안민석 "교육활동보호국 설치, 하늘 무너져도 교권 세울 것"

▲25일 오전 10시, 경기교육대전환 인수위(안민석 당선인 인수위)가 국회의원회관 제2세미나실에서 연 '경기 교육활동보호국 왜, 어떻게 만들 것인가?' 토론회에서 청소년인권단체 활동가들이 손팻말 침묵 시위를 벌이고 있다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기