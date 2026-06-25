"기강 잡겠다" 장동혁에 우재준 '침묵 항의'... 국힘 내홍 격화

장동혁 국민의힘 당 대표가 당무 복귀와 함께 '당 기강 확립'을 예고했지만, 당내 반발은 오히려 더 거세지고 있다. 우재준 청년최고위원은 장 대표의 발언에 항의하는 뜻으로 이날 공개 발언을 하지 않았다. 비당권파 의원 모임인 '대안과미래'는 장 대표의 사퇴를 다시 요구하며, 장 대표의 '재선거' 주장을 "의원총회 총의를 거부하는 해당행위"로 규정했다.
반면, 장 대표를 엄호하고 있는 조광한 최고위원은 대안과미래를 향해 "대안도 미래도 없는 낡은 계파 정치의 잔재"라고 맞받았다. 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 패배 이후 불거진 장동혁 거취 논란이 '당 기강'과 '재선거론'을 고리로 다시 정면 충돌하는 모양새이다.
장동혁 압박에 '침묵'으로 항의한 우재준
장 대표는 전날인 24일 퇴원 직후 국회에 복귀해, 당 대표 거취는 "당원들이 결정할 문제"라며 사퇴 요구를 거부했다. 또한 당 기강을 바로잡겠다고 경고했다(관련 기사: 장동혁의 퇴원 일성은 '사퇴 거부'... 당심 앞세워 버티기 수순 https://omn.kr/2itp2
).
25일 최고위원회의에서도 장 대표는 선거관리위원회 국정조사와 특검, 사전투표 폐지 문제를 전면에 내세웠다. 그는 "기억이 안 난다"라는 노태악 중앙선거관리위원장의 답변을 거론하며 "기억나게 하려면 참정권 회복 특검밖에 없다"라고 주장했다. 또한 "사전투표 폐지, 본선거 확대를 반드시 관철해야 할 것"이라고 목소리를 높였다.
다만, 장 대표가 예고한 당 기강 확립이 곧바로 구체적 당무 조치로 이어진 것은 아니었다. 최보윤 국민의힘 수석대변인은 이날 오전 최고위원회의 직후 기자들과 만난 자리에서 기강 확립 관련 구체적인 발언이 있었는지 질문이 나오자 "비공개 사전회의나 최고위에서 그런 내용은 안 나왔다"라고 답했다. 당직 개편 논의 여부에 대해서도 "어제 대표가 회견 당시 말한 이후 별다른 변화 내용은 없다"라고 말했다.
이날 최고위에서는 미디어대변인 4명 임명 안건이 처리됐다. 장 대표의 공개 일정도 제한적이었다. 최 수석대변인은 장 대표가 6·25 기념식에 불참한 이유를 묻는 말에 "대표께서 지금 건강 회복하고 있고 일정을 많이 잡고 있지 않다"라며 "구체적 이유가 있는지는 확인하고 말씀드리겠다"라고 즉답을 피했다.
하지만 장 대표의 기강 확립 발언은 당내 반발을 누그러뜨리기는커녕, 침묵 항의로 이어졌다. 우재준 청년최고위원은 이날 최고위에서 모두발언을 하지 않았다. 이후 기자들과 만난 그는 "저는 분명히 충분히 합리적인 문제 제기들이 있었다고 생각한다"라며 "거기에 대해서 아무런 답변 없이 '당의 기강을 잡겠다', 그런 불만 제기하지 말라는 식으로 답변하시는 건 적절하지 않다고 생각한다"라고 밝혔다.
이어 "거기에 대해서 항의하는 차원에서 오늘 아무 말을 하지 않았다"라고 설명했다. 다만 그는 "아직까지는 대표님 건강도 좀 우려되는 것도 있고, 오늘 돌아오셨기 때문에 구체적으로 말하기보다는 그냥 오늘 침묵하는 걸로 했다"라고 덧붙였다.
대안과미래 "장동혁 리더십으로는 미래 없다" 재차 사퇴 요구
비당권파 의원들의 반발도 이어졌다. 대안과미래는 이날 오전 국회 의원회관에서 조찬 회동을 열고 장 대표의 복귀 메시지를 두고 논의를 이어갔다. 간사를 맡고 있는 이성권 의원은 회동 직후 기자들과 만나 "잘못된 강성 노선과 배제의 정치로 선거 패배를 자초하고 당을 혼란에 빠뜨린 장동혁 리더십으로는 미래가 없다는 것을 확인했다"라고 밝혔다. 그는 "무신불립, 신뢰를 잃은 리더십으로는 안 된다"라며 "장 대표가 사퇴할 것을 다시 한번 촉구한다"라고 말했다.
이 의원은 장 대표의 재선거 주장도 정면으로 비판했다. 그는 "법적·현실적으로 불가능한 재선거를 주장하는 것은 의총 총의를 거부하는 해당행위"라고 규정했다. 이어 "재선거 문제는 17일 의총 총의를 모아 결정된 사항"이라며 "재선거를 재차 요구한 것은 정당 민주주의를 훼손한 행위로 묵과될 수 없다"라고 했다.
대안과미래는 선출직 최고위원들의 결단도 요구했다. 이 의원은 "거취 문제로 당의 혼란을 매듭짓고, 신동욱 최고위원을 비롯한 선출직 최고위원들의 결단을 요청한다"라며 "원내대표의 결단도 요청한다"라고 말했다. 또한 정점식 원내대표를 향해 "재선거 문제를 위한 의원총의를 모아서, 당대표가 개인 의견을 발표해 혼란에 빠뜨리지 않도록 해달라"라고 주문했다.
장 대표 주변 인사들에 대한 비판도 나왔다. 이 의원은 장 대표의 기강 확립 발언에 대해 "당의 기강을 바로잡기 위해서는 당대표 측근과 주변 인물부터 기강 잡기를 해야 한다"라며 "대안과미래 모임은 자발적 모임이고, 한 명 한 명 의원들은 헌법기관인데, 25명 모임에 대해 해체 요구하는 비서실장부터 경질하는 것이 기강을 바로잡는 것"이라고 주장했다.
회의 전후 의원들의 개별 발언도 장 대표를 향했다. 고동진 의원은 "한정된 지역에서 소청을 해서 문제가 있는지 여부를 살펴보는 건 옳지만, 재선거를 먼저 얘기하는 것 자체가 잘못됐다"라고 지적했다. 당 기강 발언에는 "본인을 먼저 돌아봐야 한다"라고 했다.
박정하 의원은 "보수 재건의 첫걸음은 본인의 사퇴부터 시작하는 것 아닌가 싶다"라고 말했다. 장 대표가 당 기강을 바로잡겠다고 한 데 대해서는 "이미 리더십이 붕괴됐는데, 뭐"라고 했다.
송석준 의원은 "전반적으로 국민들이 또는 우리 주변에서 기대했던 것들에 비해 좀 생뚱맞다는 생각도 들었다"라고 평가했다. 그는 "기강을 잡으려면 주변 측근부터 잡아야 하는 것 아닌가"라며 "국민들 눈살 찌푸리게 하는 게 측근들로부터 발생했다. 지난번 의총장에서도 역시 그랬고, 주변 측근들의 여러 행태가 오히려 당의 화합을 저해하는 일이 종종 있었다"라고도 꼬집었다.
'당권파' 조광한 "외계어 쏟아내며 당대표 흔들기... 무지성과 몰감각"
'당권파'의 엄호도 계속됐다. 조광한 최고위원은 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "대안과미래가 오늘도 외계어를 쏟아내며 당대표 흔들기에 여념 없다"라고 말했다. 그는 "그동안 대안과미래는 당의 미래를 위한 대안 제시보다 무지성과 몰감각으로 장 대표를 공격하고, 당내 갈등을 쇄신처럼 포장하는 데만 몰두해 왔다"라며 "이름만 대안과미래이지 실제 모습은 대안도 미래도 없는 낡은 계파정치의 잔재일 뿐"이라고 비난했다.
이어 "그들은 자신들의 정치 기득권을 지키기 위해 끊임없이 당을 흔들고 갈등을 키우고, 그걸 쇄신인 양 포장하며 당에 혼란만 일으키는 사적 집단으로 전락했다"라며 "이들에게는 대표 흔들기가 정치 수단이 아니라 목적이 돼버렸다"라고 했다.
조 최고위원은 장 대표의 재선거 주장도 옹호했다. 그는 "당대표의 재선거 주장은 의원들의 총의에 반하는 주장이 아니다"라며 "선관위의 중대한 귀책과 국민 참정권 침해 의혹이 있다면 진상 규명하고 필요한 경우 재선거까지 검토해야 한다는 지극히 당연하고 상식적인 주장"이라고 말했다.
대안과미래를 향해서는 "선거관리 신뢰가 무너졌는데도 그냥 넘어가자고 하는 무책임한 야당이라면 그 야당은 존재 이유를 스스로 부정하는 것"이라며 "고장 난 레코드처럼 당대표 사퇴와 붕괴설만 반복하는 정치로는 국민의힘도 보수의 미래도 지킬 수 없다"라고 주장했다.
'키맨' 김재원 최고위원, 리더십 손상은 인정했지만 "총의 모아야"
당내 충돌이 거세지는 가운데, 장동혁 체제의 향방을 가를 '키맨'으로 거론되는 김재원 최고위원은 즉각적인 지도부 붕괴에는 신중한 태도를 보였다. 다만 장 대표의 리더십 손상 자체는 인정했다.
김 최고위원은 이날 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에 출연해 "당 대표로서 역할을 잘해주실 것을 말씀드렸다"라며 장 대표 병문안 당시 "리더십이 손상되었다고 많이 비판하고 있기 때문에 리더십을 회복하는 길이 어떤 문제일까 제 나름대로 생각을 이야기했다"라고 밝혔다.
그는 "당 대표 면전에서 사퇴하라는 이야기가 공공연하게 나오고 그것에 대해서 갑론을박이 이어지는 정도라면 '영'이 안 서는 것"이라며 장 대표의 리더십이 흔들리고 있다는 점을 공개적으로 인정했다.
그러나 김 최고위원은 선출직 최고위원 몇 명의 사퇴로 지도체제를 무너뜨리는 방식에는 선을 그었다. "이 문제는 사실 지방선거의 책임론을 기점으로 시작되었지만 지방선거 이전부터 우리 당의 노선과 관련해서 많은 논란이 있었다"라며 "이것은 우리 당의 노선을 어떻게 정립하느냐의 문제"라고 짚었다.
이어 "최고위원 한두 명이 사퇴해서 이 문제를 결정하는 것이 아니고 총의를 모아서 우리 당의 노선 그리고 그 노선을 정하는 과정에서 장동혁 대표의 역할이 어떤 것인가를 판단해야 한다"라고 주장했다. 그는 장 대표에게 의원들과 당 원로들을 폭넓게 만나보라고 조언했다고도 덧붙였다.