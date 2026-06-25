시흥과학고, 학생 중심 미래형 과학교육 공간으로 조성

큰사진보기 ▲시흥 은계에 건립되는 시흥과학고 조감도. 개교 목표 시점은 2029년 3월이다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 17일 열린 시흥과학고 설계공모 당선작 설명회 ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

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시흥과학고등학교 건립을 위한 설계 절차가 본격화되면서, 시흥 북부권 미래교육 인프라 조성에 대한 기대가 커지고 있다.문정복 국회의원(민주당 최고위원, 시흥갑)은 시흥과학고 설계공모 당선작 공개 설명회를 통해 수렴된 학부모와 시민 의견을 향후 설계 과정에 반영해, 시흥과학고를 학생 중심의 미래형 과학교육 공간이자 지역사회와 함께하는 교육 거점으로 조성하겠다고 밝혔다.시흥과학고 설계공모 당선안 공개 설명회는 지난 17일 은계중학교 시청각실에서 열렸다. 설명회는 설계공모 당선안의 주요 내용과 설계 의도를 시민들과 공유하고, 과학고 교육과정과 미래형 학습환경 조성을 위한 현장 의견을 듣기 위해 마련됐다.이날 설명회에는 문정복 의원을 비롯해 임병택 시흥시장, 안민석 경기도교육감 당선자, 시흥교육지원청 관계자, 학부모 및 시민 대표 등 100여 명이 참석했다. 참석자들은 시흥과학고 설계공모 당선안의 주요 내용과 사업 개요, 추진 경과, 향후 일정 등을 공유했다.설계공모 당선안은 '자연과 도심이 조화롭게 어우러진 융합 캠퍼스'를 기본 방향으로 한다. 교사동과 기숙사동을 유기적으로 연결하고, 창의적 탐구와 협업이 가능한 학습공간, 학생들이 안전하게 생활할 수 있는 공간, 지역사회와 상생할 수 있는 열린 공간을 함께 구현하는 데 중점을 두고 있다.특히 과학고의 특성을 살린 천체관측실과 창의적 탐구공간, 친환경 녹색 학교, 무장애 환경, 스마트 교육환경 등이 설계 방향에 반영됐다.이날 참석한 학부모와 시민들은 학생 안전, 통학 동선, 시설 개방, 주민 이용 편의 등에 대한 의견을 제시했다. 시흥과학고가 은계지구 내 학교부지와 주민복합시설, 인근 체육시설 등과 함께 조성되는 만큼 학교와 지역사회가 어떻게 연결될 것인지에 대한 관심도 높았다.문정복 의원은 "시흥과학고는 단순히 학교 하나를 새로 짓는 사업이 아니라, 시흥의 교육 경쟁력을 한 단계 끌어올리고 우리 아이들이 지역 안에서 더 큰 꿈을 키울 수 있도록 만드는 핵심 교육 인프라"라고 말했다.이어 "어떤 공간을 만들 것인지, 학생들이 어떤 환경에서 배우고 성장할 것인지가 매우 중요하다"며 "설명회에서 나온 시민 의견을 설계 과정에 세심하게 반영하겠다"고 밝혔다.그러면서 "다가오는 미래는 AI, 바이오, 첨단과학기술이 국가와 지역의 경쟁력을 좌우하는 시대"라며 "시흥과학고가 우리 아이들이 미래산업의 변화를 읽고 스스로 탐구하며 세계와 경쟁할 수 있는 과학기술 인재로 성장하는 요람이 될 수 있도록 하겠다"고 강조했다.임병택 시흥시장은 "시흥과학고는 시흥이 AI·바이오 특화 교육도시로 도약하는 중요한 계기"라며 "학교 주변 보행환경과 교통, 공원, 생활체육시설이 유기적으로 연결될 때 과학고는 학생만을 위한 공간을 넘어 지역 전체의 활력을 높이는 미래교육 거점이 될 것"이라고 말했다.안민석 경기도교육감 당선자는 "미래의 과학교육은 지식 전달을 넘어 탐구, 협업, 창의, 안전이 함께 보장되는 교육환경에서 가능하다"며 "시흥과학고가 학생 중심의 미래형 과학교육 모델로 자리 잡을 수 있도록 경기도교육청 차원에서도 관심과 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.시흥과학고는 시흥시 은계지구 내 대야동 642-199 일원, 은계1초·은계1고 부지에 조성될 예정이다. 전체 부지 규모는 총 27,976㎡이며, 교사동은 지상 4층, 기숙사동은 지상 6층 규모로 계획됐다.학교는 총 15학급 300명 규모로 조성되며, 기숙사는 157실 규모로 들어설 예정이다. 개교 목표 시점은 2029년 3월이다.시흥과학고 부지와 인접한 체육부지에는 시흥북부 실외체육운동장도 함께 추진된다. 문정복 의원은 LH와 추가 협의를 통해 사용 계획이 없던 유치원 부지를 체육부지로 전환하고, 기존 체육부지와 통합해 부지를 확장했다고 설명했다.향후 추가적인 선형 변경과 부지 매입을 통해 시민과 학생이 함께 이용할 수 있는 트랙형 실외운동장 조성도 추진될 예정이다.시흥과학고 건립 사업은 앞으로 기본·실시설계 절차를 거쳐 본격적인 조성 단계로 이어진다. 시흥시는 학교와 체육시설, 주민 이용 공간이 함께 어우러지는 미래형 교육 거점으로 조성될 수 있도록 관계 기관과 협력을 이어갈 계획이다.