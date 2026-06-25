남양주 공공성 논란 사업 재점검… 최현덕 당선인 "시민이 기준"

큰사진보기 ▲최현덕 남양주시장 당선인이 공공성 논란이 제기된 주요 개발사업을 시민의 삶과 공공성을 기준으로 전면 재검토하겠다는 방침을 밝혔다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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최현덕 남양주시장 당선인이 공공성 논란이 제기된 주요 개발사업을 시민의 삶과 공공성을 기준으로 전면 재검토하겠다는 방침을 밝혔다.최 당선인은 25일 민선 9기 남양주시장직 인수위원회인 시민주권위원회 업무보고에서 수동면 골프장과 데이터센터, 물류센터 건립사업을 우선 점검 대상 사업으로 선정하고 사업의 공공성과 주민 수용성, 지역의 지속 가능성 등을 종합적으로 검토하겠다고 밝혔다.이번 점검은 민선 9기 시정 철학인 '시민주권도시 남양주'를 구체화하는 첫 행보로, 시민 생활과 직결되는 사업일수록 행정 편의나 사업성보다 시민의 삶과 지역사회의 이익을 우선하겠다는 취지다.최 당선인은 "시민들의 원성과 불만은 결국 행정에 대한 불신으로 이어진다"며 "민생을 위한 행정을 펼쳐야 한다. 시민 공감을 얻지 못하는 사업은 단호하게 재검토하겠다"고 말했다.우선 수동면 골프장 건설사업은 자연환경 보전과 주민 생활여건, 지역의 지속 가능한 발전 방향 등을 종합적으로 고려해 검토할 계획이다.데이터센터 건립사업도 점검 대상에 포함됐다. 데이터센터는 대규모 전력 사용과 냉각용수, 저주파 소음, 열섬현상 등 환경적 영향에 대한 우려가 꾸준히 제기돼 온 만큼 전력 공급 안정성과 주민 수용성, 지역경제 기여 효과 등을 함께 살펴볼 방침이다.물류센터 건립사업 역시 화물차 통행 증가와 교통 혼잡, 소음, 불법 주정차 등 주민 생활에 미치는 영향을 중심으로 사업 추진 경위와 주변 여건을 면밀히 검토할 예정이다.최 당선인은 취임 이후 관련 부서 보고와 주민 의견을 종합적으로 수렴하고, 법과 절차에 따라 사업별 추진 방향을 결정하겠다는 입장이다.최 당선인은 "민선 9기의 핵심은 시민의 삶을 시정의 중심에 두는 것"이라며 "시민이 납득하지 못하거나 지역의 지속 가능성을 훼손할 우려가 있는 사업이라면 시민 눈높이에서 다시 살피는 것이 책임 있는 행정"이라고 강조했다.