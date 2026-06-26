오른팔 쭉, 황동 호돌이 속 'S'와 'V'를 찾아보세요

박물관 학예연구사이자 20여 년 동안 문화유산을 연구하고 탐방해 온 문화유산 전문 여행 작가입니다. '거룩한 장도, 한국 호랑이를 찾아서'라는 주제를 지속적으로 다룹니다.

큰사진보기 ▲평창올림픽 마스코트 수호랑백호를 모티브로 '수호'는 참가자들을 보호한다는 의미와 '랑'은 호랑이와 강원도 '정선아리랑'을 상징한다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲평창올림픽 및 패럴림픽박물관2018 평창동계올림픽.패럴림픽을 기념하기 위해 건립된 박물관으로 올림픽 유산사업 추진의 허브 역할과 올림픽 자원을 활용한 스포츠 관광의 거점으로 발전해 나가고 있다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲호랑이 퍼핏(인형)하얀 바탕의 백호에 특유의 검은 줄무늬와 점무늬, 그리고 파란색으로 포인트를 준 신령한 기운의 표현은 한반도의 자연과 생명력을 상징한다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲목각호랑이재중한인88서울올림픽후원회에서 기증한 작품으로 맹렬한 포효와 함께 호랑이의 기장을 엿볼 수 있다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲호돌이 청자도자기 세트청자로 만든 서울올림픽 마스코트 호돌이 기념품 ⓒ 국립스포츠박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲황동 호돌이상서울올림픽을 기념하기 위한 만든 황동 호돌이상 ⓒ 국립스포츠박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울올림픽 마스코트 호돌이둥근얼굴과 환한 미소, 상모를 쓴 모습으로 한국인의 해학과 낙천성을 상징한다. ⓒ 정재학 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

흔히 세계 3대 스포츠 대회라고 하면 올림픽, FIFA 월드컵, FIA 포뮬러1으로 거론된다. 이 같은 국제 스포츠 대회에서 마스코트는 필수 요소다. 이는 개최국의 문화와 역사, 국민성을 압축적으로 보여주는 상징물이기 때문이다. 또한 경기장 안팎에서 친근한 이미지를 전달하고, 각종 기념품과 관광 상품을 통해 대회의 기억을 오랫동안 남기기도 한다.2026년 개최되는 북중미 월드컵 역시 마스코트에 대한 관심이 높다. 미국·캐나다·멕시코가 공동 개최하는 이번 대회는 세 나라의 다양성과 연대를 표현하는 새로운 상징물을 준비했다. 캐나다의 무스 '메이플(Maple)', 멕시코의 재규어 '자유(Zayu)'와 미국의 흰머리 독수리 '클러치(Chutch)'가 그것이다. 빨간색의 메이플은 골키퍼로 창의성과 회복력을, 초록색 자유는 스트라이커로 힘과 민첩성을, 그리고 파란색의 클러치는 미드필더로 팀을 이끄는 용기와 리더십을 상징한다고 한다.우리도 1988년 서울올림픽, 2018년 평창동계올림픽, 그리고 2002년 한일 월드컵 등 큰 이벤트를 개최한 경험이 있다. 2002 월드컵을 제외하고 모두 호랑이를 테마로 마스코트를 선정했다는 점을 주목할 필요가 있다. 당시 서울올림픽 마스코트 호돌이는 대한민국의 산업화와 세계화를 상징했고, 평창올림픽의 수호랑은 평화와 공존을 향한 국민의 염원을 담았다. 한국인의 사랑을 받아온 이들은 어느새 국민 마스코트가 되었다.이번 여정은 평창올림픽기념관과 서울올림픽기념관을 따라가며 한국 호랑이가 세계 무대에서 어떤 역할을 해왔는지 살펴보는 것이었다. 지난 19일, 먼저 강원도 평창을 찾았다.강원도로 가는 길은 산과 산의 끊임없는 대화였다. 굽이치는 백두대간 산맥 위를 호령 하던 산군인 호랑이의 고장이 강원도가 아닌가. 대회는 이미 끝났지만 그 흔적은 군데군데 남아 역사의 현장임을 증언하고 있었다. 사실 평창올림픽 당시 평창을 방문했었다. 올림픽 경기를 보기 위해서가 아니라 그 기간에 개최된 '고려황궁 개성 만월대 남북공동발굴 평창특별전' 관람 때문이었다. 그 이후 정말 오랜만의 방문이라 모든 게 생소하기만 했다. 이도 잠시, 기념관 초입에서 반갑게 맞아주는 마스코트 삼총사로 당시의 기억이 점점 소환되기 시작했다.2018 평창동계올림픽 공식 마스코트는 수호랑이다. 이는 서쪽을 수호하는 신수(神獸)이자 악귀를 물리치는 수호신인 백호를 모티브로 만들어졌다. 명칭은 '수호'와 '랑'을 결합하여 탄생했다. 강원도 정선아리랑의 '랑'을 더해 한국적 정서를 담아냈다고 한다. 수호랑은 올림픽 동안 세계인의 사랑을 받았다. 특유의 밝고 친근한 표정은 한국인의 따뜻함을 표현했고, 하얀 몸체는 설원의 겨울 스포츠를 상징했다. 무엇보다 한국 호랑이가 지닌 용맹함과 수호자의 이미지를 현대적으로 재해석했다는 점에서 의미가 크다고 할 수 있다.박물관에는 수호랑을 활용한 인형, 배지 등 수많은 기념 상품과 당시 사용된 각종 유니폼과 메달, 성화봉, 경기 장비 등이 전시되어 있었다. 그 가운데 가장 시선을 사로잡는 것은 개회식에 등장했던 퍼핏(인형)이었다. 당시 미술감독이 청룡·백호·주작·현무 등 사신과 함께 하늘과 땅을 잇는 존재로 인면조를 제작했는데, 엄청난 호응을 받았다. 이를 벽면에 활용하여 공중에 전시로 연출했다. 상당히 인상적이었다. 특히 거대한 백호 호랑이 인형을 보라. 하얀 바탕의 백호에 특유의 검은 줄무늬와 점무늬, 그리고 파란색으로 포인트를 준 신령한 기운의 표현은 한반도의 자연과 생명력을 상징하며 강렬한 인상을 남겼다.하지만 평창동계올림픽을 이야기할 때 빼놓을 수 없는 것은 남북 공동 입장과 여자 아이스하키 단일팀 구성일 것이다. 당시 한반도기를 들고 함께 입장한 남북 선수단의 모습은 냉전 이후 지속되어 온 분단의 현실 속에서도 스포츠가 화해와 대화의 통로가 될 수 있음을 보여준 장면이었다는 점에서 평가 받을 만하다. 다만 올림픽 이후 남북 관계가 기대만큼 지속적으로 발전하지 못한 점은 아쉬움으로 남는다. 그럼에도 평창이 남긴 평화의 메시지는 여전히 유효하며, 수호랑 역시 그 상징으로 기억되고 있다.다음 여정은 1988년으로 거슬러 올라간다. 지난 20일, 서울올림픽 마스코트를 보기 위해 서울 송파구 올림픽공원으로 향했다. 그런데 아쉽게도 기념관이 폐관된 게 아닌가. 그나마 다행인 것은 2026년 하반기에 개관하는 국립스포츠박물관으로 통폐합된다는 안내를 받았다.아쉬운 마음을 뒤로 하고 일말의 흔적을 찾아보았다. 대한체육회 올림픽회관 로비에는 재중한인88서울올림픽후원회가 기증한 목각 호랑이가 전시되고 있었다. 나무로 조각한 호랑이로, 맹렬한 포효와 함께 호랑이의 기상을 엿볼 수 있었다.또한 국민체육진흥공단의 마스코트 백호돌이도 볼 수 있었다. 그래도 호돌이 관련 유물들은 남아 있지 않을까 해서 국립스포츠박물관에 문의하니 2점의 이미지를 제공 받았다.대한민국 최초의 국민 캐릭터이자 1988년 서울올림픽 마스코트는 호돌이다. 한국 민화 속 호랑이의 익살스러움을 현대적으로 재해석하여 둥근 얼굴과 환한 미소, 상모를 쓴 모습으로 디자인해 친근한 이웃 같은 존재로 한국 호랑이의 이미지를 완전히 바꾸어 놓았다. 그래서 호돌이는 무섭지 않다. 오히려 따뜻하고 정겨우며, 한국인의 해학과 낙천성을 상징하고 있다.황동 호돌이는 오른팔을 쭉 뻗어 승리의 V자 포즈를 취하고 있다. 상모의 끈은 서울의 영문 S자로 유려한 곡선을 뽐내고 있다. 청자 호돌이는 크기별로 전형적인 포즈를 취하고 있는데 작고 귀여운 모습이다. 호돌이의 유산을 계승하며 방문객들에게 서울올림픽의 추억을 되살려 준 일등공신인 셈이다.이제 우리는 2036년 전주올림픽을 꿈꾸며 새로운 도전에 나서고 있다. 만약 유치에 성공한다면 서울올림픽 이후 48년 만에 다시 대한민국에서 하계올림픽이 열리게 된다. 지금 우리의 위상은 그 어느 때보다 높아졌다. K팝을 중심으로 드라마, 패션, 음식 등 한류가 세계의 문화를 주도하고 있다. 우리는 문화 강국으로써 첫 발자국을 내디뎌야 할 시기가 왔다. 그 출발점이 전주올림픽 유치가 아닐까 싶다.그럼 그때의 마스코트는 어떤 모습일까. 다시 한 번 한국 호랑이가 선택될 수도 있지 않을까. 호랑이는 단순한 동물이 아니라 한국인의 정체성을 가장 잘 상징하는 존재이기 때문이다. 호돌이와 수호랑은 서로 다른 시대에 태어났다. 호돌이는 산업화 시대의 희망으로, 수호랑은 평화와 공존의 메시지를 담고 하나는 웃음으로 세계인을 맞이했고, 다른 하나는 백호의 힘으로 세계인을 보호했다.평창의 수호랑과 서울의 호돌이는 말한다. 문화유산과 문화 상징은 박물관 속에만 존재하는 것이 아니라 시대에 맞게 새롭게 해석되고 변신해야 살아남는다고. 그리고 한국 호랑이는 지금도 새로운 변신을 준비하고 있다. 언젠가 다시 대한민국에서 올림픽이 열린다면, 호랑이는 또 어떤 모습으로 세계인 앞에 선보일까. 그 미래가 벌써 기대된다.