의료혁신위, 모든 임산부에 '산모 등록제' 도입... 정부에 제안

큰사진보기 ▲정기현 의료혁신위원회 위원장이 25일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 제7차 의료혁신위원회 논의 결과 및 향후 계획 발표를 하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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모든 산모를 대상으로 임신 초기부터 위험도를 평가해 국가가 관리하는 '산모등록제'가 도입이 추진된다. 고위험 산모를 미리 선별해 분만 병원과 연계하고 응급 상황 발생 전부터 관리하는 방식이다. 최근 병원을 찾지 못해 고위험 산모가 길거리에서 유산 위기를 겪는 등 필수의료 붕괴에 대한 국민 불안을 차단하겠다는 의지가 담겼다.국무총리 소속 의료혁신위원회는 25일 오전 서울 중구 코리아나 호텔에서 제7차 본회의를 열고, 이 같은 내용을 담은 '고위험 산모·신생아 진료 개선을 위한 대정부 권고안'과 '간호·간병 걱정 없는 사회 실현을 위한 대정부 권고안'을 의결했다.위원회 출범 반년 만에 내놓은 이번 대책은 생명의 시작(출산)부터 돌봄의 마지막(간병)까지 국가가 책임지는 '기본의료 구현'에 초점을 맞췄다.정기현 의료혁신위원장은 위원회 종료 후 정부서울청사에서 기자들과 만나 "중요하고 시급한 분야에 대한 정책 권고안을 마련했다"면서 "초고령사회 진입에 따른 간병 파산이나 모자의료 인프라(기반시설) 약화는 고령화, 가족해체, 지역 격차가 얽힌 복합적인 사회문제인 만큼, 국가가 체계적이고 신속하게 개입해 국민의 불안을 걷어내야 한다"라고 대정부 권고의 배경을 설명했다.이번 모자의료 개선안의 핵심은 '산모 등록제'다. 모든 산모가 거주지 인근 산전 진찰병원에서 위험도 평가(maternity triage)를 받고, 위험도에 따라 분만기관을 사전에 선택하는 방식이다. 산전 진찰병원은 임신 기간 동안 산모 주치의 역할을 맡아 위험도를 반복 평가하고 결과를 등록·관리한다.고위험 산모는 별도 관리체계에 편입된다. 분만과 응급 상황에 대응할 모자의료센터를 사전에 지정해 집중 관리하고, 조산 등 위급 상황이 발생하면 전원전담팀과 연계해 신속히 이송하도록 했다.위원회는 중증모자의료센터와 권역·지역 모자의료센터를 중심으로 응급 분만 대응 역량을 강화하고, 예비병상 상시 운영과 24시간 상담체계 구축도 제안했다. 지역 간 의료격차 해소 방안도 담겼는데, 취약지에 산부인과 기반시설을 확충하고 산모 이동·숙박 지원을 통해 거주 지역에서 안전하게 산전 진찰과 분만이 가능하도록 하겠다는 계획이다.인력 대책으로는 산부인과·소아과 전문인력을 모자의료센터 중심으로 집중 운영하고, 현장을 떠난 전문의를 다시 유입하기 위한 수당·교육 지원과 병원 간 순환당직 활성화를 제안했다. 진료지원간호사(PA), 조산사 등 전문인력 역할 확대도 포함됐다.의료혁신위는 초고령사회에 대응한 간호·간병 혁신 권고안도 함께 내놨다. 위원회에 따르면 전체 입원환자의 약 60%가 여전히 사적 간병에 의존하고 있으며 연간 규모는 약 6조 원 수준이다. 간병인 고용 비용은 월평균 370만 원으로 65세 이상 가구 중위소득보다 높다.이에 따라 병원에서 가정까지 이어지는 '간병 걱정 없는 사회'를 목표로 ▲병원 단위 간호·간병통합서비스 확대 ▲요양병원 간병 급여화 ▲재택간호 통합 ▲간호 인력 인프라 정비 등 4대 전략을 권고했다.또한 비수도권 국공립병원을 중심으로 간호·간병통합서비스를 확대하고, 치료 역량이 높은 요양병원부터 간병 급여화를 추진하도록 제안했다.정 위원장은 "생애 초기 건강과 돌봄은 국가가 책임져야 할 기본의료 영역"이라며 "국민이 체감할 수 있는 정책으로 이어지도록 이행 상황까지 지속 점검하겠다"고 말했다. 이어 "앞으로 시민 패널과 함께하는 공론화 과정을 통해 정책 체감도를 더욱 높이겠다"면서 "제안된 권고안이 정부 정책으로 제대로 이행되는지 세심하고 속도감 있게 살펴 나가겠다"고 덧붙였다.