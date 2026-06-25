성남시 재건축 2조 지원부터 AI 행정까지…혁신위 청사진 나왔다

큰사진보기 ▲민선 9기 성남시 출범을 준비해 온 희망성남혁신위원회가 25일 최종보고회를 열고 2주간의 활동을 마무리했다. ⓒ 성남시 관련사진보기

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민선 9기 성남시 출범을 준비해 온 희망성남혁신위원회가 25일 최종보고회를 열고 2주간의 활동을 마무리했다.이재율 희망성남혁신위원장은 이날 최종보고에서 '대한민국 기준, 성남'을 민선 9기 핵심 비전으로 제시하며 공약 실행방안과 시정 혁신 과제를 성남시에 공식 전달했다.혁신위원회는 지난 2주 동안 성남시 주요 정책과 사업을 전면 재검토하고, 시민 삶의 질을 높일 새로운 정책 발굴과 민선 9기 공약의 실행력을 높이는 데 집중했다.특히 민선 9기 핵심 공약 104개를 면밀히 검토해 우선순위를 조정하고, 시민이 체감할 수 있는 실행 중심의 정책으로 구체화하는 작업을 진행했다.이재율 위원장은 "과감한 혁신과 신규 정책 발굴을 중심으로 덜어낼 것은 덜어내고 필요한 혁신은 적극 제안했다"며 "민선 9기 성남시가 시민의 삶을 바꾸는 성과를 만들어 갈 수 있도록 밑그림을 마련했다"고 말했다.혁신위원회는 민선 9기 시정 운영 방향으로 ▲원칙과 신뢰를 기반으로 한 '바른성남' ▲4차 산업혁명 시대를 선도하는 '빠른혁신' ▲시민 삶을 최우선으로 하는 '행복한 시민' 등 3대 비전을 제시했다.이를 실현하기 위한 주요 정책으로는 재건축·재개발 주민 부담 완화, 사회적경제 활성화를 위한 개방형 생태계 구축, 시 체육대회와 구별 문화축제를 통합한 '희망성남 한마음 체육문화 대축제', 통합브리핑룸 설치를 포함한 글로벌 프레스센터 조성, 시민리더 양성을 위한 '희망성남 시민리더 아카데미' 운영 등을 제안했다.아울러 민선 9기 핵심 공약인 ▲재건축·재개발 직접 지원 2조 원 및 기금 10조 원 조성 ▲글로벌 다이아몬드형 첨단산업벨트 구축 ▲청년 기초자산 5종 세트 ▲성남형 생애말기 돌봄 및 예방접종 확대 ▲철도망 확충과 지하철 사각지대 해소 등에 대해서도 구체적인 실행방안을 마련했다고 밝혔다.이 위원장은 "희망성남혁신위원회의 공식 활동은 마무리되지만, 104개 공약 실행방안과 혁신 과제는 민선 9기 성남시의 나침반이 될 것"이라며 "혁신위의 제안이 시민의 삶을 바꾸는 실질적인 정책으로 이어지길 기대한다"고 말했다.한편 희망성남혁신위원회는 민선 9기 출범 준비를 위해 구성된 자문기구로, 지난 2주간 시정 혁신과 공약 이행 방안을 집중적으로 논의해 왔다.