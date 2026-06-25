김민석 "검찰개혁, '보완수사권 폐지'로 입장 정리"

큰사진보기 ▲김민석 국무총리가 25일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 검찰개혁 관련 현안 브리핑에서 "검찰 보완수사권 폐지를 정부의 기본 입장으로 최종 정리했다"고 밝히고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김민석 국무총리가 25일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 검찰개혁 관련 현안 브리핑에서 "검찰 보완수사권 폐지를 정부의 기본 입장으로 최종 정리했다"고 밝히고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 정부가 검찰의 보완수사권 폐지를 기본 입장으로 최종 정리하고, 별도의 정부 입법예고안을 제출하지 않기로 했다. 검찰개혁 방향이 오롯이 국회 논의 내용에 달린 셈이다.김 총리 25일 오후 서울 1시 50분 서울 종로구 정부서울청사에서 검찰개혁 관련 브리핑을 열고 "정부에서 논의하고 청취한 다양한 의견을 감안해 보완수사권 폐지를 정부 기본 입장으로 최종정리했다"고 밝혔다.김 총리는 "이재명 정부가 추진하는 검찰 개혁의 기본 원칙은 수사와 기소의 분리"라며 "이는 검찰의 권한을 보다 합리적으로 재정립하고 국민의 기본권을 더욱 두텁게 보호하기 위한 개혁의 핵심 원칙"이라고 강조했다.이어 "정부는 기본 입장을 당에 전달했다"며 "정부가 별도의 입법안을 제시하기보다 국회의 논의와 결정을 존중하도록 하겠다"고 말했다. 그 이유는 "구체적인 제도 설계와 입법은 국민의 대표 기관인 국회에서 충분한 논의와 숙의를 거쳐 결정하는 것이 바람직하다고 판단했기 때문"이라고 했다.김 총리는 "우상호 전 대통령실 정무수석(현 강원특별자치도지사 당선인)이 있을 당시 (당정은) 2차로 나눠 검찰개혁을 실시한다고 합의했다"며 "당정 합의에 따라서 지난 1차 개혁안(중수청·공소청법)의 제출 시기와 내용은 당과 협의를 거쳤다"고 설명했다.김 총리는 "1차 개혁안 처리 과정을 지켜보면서 '2차 개혁안(보완수사권)을 당정 합의보다도 시간을 당겨서 조속히 처리하는 것이 바람직하겠다'는 판단이 들어 (지난) 5월에 처리하려고 했지만, 당의 요구로 이를 연기했다"고 부연했다.김 총리는 "검찰 개혁은 특정 기관이나 권한의 문제가 아니라 국민을 위한 사법제도를 만드는 과정"이라며 "무엇보다 국민의 뜻과 국회의 논의를 존중하는 것이 중요하다고 생각한다"라고 말했다.그러면서 "국회에서 입법이 이루어지면 정부는 그 결정에 따라 필요한 후속 조치를 충실히 이행하도록 하겠다"며 "앞으로 국회에서 다양한 의견이 충분히 논의되고 국민의 민의를 바탕으로 합리적인 결론이 도출되기를 기대한다"고 덧붙였다.