안민석 "교육활동보호국 설치, 하늘 무너져도 교권 세울 것"

'해병대·특전사 출신 교사 학교 투입' 논란을 빚은 안민석 경기도교육감 당선인이 "하늘이 무너져도 교권을 바로 세울 것"이라면서 '교육감 직속 교육활동보호국 설치' 등을 포함한 '교육활동 보호에 대한 경기도교육청 5대 책임강화 방안'을 내놨다.
안 당선인 "제발 말 한마디 갖고 시비 걸지 마시라"
안 당선인은 25일 오전 10시, 경기교육대전환 인수위(안민석 당선인 인수위)가 국회의원회관 제2세미나실에서 연 '경기 교육활동보호국 왜, 어떻게 만들 것인가?' 토론회 모두 발언에서 교권 보호 계획을 밝혔다. "오늘 토론회를 끝으로 공론화의 시간을 마무리하고 결단하도록 하겠다"면서다.
우선 안 당선인은 "첫째, 교육감 직속의 교육활동 보호국을 설치할 것"이라면서 "교육활동 보호 업무를 교육청의 핵심 책임으로 두고 법률 지원, 생활지도, 민원 대응, 긴급 지원 기능을 하게 될 것"이라고 했다.
안 당선인은 '해병대·특전사 출신 교사 학교 투입'에 대해서는 특별히 언급하지 않았다. 하지만 그는 이날 토론회 직전 <오마이뉴스>에 "그런 분들(해병대·특전사 출신 교사)을 학교에 보낼 일은 없다. 그게 상식적으로 말이 되느냐?"라고 말해 기존 발언을 사실상 철회했다(관련기사: [단독] 해병대 출신 교사 학교 투입? 안민석 "그럴 일 없다"
https://omn.kr/2itzx).
이어 안 당선인은 모두 발언에서 "둘째, 교사의 정당한 교육활동을 보호하기 위해서 아동복지법과 아동학대 처벌법 개정을 국회와 함께 추진할 것"이라면서 "특히 교육활동 중에 발생한 안전사고에 대해서도 고의나 중대한 과실이 없는 경우 교사 면책 입법을 국회와 함께 추진할 것"이라고 약속했다.
또한 안 당선인은 "셋째, 수업 방해와 교육활동 침해에 대응할 수 있도록 분리 지도 공간과 전담 인력을 확보할 것"이라면서 "넷째, 민원 대응은 교육청이 책임지는 체계로 전환하겠다. 학급관리 앱, 오픈 채팅, 개인 휴대전화 상으로 교사가 직접 민원을 감당하는 일이 없도록 하겠다"라고도 했다. 그러면서 "다섯째, 교육활동 보호 통합 지원체계를 구축하겠다. 아동학대 신고, 학교폭력 분쟁, 생활지도 관련 소송도 전담 지원해서 절대로 교사가 혼자 감당하지 않도록 하겠다"라고도 강조했다.
최근의 논란을 의식한 듯 안 당선인은 "제가 교사를 지키겠다는 의지가 과하게 표현되었고 그것을 과잉 해석한 부분에 대해서는 송구스럽게 생각한다. 아이들은 꽃으로도 때려서는 안 된다는 것이 저의 소신"이라면서 "제발 말 한마디 갖고 시비 걸지 마시고 달을 쳐다봐 주시기 바란다"라고 말하기도 했다.
마지막으로 안 당선인은 다음처럼 다짐했다.
"저는 경기도교육감으로서 하늘이 무너져도 교권을 바로 세울 것입니다. 마지막으로 선생님들께 약속드립니다. 가르치기만 하십시오. 지켜드리겠습니다."
이 말이 끝나자 120여 명의 참석자들은 대부분 손뼉을 쳤다. 이날 참석한 교원단체들도 대부분 찬성하는 모습을 보였다. 한 교원단체 대표는 "폭력에 대한 폭력적 응징이 아닌 교권보호를 위한 교육활동보호국이라면 반대할 이유는 없다"라고 <오마이뉴스>에 말했다.
청소년인권단체 활동가들 "학생·학부모는 괴물이 아니다" 손팻말 들어
하지만 이날 안 당선인이 발언하는 동안 토론회장에는 6명의 참석자들이 '교권보호국'에 반대하는 다음과 같은 내용의 손팻말을 들었다. 학생인권법과 청소년인권을 위한 청소년·시민 전국행동 활동가들이었다.
"학생·학부모는 괴물이 아니다."
"안민석 당선자는 특수부대 출신 감독관 발언 공식 철회하라."
"교권보호국으로 교사 보호 안 된다."
"공동체 회복으로 교사·학생 권리보장."
이날, 연대하는 교사잡것들, 전국학생인권교사연대도 '교권보호국은 퇴행'이란 내용의 성명을 교사단체와 시민들에게 제안했다. 이들은 제안 성명에서 "물리력을 갖춘 특정 인력의 투입으로 교권 보호를 해결하려는 생각 자체가 반교육적"이라면서 "이는 교육 당국의 책임을 면피하는 태도에 불과하다. 오히려 위력 행사 구조를 정당화하여 관리자와 교육청의 책임을 감출 수 있을 뿐"이라고 비판했다.