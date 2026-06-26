초등학교 보안관의 일상이 궁금하다면, 읽어보세요

큰사진보기 ▲나는 초등학교 보안관입니다전직 학교전담경찰관이 기록한 초등학교의 나날들 ⓒ 지식의 날개 관련사진보기

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제 책상에는 보안관 다이어리를 쓰는 노트와 똑같은 모양의 노트가 한 권 더 놓여 있습니다. 아이들 이름 노트입니다.



보안관이 되고 나서 큰 걱정 중 하나가 '아이들 이름을 외우는 것'이었습니다. 경찰공무원 퇴직 무렵부터 깜박깜박하는 기억력이라 방금 만난 고등학교 동창생 이름도 가물가물할 때가 있었습니다.아이들 중에는 그날따라 유난히 눈에 띄거나 특별한 일이 있는 경우가 있습니다. 그런 아이는 이름을 묻고 얼른 남들이 보지 않을 때 이 노트에 적습니다. - 28쪽

매일 아이들과 만나고 헤어지다 보면 재미있고 신기한 사건들이 열매처럼 톡톡 생겨났습니다. 가물거리는 기억력에 이 일들을 잊어버릴까 그때그때 적어둔 2년 동안의 이야기를 책으로 내게 되었습니다. 참으로 감사하고 의미 있는 일입니다.

경찰공무원 퇴직 이후에 생긴 초등학교 학교보안관이라는 새로운 일자리는 저에게 큰 기쁨이 되었습니다. 이 책이 저처럼 초등학교 학교보안관이 되고 싶은 시니어분들에게 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠습니다. - 243쪽

전직 경찰 공무원이자 초대 스쿨폴리스로 학교 폭력 전문가로 활동했던 이상인이 <나는 초등학교 보안관입니다>(2026년 6월 출간)라는 책을 펴냈다. 학교보안관 제도는 2011년 서울시에서 처음 도입한 학교 안전 지킴이다. 학교당 2~3명 씩 배치되며 2024년 서울시에는 638개교에 1351명이 근무하고 있다고 한다.학교보안관은 단순히 교문 앞을 지키는 업무와 범위가 다르다. 보안관의 주요 업무는 외부 출입자와 차량 통제 관리를 넘어 학생 등하교 안전 지도, 학교 폭력 예방 활동, CCTV 상시 모니터링과 보안 조치, 사고 발생 시 긴급 대응까지 다루고 있다.2024년 1월부터 초등학교 보안관으로 근무를 시작한 저자는 청소년범죄학 박사로, 경찰공무원으로 32년간 근무한 학교 폭력 전문가다. 2012년 '중랑 청소년 카페'라는 비영리단체를 설립해 위기 청소년 200여 명의 자립을 돕고 서울가정법원 위탁보호위원으로 활동하며 보호처분 청소년 위탁보호를 하고 있다.<나는 초등학교 보안관입니다>에는 보안관의 일상이 사계절 내내 생동감 있게 실려 있다. 아이들의 이름과 특징을 기억하고 등교 인사를 나누는 일부터, 하교 시 보호자에게 학생들을 안전하게 인계 하는 과정, 학교를 드나드는 다양한 사람들에 대한 적절한 통제와 응대, 학생들과의 이런저런 일상이 따뜻하고 유쾌한 언어로 생동감 있게 표현되어 읽는 내내 미소가 입가에 번지게 만든다.보안관 다이어리와 별도로 아이들 이름과 특징을 기록하는 노트가 따로 있다니 어지간한 정성과 관심이 없으면 할 수 없는 일이다.추천 글을 쓴 송형호(전 중등교사) 작가의 말처럼 이상인 보안관은 이 책에 스쿨폴리스로서, 학교보안관으로 아이들을 애정 어린 시선으로 관심 있게 지켜본 사람만이 알 수 있는 여러 사안들을 골고루 담아냈다. 모든 아이들을 무한한 가능성이 있는 아이로 바라보고, 격려하고 응원하는 말과 행동에서 아이들은 자신감을 얻고 소통하는 아이로 변모하며 즐겁게 학교 생활에 적응해 나가는 것이다.책에는 보안관으로 아이들과 학부모를 응대하며 겪은 일 뿐 아니라, 보안관으로서의 삶과 자세, 자기 성찰, 일에 대한 자부심도 담겨 있다. 부록으로 보안관이 되고 싶어하는 시니어들을 위한 학교보안관 응시 요령과 합격 길라잡이까지 실려있어 학교 보안관의 기록으로 손색 없다.이 책은 새로 보안관을 시작하려는 시니어들은 물론, 학부모들에게 아이들의 학교생활과 학교보안관의 일상을 이해하는 훌륭한 길잡이가 될 것이다.