이 대통령 "첨단핵심산업 대규모 투자, 전국으로 확대해야"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.6.25 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 25일 주재한 수석보좌관회의에서 "수도권 일극 체제의 극복을 위해 첨단 핵심 산업에 대한 대규모 투자를 영남이나 충청, 강원, 제주, 호남 등으로 확대하는 획기적인 전략 산업 다극화가 필수적"이라고 했다.삼성전자·SK하이닉스의 호남·충청권 반도체 클러스터 투자, 또 동남권을 중심으로 한 '피지컬 AI' 전략산업 육성 등을 염두에 둔 발언이다. 오는 29일 이 대통령이 주재할 '국토공간 대전환(지방균형국가) 민관 합동회의'에서 해당 내용들이 발표될 가능성이 높다. 참고로 이 대통령은 지난 19일 최태원 SK 회장에 이어 이날 이재용 삼성전자 회장도 비공개로 만날 예정이다.이 대통령은 이날 "더 나은 나라로 나아가기 위한 핵심 열쇠는 대한민국 어디서나 공정한 성장의 기회를 누릴 수 있게 만드는 것"이라며 "일부 산업들의 경이적인 성장 효과가 국토의 90%를 차지하는 지방까지는 확산하지 못해서 국토 발전, 균형 발전이라는 측면에서는 불균등의 골이 훨씬 심화될 수 있다"고 지적했다.이어 "수도권의 기간 핵심 인프라는 그것대로 고도화 해 나가고 동시에 지방 곳곳에 새로운 산업 경제 기반을 구축해 수도권과 지방이 함께 윈윈하는 모두의 성장 시대를 반드시 열어가야 한다"며 "이에 관한 구체적 청사진을 곧 국민 여러분께 보고드릴 예정"이라고 밝혔다.아울러 "재정과 산업, 경제 인프라 구축 등 전반에 걸쳐서 지금까지 소외된 지방에 더 많은 기회를 주게 하는 법 개정도 서두르겠다"고 덧붙였다.이 대통령은 "임기 2년 차인 지금부터는 주요 국정과제의 제도화로 민생 향상과 사회 구조 개편에 더욱 박차를 가해야겠다"며 "이 과정에서 우리 사회의 미래를 위해 꼭 필요한 과제들에 대해서는 토론과 설득을 통해 개혁을 멈추지 말아야 한다"고도 주문했다.반도체·AI 산업 호황에 따른 역대급 세수를 어떻게 활용할 것인지, 치솟는 수도권 집값과 전워세난에 대한 해법은 어떻게 마련할 지 공론을 모아가겠다는 얘기다. 정부가 7월 말 부동산 종합대책과 세법개정안 발표를 앞두고 준비 중인 '부동산 국민 대토론회'와 연결된다.이에 대해 이 대통령도 "국민의 폭넓은 이해와 동의를 모아 초과 세수의 미래 지향적인 활용, 부동산 세제, 노동연금 개혁, 과감한 지방 발전 전략 등 핵심적 사안들을 흔들림 없이 강력하게 추진해 나가겠다"고 밝혔다.이 대통령은 마지막으로 "물가 상승 때문에 민생의 어려움이 가중되고 있다"며 물가 안정에 전력을 다할 것을 주문했다.이 대통령은 "각별한 경각심과 위기 의식을 가지고 물가 안정에 모든 역량을 쏟아부어야 한다"며 "청와대와 정부는 석유류 가격 안정을 위해서 최고 가격제 조정을 포함한 보다 과감한 대책을 신속하게 추진해 가야 한다"고 했다.특히 "장바구니 물가 부담의 실질적 완화와 함께 민생에 가해지는 전반적인 물가 압력을 낮출 특단의 대책도 하루빨리 수립해야 한다"면서 "물가 안정이 곧 민생 안정이다. 더욱 물가 안정이 곧 국정 안정이라는 핵심 토대를 확고하게 우리가 만들어 가야 되겠다"고 강조했다.