지역·필수의료에 건강보험 3.6조 투입... "25년만에 수가 구조개혁"

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 25일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 건강보험 수가 구조 혁신방안 발표를 하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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정부가 지역·필수의료 강화를 위해 연간 3조 6000억 원 규모의 건강보험 재정을 투입하는 건강보험 수가 개편안을 확정했다. 동시에 혈액검사와 컴퓨터단층촬영(CT)·자기공명영상(MRI) 등 검사 분야의 과잉 지출 구조를 손질해 연간 2조 6000억 원을 절감하겠다는 계획도 내놨다.보건복지부는 25일 오전 이런 내용을 담은 '건강보험 수가 구조 혁신 방안'을 건강보험정책심의위원회에서 확정했다고 밝혔다. 이번 개편을 두고 "현행 수가체계 도입 이후 최대 규모이자 25년 만의 근본적 구조 개혁"이라고 설명했다. 혁신 방안은 실무 준비를 거쳐 오는 12월부터 시행된다.정은경 보건복지부 장관은 이날 위원회가 끝난 후 서울 종로구 정부서울청사에서 기자들과 만나 "국민이 어디에 살든 제때 꼭 필요한 의료를 이용할 수 있도록 지역·필수의료에 건강보험 재정을 집중 투입하겠다"며 "사라지는 지역의료 인프라(기반시설)와 소아·산부인과 인력 부족, 응급환자 미수용 문제를 해결하는 데 초점을 맞췄다"고 말했다.이번 개편의 핵심은 '검사 중심 보상'에서 '진료와 치료 중심 보상'으로 건강보험 지출 구조를 바꾸겠다는 데 있다.복지부는 우선 비수도권과 수도권 의료 취약지역에 연간 4000억 원 규모의 지역 우대 수가를 신설한다. 비수도권과 경기·인천 일부 진료권 내 종합병원급 이상 의료기관이 수술·시술이나 야간·휴일 응급수술을 시행하면 추가 보상을 받게 된다. 모자센터의 신생아중환자실 입원료와 고위험 분만에도 지역 우대 수가가 적용된다.기본 진료 기능 강화를 위해서는 연간 1조5000억 원이 투입된다. 복지부는 20년 만에 진찰료 상대가치점수를 올리고, 짧은 외래 진료 관행을 개선해 환자 상담과 설명이 가능한 구조로 전환한다. 입원 진료는 보상 수준을 높이고 간호 인력 투입 정도에 따라 수가 가산 폭을 확대한다.응급·중증의료 보상도 강화된다. 정부는 연간 9000억 원을 들여 1600여 개 중증·응급 수술과 시술 수가를 인상한다. 특히 같은 중증 수술이라도 응급환자를 치료할 경우 최대 5.5배 수준까지 보상을 확대한다는 계획이다.고위험 산모와 신생아 지원에도 연 1000억 원을 추가 투입한다. 고위험 분만에는 최대 506만 원이 가산되고, 신생아중환자실 입원료는 현행 대비 최대 2.5배까지 높아진다. 정 장관은 "24주 미만 조산아를 분만해 4주간 치료하는 경우 중증 모자센터에 월 7000만 원 수준 보상이 가능하다"고 설명했다.소아의료에는 연간 2000억 원이 배정된다. 소아 진찰 가산 적용 연령은 기존 6세 미만에서 8세 미만으로 확대되고, 가산 수준도 두 배로 높인다. 소아 대상 중증 수술·시술에는 성인 대비 50% 추가 보상이 적용된다.복지부 중증치료 이후 회복과 재택 복귀까지 연계하는 의료체계 구축에도 연 5000억 원을 투입한다. 지역 거점 역할을 하는 포괄 2차 종합병원 지원 규모를 기존 7000억 원에서 9000억 원으로 확대하고, 중환자 조기 재활과 회복기 연계를 강화한다.반면 검사 분야는 조정 대상이 됐다. 정 장관은 "혈액검사 등 검체검사와 CT·MRI 검사의 과다 지출을 연간 2조 6000억 원 이상 줄이고, 2028년까지 균형 수준으로 조정하겠다"면서 "이를 통해 과잉 검사를 방지하고 검사로 인한 환자의 본인 부담을 줄여나가겠다"고 밝혔다.특히 27년 만에 검체검사 위수탁 제도를 전면 개편한다. 검사 의뢰기관과 수행기관 간 정산 구조를 바꾸고 검사 난이도·품질·취약지 여부에 따라 차등 보상하는 방식이다. CT·MRI 등 특수영상장비는 성능과 노후도를 기준으로 등급화해 보상과 연계한다.장관과의 질의응답 과정에서 반복되는 CT·MRI 재촬영 문제를 지적이 나왔다. 이에 정 장관은 "모든 재촬영을 불필요한 검사로 보긴 어렵다"면서도 "영상정보 공유 시스템을 강화하고 검사 품질을 높여 중복 검사와 비효율을 줄이는 방안을 검토하고 있다"고 말했다.정 장관은 건강보험 재정 부담과 환자 진료비 상승 우려에 대해서는 "지역 우대 수가에는 추가 본인 부담이 발생하지 않도록 설계할 예정"이라며 "고위험 분만·신생아 중환자·1세 미만 소아는 기존처럼 본인 부담이 없고, 검사비 절감으로 환자 부담도 줄어드는 효과가 있을 것"이라고 설명했다.건보료 인상 가능성에 대해서는 약가 인하, 외래 과다 이용 관리, 부정수급 점검 등 지출 효율화 정책을 병행하겠다고 했다.정 장관은 "이번 수가 혁신이 지역 의료 기능을 회복하고 응급·분만·소아 등 필수의료를 살리는 마중물이 되길 기대한다"며 "지역의료 인력 확충과 국립대병원 육성, 의료사고 부담 완화 등 제도 개선도 함께 추진하겠다"고 강조했다.