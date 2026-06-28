맥주 안 만들면 재산 몰수, 국외 추방... 이 맥주가 도대체 뭐길래

"Wyrd bið ful aræd(운명이 나를 기다린다)."

큰사진보기 ▲영화 <세븐 킹스 머스트 다이> 포스터 ⓒ 넷플릭스 관련사진보기

큰사진보기 ▲알프레드 대왕, 잉글랜드 통일의 초석을 세웠다 ⓒ 위키피디아 관련사진보기

큰사진보기 ▲발할라, Walhalla (1896) by Max Bruckner in a scenic backdrop for Richard Wagner's Der Ring des Nibelungen ⓒ 위키피다아 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

애설스탠 왕에게 자신의 영지 배반버그를 바친 우트레드는 고난이 닥칠 때마다 되뇌던 그 말을 거친 숨을 몰아쉬며 간신히 내뱉었다. 걱정스러운 눈빛으로 바라보는 충직한 부하들과 아들을 밀쳐내고 침대로 향하는 그의 뒷모습은, 마치 마지막을 고하는 듯했다.방문을 열자 그를 기다리고 있는 건, 침대가 아닌 거대한 홀. 화려한 황금과 촛불 아래 수많은 바이킹 전사들이 술잔을 부딪히며 연회를 벌이고 있었다. 발할라, 바이킹 전사가 죽으면 갈 수 있는 그곳에서 앞서 세상을 떠난 친구들의 행복한 모습을 보자 우트레드는 감정이 북받쳐 올랐다.생과 사, 운명이 이끄는 대로 자신을 던져왔던 그는 이제 어떤 선택을 할까? 통일을 막 이뤄낸 잉글랜드에서 삶의 끈을 이어갈까, 아니면, 그토록 바랐던 발할라에서 그리웠던 동료들과 술잔을 맞대며 오딘의 품에 안길 것인가. 잉글랜드 통일의 격랑을 온몸으로 겪은 남자의 눈에서 뜨거운 무언가가 흘러내리고 있었다.2023년 공개된 넷플릭스 영화 <세븐 킹스 머스트 다이>는 10세기 중반 잉글랜드 통일 과정을 그리고 있다. 이 영화를 온전히 이해하기 위해서는 2015년부터 7년 간 다섯 개의 시즌으로 제작된 <라스트 킹덤(The Last Kingdom)>을 먼저 살펴봐야 한다.<라스트 킹덤>은 9세기 중반 브리튼 섬을 침략한 바이킹 족과 이에 맞서 잉글랜드를 지키려는 알프레드 대왕과 그의 아들, 에드워드의 일대기를 다룬 대하 드라마다. 이 작품은 영국 작가 버나드 콘웰의 <더 색슨 스토리>를 바탕으로 역사적 사실에 허구와 상상을 섞어 재구성했다.영화 <세븐 킹스 머스트 다이>는 <라스트 킹덤>의 큰 줄기였던 잉글랜드 통일과 주인공 우트레드의 대단원을 그린 작품이다. 흥미로운 점은 버나드 콘웰이 실제 노섬브리아 배반버그의 영주, 우트레드의 후손이라는 사실이다. 이에 영감을 받은 콘웰은 실제로는 11세기 인물이었던 우트레드를 9세기로 가져와 가상의 인물로 창조했다.드라마와 영화 모두 빼어난 완성도를 자랑함에도, 솔직히 초기 잉글랜드 역사를 모르는 한국 시청자가 이 방대한 서사를 단 번에 따라가기엔 무리가 따른다. 전 시즌을 재미있게 봤던 나조차도 시즌이 거듭될수록 빠르게 전개되는 사건과 쏟아지는 인물에 숨을 헐떡이고 말았다.더구나 사실과 허구가 뒤섞이고 웨식스, 머시아 등 생소한 고대 지역명까지 마구 등장하니 내용을 온전히 파악하기 쉽지 않았다. 마치 조선의 역사를 잘 모르는 영국인에게 삼국통일이나 계유정난을 다룬 한국 영화를 설명 없이 보여주는 격이랄까. 그리하여 <세븐 킹스 머스트 다이>에 등장하는 맥주들을 이야기하기 전, 잉글랜드 통일의 배경과 과정을 간략하게 나마 정리해 보는 편이 좋을 듯하다.5세기 브리튼 섬에 정착한 앵글로색슨 족은 9세기 중반 웨섹스, 머시아, 동앵글리아, 노섬브리아 4 왕국 시대를 열었다. 이 비옥한 땅이 잉글랜드였다.평화는 오래가지 않았다. 약탈을 일삼던 바이킹이 정착을 결심한 것이다. 866년 노섬브리아를 점령해 요르빅(지금의 요크) 왕국을 세우고 남하해 동앵글리아를 무너뜨렸다. 색슨 족은 이 침입자를 데인 족(Danes)이라 불렀다. 머시아마저 차지한 데인 족의 왕 구드룸은 잉글랜드 전체를 바이킹의 나라로 만들려 했다.871년 웨섹스 왕에 오른 알프레드만이 이들의 위협에 간신히 맞섰다. 878년 구드룸의 기습에 쫓겨 습지로 피신했던 그는 봄에 민병대를 소집해 에딩턴 전투에서 데인 족을 격파하고 웨섹스를 되찾았다. 그런데 알프레드의 선택이 의미심장하게 다가왔다. 그는 구드룸을 죽이지 않았다. 대신 세례를 통해 기독교인으로 개종 시키고, 동앵글리아에 머물 영토를 인정하는 조약을 맺었다. 무력이 아니라 종교와 법으로 이교도를 끌어안은 것이다.훗날 알프레드는 앵글로색슨 왕국을 구해낸 영웅으로 '대왕'의 칭호를 받는다. 그는 라틴어가 아닌 영어로 연대기를 편찬해, 기독교와 색슨 족을 잉글랜드 정체성의 중심에 세웠다. 칼이 아니라 글로 쓴 정체성이었다.<라스트 킹덤>은 바이킹이 노섬브리아를 침입해 요르빅 왕국을 세우는 시점부터 시작한다. 노섬브리아 왕국, 배반버그 영주의 아들이었던 우트레드는 바이킹들의 습격으로 아버지를 잃고, 납치되어 그들의 손에 키워진다.색슨 족 혈통이지만 데인 족의 정체성을 가진 우트레드, 그는 맹세를 목숨처럼 여기는 충성심을 가진 남자였다. 데인 족으로부터 배반버그를 되찾아 다시 영주가 되는 희망을 품지만, 전사로 죽어 발할라로 가는 꿈을 꾸기도 했다.우트레드는 경계인이기에 역경을 겪지만, 한 편으로는 누구보다 현실적인 판단을 할 수 있었다. 구드룸의 습격에서 알프레드 대왕을 구해내고, 에딩턴 전투에 참가해 색슨 족의 승리에 결정적 역할을 한다. 또한 알프레드 대왕을 설득해 구드룸과 데인 족이 생존하는 데 보이지 않는 도움을 주지만, 시대는 어디에도 속하지 못하는 그를 항상 외면했다.우트레드가 역사의 소용돌이 속에서 버틸 수 있었던 이유는 그것이 자신의 운명임을 인정했기 때문이다. <라스트 킹덤>은 우트레드가 배반버그의 영주가 되고 알프레드 대왕의 아들 에드워드가 통일의 기틀을 마련하면서 막을 내린다.917년 에드워드 왕은 동앵글리아의 데인 족을 복속시키고, 이듬해 머시아까지 흡수해 노섬브리아를 제외한 잉글랜드의 왕이 되었다. 그러나 통일을 목전에 두고 갑작스러운 죽음을 맞았고(924년), 과업은 아들 애설스탠에게 넘어갔다. <세븐 킹스 머스트 다이>는 그 왕위 계승을 앞두고 시작된다.우트레드는 애설스탠의 정신적, 군사적 스승이었다. 그러나 애설스탠에게는 약점이 있었다. 어머니가 귀족이 아니었기에 계승의 정당성을 끊임없이 의심 받았다. 여기서부터 영화는 역사를 떠나 허구를 입힌다.데인 족 첩자 잉길문드의 꾐에 빠져 애설스탠이 폭정을 하고 왕위 계승 경쟁자였던 이복형제를 살해한다는 설정은 모두 작가의 창작이다. 실제로 애설스탠은 곧고 강직한 인물로 평가 받았으며, 평생 결혼하지 않고 이복동생에게 왕위를 물려주었다는 기록 정도만 남아 있을 뿐이다.잉길문드의 계략으로 추방 당한 우트레드는 데인 족과 스코트 족 연합군이 웨섹스에 맞서 전쟁을 준비하고 있다는 사실을 알게 되고, 다시 애설스탠 곁으로 돌아온다. 그리고 마침내 두 사람은 잉글랜드 역사 상 가장 치열했다고 평가 받는 브루난버 전투에서 한 팀이 되어 연합군을 격파하고 진정한 잉글랜드 통일을 이뤄낸다.영화는 이 전투를 통일의 절정으로 그리지만, 실제 영토 통합은 이미 927년에 이루어졌고, 937년의 브루난버 전투는 그 이후 일어났다. 노섬브리아가 병합된 것은 한참 뒤인 954년이다. 흩어진 과정을 하나의 클라이맥스로 압축하는, 통일이라는 서사가 늘 사후에 정리된다는 사실을 영화는 스스로 보여주고 있었다.그렇다면 죽어야 할 일곱 왕은 누구였을까. 영화는 앞서 세상을 떠난 에드워드 왕과 브루난버 전투에서 사망한 5명의 왕과 그의 후예를 언급한다. 그리고 마지막 한 사람, 우트레드. 자신은 부인했지만, 잉글랜드의 그림자 왕, 우트레드가 마지막 한 명이 아니었을까.전투 중 심각한 부상을 입은, 이제는 노쇠한 우트레드는 생과 사의 갈림길에서 어디로 가야 할지 이미 알고 있었다. 자신을 반갑게 맞아줄 친구들이 있는 발할라로 떠나야 한다는 사실을.발할라, 바이킹 전사들이 전투에서 사망하면 오딘은 이들을 이곳으로 이끌었다. 낮에는 싸우고, 밤이 되면 모두 술을 마시며 연회를 즐기는 발할라의 술은 '미드'였다. 꿀로 빚은 미드는 신들의 땅, 아스가르드(Asgard)에서 맛볼 수 있는 귀하고 영광스러운 천상의 음료였다.미드는 영광스러운 죽음 뒤에야 만날 수 있는 술이었던 반면, 맥주는 바로 지금, 일상을 위한 음료였다. 살아 숨 쉬는 인간들의 땅(Midgard)을 버텨내기 위한 생존의 음료이자 지상의 술이었다.9세기 잉글랜드 맥주는 에알루(ealu)였다. 에알루는 곡물을 발효한 후, 다양한 허브와 약초를 넣은 음료였다. 종교와 관습은 달랐지만, 바이킹의 맥주도 색슨 족과 크게 다르지 않았다. 이름 역시 외일(Öl)이었다.시큼하지만 달달하고 알싸한 허브 향이 도는 맥주는 인종과 문화를 가리지 않는 유일한 존재였다. 에알루와 외일은 중세를 지나며 에일(ale)이라는 이름을 가졌다. 일상에서, 전장에서, 잔치에서, 슬플 때나 기쁠 때나, 지상의 사람들은 에일을 마셨다. 당대 사람들에게 맥주가 얼마나 중요한 술이었는지는 색슨과 바이킹의 법을 통해서도 알 수 있다.7세기 이네 왕(King Ine)은 웨섹스 최초의 성문법전에 맥주 조항을 두었다. 땅을 가진 자는 왕이 방문하면 웰시 에일(Welsh ale) 12 앰버와 맑은 에일 30 앰버를 바쳐야 했다. 웰시 에일은 꿀을 첨가해 진하고 달콤한 맥주였던 반면, 맑은 에일은 앵글로색슨 귀족이 선호했던 투명하고 가벼운 맥주였다. 앰버(amber)의 정확한 용량은 오늘날 확정되지 않았으나, 상당한 양이었던 것으로 추정된다. 이 고대 법전은 맥주가 공물이 될 만큼 사회의 중심에 있었다는 것을 알 수 있다.바이킹 쪽도 다르지 않았다. 고대 바이킹 시대 구전 되던 관습법을 바탕으로 11세기 노르웨이에서 성문화된 굴라팅 법(Gulating)에서, 맥주는 종교적 공동체를 결속 시키는 중요한 수단이었다. 법전 제7조는 모든 농민과 아내는 크리스마스를 위한 맥주를 반드시 양조해야 하며, 만약 3년 연속 이를 어길 시, 재산을 몰수하고 국외로 추방한다는 내용을 담고 있다.맥주를 빚지 않는 것은 공동체의 의무를 저버린 죄였다. 흥미롭게도 기독교가 스며든 뒤, 오딘에게 바치던 맥주는 그대로 기독교 신에게 바치는 공물이 되었다. 신은 바뀌어도 맥주의 정체성은 그대로였다.맥주는 같은 땅에 살고 있는 존재라는 것을 확인 시켜 주는 유일한 정체성이었다. 너와 나를 구분하지 않고 자신의 백성과 동료를 위해 보이지 않는 곳에서 충성을 다한 우트레드처럼 맥주도 언제 어디서든 고된 일상을 버티게 해주는 언성 히어로(Unsung hero, 알려지지 않은 영웅)였다.색슨 족이자 데인 족이었던 우트레드의 배반버그에는 색슨족도, 데인족도, 기독교인도, 이교도도 없었다. 그저 고된 하루를 버텨낸 동료이자, 같은 땅을 딛고 살아가는 공동체의 일원만 존재했다. 맥주는 단순히 목을 축이는 음료가 아니라, 다름을 녹여내고 '우리'라는 정체성을 확인시켜 주는 평등의 매개체였다.차이를 틀림으로 규정하며 반목하는 요즘, <세븐 킹스 머스트 다이> 속 맥주가 건네는 교훈은 명확하다. 진정한 연대는 서로의 다름을 인정하는 사소한 포용에서 시작된다는 것. 우트레드가 묵묵히 지켜낸 배반버그처럼, 날 선 시선을 거두고 서로를 향해 맥주나 한 잔 하면 어떨까.언성 히어로, 맥주를 위해, 스콜(Skål : 북유럽권의 '건배')!