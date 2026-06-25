통일부, '6·25전쟁 납북자 기억의 날' 기념식... 납북 피해 가족 위로

큰사진보기 ▲통일부는 6.25전쟁 납북자를 기억하고 납북 피해에 대한 관심을 높이기 위해 오는 28일 제2회 '6·25전쟁 납북자 기억의 날' 기념식을 개최한다. ⓒ 통일부 제공 관련사진보기

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통일부는 6.25전쟁 납북자를 기억하고 납북 피해에 대한 관심을 높이기 위해 오는 28일 제2회 '6·25전쟁 납북자 기억의 날' 기념식을 개최한다고 25일 밝혔다.28일 오전 10시 경기도 파주시 소재 국립 6.25전쟁납북자기념관에서 열리는 이번 기념식에는 김남중 통일부 차관을 비롯해 국회의원, 납북피해 가족, 관련단체 관계자 등 약 300명이 참석한다.올해 기념식은 "건널 수 없는 시간을 사이에 두고, 우리는 여전히 당신을 부릅니다"라는 슬로건으로, 전시 납북의 역사적 사실을 기억하고 피해가족을 위로하며 미래세대와 기억을 이어가는 행사로 진행될 예정이다.참석자 전원이 참여하는 헌화와 묵념을 시작으로, 배우 고두심씨의 목소리로 납북자들의 이름을 호명하며 희생과 그리움을 되새기는 시간을 갖는다.오프닝 공연 '그립습니다'와 주제영상 '기억을 넘어 공감과 평화의 가치로'를 통해 납북의 역사와 가족들의 아픔, 평화의 메시지를 전달할 예정이다.기억의 날을 계기로 경기도 파주시 오두산 통일전망대 기획전시실에서는 특별기획전 '지구촌 작가와 함께하는 기원(祈願) 73 프로젝트 – 갈라진 시간, 이어질 미래'가 오는 27일부터 9월 30일까지 개최된다.국내외 12개국 73명의 예술가가 참여하는 이번 전시회에는 이산가족과 납북자 가족의 아픔, 그리고 미래에 대한 희망이 담긴 회화·설치·조각· 영상·시화 등 다양한 작품이 전시될 예정이다.'6·25전쟁 납북자 기억의 날'은 지난 2014년 12월 관련 법률 개정에 따라 국가기념일로 지정됐으며, 기념식은 올해로 두 번째다.통일부는 "앞으로도 6·25전쟁 납북자 문제를 비롯한 분단으로 인한 인도적 문제 해결을 위해 지속적으로 노력해 나갈 것"이라면서 "납북피해 가족들의 명예회복과 아픔 치유, 국민적 공감대 확산을 위해 다양한 정책과 기념사업을 추진해 나갈 계획"이라고 설명했다.