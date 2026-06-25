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사회

광주전라

26.06.25 18:14최종 업데이트 26.06.25 18:33

김대중 전남광주통합 교육감, 취임식 대신 학교 현장으로

"교육 통합 대전환기 혼란 대비... 교육 현장 방점"

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김대중 전남광주통합특별시 초대 교육감 당선인. 현직 전남교육감이다. 2026. 6. 4
김대중 전남광주통합특별시 초대 교육감 당선인. 현직 전남교육감이다. 2026. 6. 4 ⓒ 전라남도교육청

김대중 전남광주통합특별시 초대 교육감 당선인이 오는 7월 1일 교육감 취임식을 생략하고 곧바로 학교 현장을 찾는 것으로 공식 임기를 시작한다.

25일 김대중 당선인의 인수위 등에 따르면 김 당선인은 취임 첫날인 1일 새벽 0시 개회하는 전남광주통합특별시의회본회의에 참석해 취임선서를 한다.

이어 오전 8시 20분 목포공업고등학교(AI에너지 마이스터고)를 방문하는 것으로 첫 공식 일정을 시작한다.

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오전 11시에는 광주 원도심 학교인 광주중앙초등학교를 찾아 학생과 교직원들을 만나 현장 목소리를 청취할 예정이다.

이어 오후에는 국립 5·18민주묘지 등을 찾아 민형배 특별시장과 공동 참배한다.

이후 오후 4시 30분부터는 전남광주통합특별시교육청 AI(인공지능)교육원에서 교육청 간부들이 참석한 가운데 '통합전략회의'를 주재한다.

이 자리에서 김 교육감은 취임사를 통해 'K-교육특별시'의 로드맵을 선언하고, 교육행정 통합 조기 안착을 위한 조직 안정성 확보 방안을 집중 논의할 계획이다.

김 당선인 측 관계자는 "취임 첫 날 일정은 광주·전남 교육 통합이라는 대전환기를 맞아 발생할 수 있는 현장 불안과 혼란에 대비하고, 교육 현장과 실용에 방점을 두겠다는 김 당선인의 의지가 반영됐다"고 말했다.

#김대중교육감#전남광주통합특별시교육감#초대교육감#통합교육감#취임첫날

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