하남시, AI·K-컬처 중심 대전환…'기업·일자리 도시' 본격 시동

큰사진보기 ▲하남시가 민선 9기 출범과 함께 인공지능(AI)과 K-컬처를 양대 성장축으로 삼아 산업구조 혁신에 나선다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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하남시가 민선 9기 출범과 함께 인공지능(AI)과 K-컬처를 양대 성장축으로 삼아 산업구조 혁신에 나선다. 첨단기업과 앵커기업 유치를 통해 자영업 중심의 경제구조를 탈피하고, 양질의 일자리와 지속 가능한 성장 기반을 구축한다는 구상이다.경기도가 발표한 2023년 지역내총생산(GRDP) 자료에 따르면 하남시의 1인당 GRDP는 2천804만 원으로 도내 31개 시·군 가운데 24위에 머물렀다. 강남구와의 격차도 기존 5분의 1 수준에서 6분의 1 수준으로 더 벌어진 것으로 나타났다.시는 미사·감일·위례신도시 조성 완료 이후 건설경기 둔화와 서비스업 비중이 88.8%에 달하는 산업구조가 성장 정체의 주요 원인이라고 분석했다. 특히 지역경제를 견인할 대기업이 부족하고 도·소매업과 자영업 중심 산업구조가 이어지면서 생산성과 양질의 일자리 창출에도 한계가 있었다는 판단이다.하남시는 지난 민선 8기 동안 투자유치과를 신설해 AI 보안 전문기업 이글루코퍼레이션을 비롯해 성원애드피아, 연세하남병원 등 13개 기업을 유치하며 약 1조 원 규모의 투자와 2천여 개의 일자리를 창출했다.그러나 시는 이러한 성과에도 근본적인 산업구조 변화에는 한계가 있었다고 보고, 민선 9기에는 첨단기업과 미래산업 중심의 경제체질 개선에 행정력을 집중할 방침이다.이를 위해 기업 전담 매니저를 지정해 원스톱 행정서비스를 제공하고 기업 애로사항을 신속히 해결하는 한편, 문화·교육·교통·복지 등 정주여건도 함께 개선해 기업하기 좋은 도시 환경을 조성할 계획이다.또 K-스타월드와 교산 AI 혁신클러스터, 캠프콜번 개발사업, 창우동 도시개발사업 등을 미래 성장거점으로 육성해 AI 산업과 문화콘텐츠 기업을 적극 유치하고 새로운 산업생태계를 구축한다는 전략이다.하남시는 이러한 산업구조 전환을 통해 장기적으로 지역내총생산(GRDP)을 끌어올리고 시민들이 체감하는 양질의 일자리와 지역경제 성장을 실현한다는 목표를 세우고 있다.이현재 하남시장은 "도시 경쟁력은 결국 좋은 기업과 좋은 일자리에서 나온다"며 "정부와 경기도, 민간기업과 긴밀히 협력해 K-스타월드와 교산 AI 혁신클러스터 등 국가 전략사업을 성공적으로 추진하고, 이를 시민이 체감하는 경제 성장과 일자리 창출로 연결하겠다"고 말했다.