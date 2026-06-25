골프장에서 열려던 '울산 원로회' 주관 당선자 축하연 취소

큰사진보기 ▲울산환경운동연합이 25일 발표한 논평 갈무리 ⓒ 화면갈무리 관련사진보기

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울산 원로 인사들의 모임으로 알려진 '울산 원로회'가 6.3 지방선거 당선자 축하연을 오는 27일 저녁 6시 울산 북구에 있는 베이 스타즈 CC 그릴에서 개최하려다 돌연 취소해 그 배경에 관심이 쏠린다.당선자 축하연 소식이 알려진 후 지역에서는 몇 가지 점에서 의아하다는 반응이 나왔다. 공개된 초청 인사와 참석자들의 면모도 그렇지만, 장소가 골프장이라는 점이 주목받았다.문서에 나온 참석 예정자에는 시장, 교육감, 국회의원, 구청장 등 6.3지방선거 당선자들 외에도 사학재단 이사장, 병원 이사장, 재경 향우회장 등 지역 인사와 지역 기업인들의 이름이 올라와 있다.이에 대한 궁금증은 25일 울산환경운동연합이 발표한 '울산 원로회 주관 6.3지방선거 당선자 축하연 취소'에 대한 논평에서 일정 부분 해소된다.울산환경운동연합은 "이번 행사는 좋은 취지에서 비롯된 것일 수는 있으나 행사 장소와 형식을 보면 매우 부적절했다"며 "주최 측이 행사 장소를 베이 스타즈 CC로 결정한 것은 선의로 해석하려 해도 불필요한 오해를 스스로 자초한 것"이라고 밝혔다.이어 "울산시와 북구청은 베이 스타즈 CC에 대한 인허가 및 운영, 투자자 대부분이 겹치는 울산 웨일즈코브관광단지 개발에 대한 인허가권을 갖고 있다"며 "이 때문에 인허가받아야 하는 기업인과 인허가권을 가진 단체장 당선자의 만남을 해당 골프장 시설에서 개최하는 것은 이해충돌의 문제뿐만 아니라 여러모로 부적절하다"고 지적했다.또한 "원로회의 구성이 어떤 기준이며, 회원이 누구인지도 불명확한 가운데 당선자 축하연 참석 대상자 명단을 보면 지방자치단체와 직간접 이해관계를 가질 수밖에 없는 기업인들이 절반이나 돼 더욱 의구심을 자아낸다"고 덧붙였다.울산 환경련은 "상식적으로 볼 때 '원로회의'라면 한 때 울산을 위해 헌신 봉사하다 현역에서 은퇴한 역대 시장, 시의회 의장, 전직 국회의원 등이 먼저 떠오른다"며 "여야를 망라해 이러한 어른들이 신임 시장, 교육감, 기초단체장 당선자들을 초청해서 축하와 격려, 덕담을 나눈다면 시민들도 박수를 보낼 것이지만, 이번 참석 대상자 명단을 보면 어떤 기준으로 선별했는지 이해하기 어렵다"고 밝혔다.