. 상체는 구부정해지고 목은 쑥 튀어나와 이러다가는 곧 거북이가 되는 건 아닌지 걱정이 된다. 명상의 필요성을 느낀 나는 하던 일을 대충 정리하고 밖으로 나갔다. 물이 콸콸 흘러가는 장면을 만나기 위해서.산책로 사이에 낀 하천을 따라 걷다 보면 유독 낙차가 큰 구간을 만나게 된다. 그 지점이 바로 나의 명상 존이다. 거기에 서서 아무 생각하지 않고 흐르는 물에만 시선을 둔다. 포인트는 그저 '멍하게' 바라보는 것이다. 약간 넋이 나간 사람처럼 보일 수 있지만 그렇게 하고 있으면 종일 깨어 있어 피로해진 감각 기관이 개운하게 정화되는 느낌이다. 상쾌한 물소리와 시원한 해방감은 덤이다.하도 많이 피어서 무심히 지나쳤다가 시들기 시작한 무렵에야 이 꽃의 정체가 궁금해졌다. 듬성 듬성 떨어져 핀 것들 중에 제일 화사한 무리 앞에 멈춰선 나는 사진을 찍고 바로 이미지 검색에 들어갔다.화면에 뜬 비슷한 이미지들이 하나같이 자신을 '금계국'이라며 소개하는 것 같았다. 내친김에 지식백과에도 금계국을 검색해봤다. 다년생이고, 여름꽃이고, 화단용으로 많이 심기는 구나 작게 중얼거리며 다시 걸음을 이어갔다. 이름을 몰라 그동안 노란 코스모스로 외우고 있었는데 이제 알았으니 다음부턴 반갑게 아는 체 할 수 있다.아직 날아가지 못한 민들레 홀씨가 잡초 사이에 간간이 끼어 있다. 어릴 때 참 많이 불고 놀았던 기억이 있는데 역시나. 다 커서 해도 재밌기만 하다. 줄기를 꺾지 않고 그냥 내가 쪼그려 앉아서 분다. 한자리에 오래 매여 있었던 홀씨가 후후 입바람 몇 번에 저만치 날아갔다. 가다가 두 개 더 봐서 똑같이 날려 보냈다. 괜히 가슴이 후련해진다.고양이 세 마리를 키우는 집사이기도 하지만 나는 길냥이들이 사람을 따르기보단 차라리 경계심을 갖는 게 더 낫다고 생각하는 편이다. 그게 험한 길 생활을 하는 고양이의 안전에는 훨씬 이로울 테니 말이다. 책임질 게 아니라면 정을 주지 않는 게 맞지만 이렇게 먼저 다가와 내 다리에 찰싹 붙어 버리면 딱히 방법이 없다.보아하니 묘생 6개월 정도 돼 보이는 어린 고양이 같은데 사람에 대한 경계심이 하나도 없는 듯 했다. 걱정도 되고 짠하기도 하고 또 예뻐서 엉덩이를 그냥 툭툭 두들겨 주고 다시 내 갈 길을 갔다. 짧은 인사를 나누고 돌아서며 이렇게 녀석이 잘 있는지 확인하는 것도 괜찮을 것 같았다. 산책 루틴에 동물 친구 안부 챙기기가 추가되었다.쓰레기 줍기만큼 즉각적이고 확실한 성취감이 또 있을까. 산책 코스 반환점을 찍고 돌아가다가 덩그러니 버려진 음료 컵을 발견했다. 예전에는 '여기서 조금만 더 이동하면 쓰레기 버리는 데가 떡하니 나오는데 그게 귀찮아서 지금 풀밭에다 패대기를 치고 간 거야?' 이렇게 속으로 온갖 비난을 퍼부었는데 요즘은 그냥 조용히 주워서 버린다. '쓰레기를 일부러 찾아다니지는 말고 눈에 보이면 줍자'가 철칙이 되었기 때문이다. 좋은 일 하나 했다는 내 만족을 위해서. 아주 사소한 일이지만 자존감이 순식간에 올라간다. 내가 꽤 괜찮은 사람이 된 것 같은 기분이 든다.