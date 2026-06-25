"인간 이재명은 그렇게 말해도 대통령은" 세월호 유족 쓴소리

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 2026년 4월 16일 경기도 안산 화랑유원지에서 열린 세월호 참사 12주기 기억식에 참석했다. ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

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※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 SNS상담 마들랜 (마음을 들어주는 랜선친구)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다. 본 기사는 자살예방 보도준칙 4.0을 준수하였습니다.

최근 세상을 떠난 세월호 참사 생존자를 향한 이재명 대통령의 추모 메시지를 두고 유경근 전 세월호 참사 가족협의회 집행위원장이 비판의 목소리를 냈다.이 대통령은 지난 24일 X(옛 트위터)와 페이스북을 통해 "참담하고 괴로운 마음"이라며 "12년을 어떤 마음으로 하루하루 살아내셨을지 감히 헤아리기조차 어렵다"라고 했다. 이어 참사 생존자들을 향해 "먼저 떠난 이들을 대신해 특별하고 대단한 삶을 살아야 한다는 부담을 스스로에게 지우지 말아달라"라며 "지극히 평범하고 무난한 일상을 살아달라. 죄책감을 내려놓고 사랑하는 이들과 눈앞의 소소한 행복을 누려달라"라고 전했다.이에 유 전 위원장은 "며칠 전 친구들 곁으로 간 생존학생 소식에 관심을 보여주셔서 감사하다"라면서도 "건너건너 허위보고 받지 마시고 직접 묻고 직접 들어달라"라고 우려를 표했다.그는 25일 페이스북을 통해 "실망스러운 말씀"이라며 "죄책감을 내려놓고 소소한 행복을 누려달라는 말은 마치 생존 학생들이 생각이 모자라고 의지력이 약해 스스로 죄책감을 뒤집어썼다는 것처럼 들린다"라고 지적했다. 이어 "(이 대통령의 발언이) 스스로 마음만 먹으면 평범하게 소소한 행복을 누릴 수 있는데 왜 그러지 않냐는 말로 들린다"라고 했다.더해 유 전 위원장은 "인간 이재명은 이렇게 말해도 되지만, 대통령 이재명은 이렇게 말씀하시면 안 된다"라며 "생존자들이 왜 아직도 스스로를 숨기며 속으로 울분을 삭이며 살아내고 있는지를 직접 보고 들어달라"라고 당부했다.유 전 위원장은 고인의 사망 소식이 알려진 직후에도 참사 생존자들이 겪는 이중적인 고통을 전한 바 있다. 그는 지난 21일 페이스북을 통해 "생존 학생들은 나만 돌아왔다는 이유로 눈총받고 죄책감 때문에 당장의 삶을 살아가기에도 힘겹다"라며 "남들처럼 평범하게 사는 것이 정말 어려운 일"이라고 강조했다.참사가 발생한 지 12년이 지났지만, 참사 생존자들은 여전히 극도의 불안과 트라우마를 겪고 있다. 지난 2024년 안산마음건강센터가 발표한 실태조사 연구에 따르면 참사 생존자들의 '외상 후 울분(PTED)', '우울', '불안', '자살 생각' 지표는 2021년에 비해 모두 증가했다. 특히 '외상 후 울분' 지표는 생존자 중 36.7%가 겪고 있어 최초 조사가 이뤄졌던 2017년 지표(40.4%)와도 큰 차이가 없었다.