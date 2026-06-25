울산시민연대 "김상욱 당선인의 '합의제 감사기구' 설치 환영"

김상욱 울산광역시장 당선인이 기존 행정부시장 소속 감사관을 폐지하고 시장으로부터 독립된 '감사청렴위원회'를 설치하는 한편, 시장 직속 '노동특보'를 폐지하고, 독립적인 합의제 행정기구인 '노동위원회'를 신설하기로 하자 시민단체가 이를 환영하고 나섰다. (관련기사 : 울산시, 노동위·감사청렴위 신설한다 "시장 권한 스스로 분산"
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울산시민연대는 25일 입장을 내고 "민선 9기 김상욱 시정이 합의제 행정기구인 '울산광역시감사청렴위원회' 설치를 입법예고 했다"며 "감사행정의 전문성과 독립성 그리고 투명성을 확보하기 위한 합의제 감사기구 도입을 환영한다"고 밝혔다.
울산시민연대는 찬성 배경으로 "그간 지자체에서는 감사행정의 중립성, 전문성, 적정성과 실효성 확보를 위해 기존 부시장 소속의 감사관을 합의제행정기관인 감사위원회로 재편하는 추세였지만 민선 8기 시정은 민원고충처리 기능과 행정감사기능을 가졌던 합의제 감사기구인 신문고위원회를 행정 효율성을 빌미로 폐지했다"고 지적했다.
이어 "이는 행정안전부나 국민권익위 평가 1위 등 울산발 행정혁신의 사례로 꼽히기도 했던 제도 흐름을 역행한 것"이라고 덧붙였다.
또한 "현재에도 감사관은 독립성 보장을 위해 개방형 직위로 공모하고 있으나, 독임제 특성상 독립성에 한계가 있다"며 "감사 인력 또한 일반직 공무원의 순환보직 구조로 운영되고 있어 전문성 축적과 내부 공정성 유지가 어렵고, 본청보다는 주로 기초단체 및 사업소, 출연기관 등에 감사가 이뤄지는 경향도 있다"는 지적을 내놨다.
그러면서 "이러한 면에서 합의제 감사기구의 설치는 무엇보다 독립성과 전문성을 바탕으로 그간의 합법성 위주의 사후적 감사를 벗어나 성과감사, 선제적 위험관리 등 보다 고도화된 감사로 나아갈 수 있다"고 환영했다.
울산시민연대는 "차후 별개의 감사청렴위원회 설치 조례안을 통해 독립성, 실효성과 책무성 등을 갖춘 형태로 만들어지길 기대한다"며 "이를 통해 울산행정의 공정성과 투명성을 높여 궁극적으로 시민의 공익을 보장하는 한 축이 되어야 할 것"이라고 당부했다.
시민건강국 폐지에 대해서는 우려 표명
한편 울산시민연대는 시민건강국 폐지에 대해서는 우려를 나타냈다. 울산의 취약한 공공보건의료 상황에서 정책대응역량 등을 약화시킬 우려가 있다는 것이다.
울산시민연대는 또 복지보건국으로 개편에 대해서도 "광범위한 업무범위와 상이한 전문분야 통합으로 인한 정책집중도 저하 및 여성·가족·청소년 기능의 분권인구정책국 이관으로 복지정책 연계성 약화가 염려된다"고 지적했다.
또한 "여성분야는 분권인구정책국으로 편입되면서 '여성'명칭 삭제라는 정치적 상징문제 및 무엇보다 성평등정책의 독자성이 아닌 저출산 대응이나 인구정책의 수단으로 여겨지는 것은 아닌지 심히 우려할 수 밖에 없다"고 밝혔다.