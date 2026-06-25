김홍열 당선인 "전략기획실 신설, 미래 먹거리 진두지휘"

▲김홍열 당선인, “전략기획실 신설, 미래 먹거리 발굴 진두지휘 하겠다” 김홍열 청양군수 당선인이 25일 열린 기자회견에서 “앞으로는 지자체도 수익모델을 찾아야 한다”면서 “군수 산하에 전략기획실을 설치해서 공약사항과 청양의 미래 먹거리 발굴을 강도 있게 추진하겠다”고 밝혔다. 방관식 관련영상보기

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큰사진보기 ▲25일 김홍열 청양군수 당선인이 기자회견을 진행하고 있다. ⓒ 준비위원회 관련사진보기

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김홍열 청양군수 당선인이 25일 열린 기자회견에서 "앞으로는 지자체도 수익모델을 찾아야 한다"면서 "군수 산하에 전략기획실을 설치해서 공약사항과 청양의 미래 먹거리 발굴을 강도 있게 추진하겠다"고 밝혔다.청양군을 기업과 군정이 융합하는 조직으로 바꾸겠다는 것이다.삼성을 예로 든 김 당선인은 "유사한 조직을 만들기 위해 군수실을 3분의 1로 줄이라고 지시했다. 거기에 전략기획실과 비서실을 설치해 민첩하게 진두지휘 하겠다"고 말했다.이날 마지막 기자회견에서 김홍열 당선인은 지난 10일부터 16일간 진행한 준비위원회 활동 결과와 민선 9기 군정 운영 방향을 발표했다.준비위원회는 산업경제행정, 문화관광환경, 기획사회복지 등 3개 분과를 중심으로 군정 전반에 대한 인수·점검 작업을 실시했다.민선 9기의 비전과 가치를 담은 군정 슬로건을 '새로운 청양, 군민과 함께'로 확정한 김 당선인은 준비위원회 활동 기간 각급 기관·사회단체와의 간담회를 통해 지역 현안과 발전 방향에 대한 의견을 청취했다. 또한 '당선인에게 바란다' 소통게시판을 운영해 군민들의 다양한 목소리를 군정에 반영하기 위한 소통 행보를 이어왔다.김 당선인과 준비위원회는 민선 9기 3대 군정목표로 ▲군민이 체감하는 행복 청양 ▲소득과 일자리가 샘솟는 활력 청양 ▲사람이 찾아오는 힐링 청양을 제시했다.또한 이를 실현하기 위한 5대 추진과제로 ▲행복복지·교육혁신 ▲미래농업·지역소득 창출 ▲정주여건 개선 및 생활인구 활력 제고 ▲청정문화·관광도시 조성 ▲로컬산업·먹거리경제 육성을 선정하고, 총사업비 1조 1428억 원 규모의 100대 공약을 확정했다.김 당선인은 특히 ▲기본소득 추진에 따른 재정 부담 ▲전문의 부족에 따른 의료원 운영 문제 ▲지역활성화재단 운영 개선 ▲공모사업 확대에 따른 시설 유지관리비 및 인건비 증가 등 주요 현안에 대해서 "향후 실효성 있는 개선 대책을 마련해 나갈 방침"이라고 밝혔다.김홍열 당선인은 "민선 9기는 군민의 삶을 최우선으로 하는 실용적 군정을 통해 군민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 나갈 것"이라며 "군민과 함께 희망찬 청양의 미래를 열어갈 수 있도록 마지막까지 최선을 다하겠다"고 약속했다.