7월 1일 '시민임명식'으로 조용익 부천시장 취임

큰사진보기 ▲부천시청 ⓒ 박정길 관련사진보기

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부천시가 7월 1일 오전 10시 시청 어울마당 2층 대강당에서 '제24대 조용익 부천시장 취임식'을 '시민임명식'이라는 이름으로 연다. 시장이 시민으로부터 권한을 부여받는다는 의미를 형식에 담은 것이 특징이다.부천시 행정지원과 총무팀 관계자는 25일 기자와의 통화에서 "경제, 공간, 교통, 교육, 문화, 복지, 안전, 체육, 행정, 환경 10대 분야 공약과 관련해 공약 수혜자나 정책 참여자 등 시민대표를 각 부서의 추천을 받아 선정했다"며 "청년, 노인, 기업인, 노동자 등 다양한 계층이 참여해 폭넓은 시민사회의 목소리를 담고자 했다"고 밝혔다.이렇게 선정된 시민대표 10명은 무대에 올라 조용익 시장에게 임명장을 전달할 예정이다.시민대표가 전달하는 시민임명장은 시민의 이름으로 부천시장을 임명한다는 의미를 담고 있다. 이는 시정의 권한이 시민에게서 나온다는 시민주권의 가치를 상징하며, 시민이 부여한 권한에 대한 책임 있는 시정 운영과 더 나은 부천의 미래에 대한 기대를 반영하고 있다.임명장은 통합된 형태가 아니라 분야별로 내용이 다르게 구성된다. 관계자는 "경제 분야 대표의 임명장에는 상동 특별계획구역, AI 콘텐츠시티 관련 내용이 담기는 등 분야마다 임명장 문구가 다르게 들어간다"고 설명했다.이번 행사는 시민 누구나 참석할 수 있다. 관계자는 "시민들에게 개방된 행사"라며 "시청 어울마당 2층 대강당에 마련된 좌석 500석에서 진행되며 참석이 가능하다"고 안내했다. 행사 시간은 오전 10시부터 11시 30분까지, 1시간 30분가량 소요될 예정이다.행사는 시민과 함께 이룬 성과와 향후 비전을 담은 기념 영상 상영을 시작으로, 시민께 드리는 말씀(기존 '취임사' 형식에서 명칭 변경), 부천시립예술단의 축하공연 순으로 진행된다. 관계자는 "주요 내빈과 국회의원들이 먼저 기념촬영을 진행한 뒤, 이후 참석한 시민들도 자연스럽게 시장과 함께 사진을 찍을 수 있도록 기획할 예정"이라고 밝혔다.부천시는 "과도한 의전과 형식적 연출을 지양하고, 내용 중심의 실용적이고 내실 있는 행사로 운영할 계획"이라고 밝혔다.