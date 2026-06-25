용인시의회 새 의장 누구…김진석·장정순·황재욱 물밑 경쟁

큰사진보기 ▲제10대 용인시의회가 다음 달 1일 첫 본회의를 열고 의장과 부의장을 선출하면서 전반기 원구성이 본격화된다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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제10대 용인시의회가 다음 달 1일 첫 본회의를 열고 의장과 부의장을 선출하면서 전반기 원구성이 본격화된다. 여야 모두 경선보다는 내부 조율을 통한 단일 후보 추대에 무게를 두고 있어 최종 후보가 누구로 압축될지 관심이 쏠린다.현재 의장은 다수당인 더불어민주당 몫이 유력하다. 민주당은 전체 의석 34석 가운데 18석을 확보해 의장 선출의 주도권을 쥐고 있다.의장 후보군으로는 4선 장정순(아선거구) 의원과 3선 김진석(다선거구)·황재욱(카선거구) 의원, 재선 임현수(라선거구) 의원 등이 거론된다.이 가운데 김진석 의원은 제9대 용인시의회 전반기 더불어민주당 대표의원을 맡아 여야 협상과 원내 운영을 이끌었고, 후반기에는 자치행정위원장을 역임하며 주요 시정 현안을 다뤄왔다. 원내대표와 상임위원장을 모두 경험한 만큼 의회 운영 경험과 조정 능력을 갖춘 후보라는 평가를 받고 있다.최다선인 장정순 의원은 제8대 후반기 문화복지위원장과 제9대 전반기 자치행정위원장을 맡으며 풍부한 의정 경험을 쌓았다.황재욱 의원 역시 제8대 전반기 의회운영위원장과 후반기 민주당 대표의원, 제9대 전반기 문화복지위원장을 역임하는 등 의회 운영과 당 운영 경험을 두루 갖췄다.임현수 의원은 다른 후보들이 단일화할 경우 출마를 접겠다는 뜻을 밝힌 것으로 알려졌다.민주당 내부에서는 경선을 치르기보다 후보 간 협의를 통해 단일 후보를 추대하는 방향으로 의견을 모아가는 분위기다.부의장은 국민의힘 몫이 유력하다. 후보군으로는 4선 김희영(사선거구) 의원과 재선 김길수(마선거구) 의원이 거론되고 있으며, 국민의힘 역시 내부 조율을 거쳐 단일 후보를 결정할 가능성이 크다.용인시의회는 다음 달 1일 첫 본회의에서 의장단을 선출한 뒤 상임위원회 구성 등 전반기 원구성 절차에 본격 착수할 예정이다.