"국방장관도 아닌데"... 국무총리 청문회 때아닌 '주적' 논쟁

25일 한성숙 국무총리 후보자에 대한 인사청문회가 개최된 가운데 때아닌 '주적 논쟁'이 청문회에서 오갔다. 국민의힘 의원들을 중심으로 "주적이 뭐냐", "한국 주적이 누구냐"라는 등 질문이 이어지자 민주당·무소속 의원들은 "국방장관 후보자가 아닌데 주적 운운 질문은 부적절하다", "(계엄 때) 군사력을 동원했던 이들이 주적"이라고 맞섰다.
인사청문회 첫날인 이날 여야는 국회에서 '국무총리(한성숙) 임명동의에 관한 인사청문 특별위'를 열고 증인·참고인 채택과 자료 제출 등을 시작으로 해 공방을 벌였다.
질의 시작 뒤 처음 '주적'을 입에 올린 건 김선교 국민의힘 의원이었다. 그는 "오늘이 6·25 76주년이기에 국가관을 여쭤본다"며 "우리 주적이 어디냐. 6·25는 (북이 남을 침범한) 남침이냐, 아니면 북침이냐", "북한이 우리 주적이냐"라고 물었다.
한 후보자는 "북한은 위협이기도 하고 동포이기도 한 굉장히 이중적인 상황"이라며 "한반도 평화를 위해서는 잘 관계를 맺고 관리해야 될 것"이라고 말했다. '북침·남침' 질문엔 처음에 "북침"이라고 말했다가 "죄송하다, 제가 지금 긴장했다"며 "(6·25는) 남침"이라고 발언을 정정했다.
이어 같은 당 김희정 의원도 '주적' 논쟁을 이어갔다. 김 의원은 "주적 관련된 답변에 미흡한 점이 있다. 후보자가 주적 개념을 잘 모르고 있다"며 "대한민국의 주적은 누구냐. 북한군과 북한 정권이 우리의 주적이다. (후보자가 직접) 다시 말해줄 수 있겠는가"라고 되물었다.
한 후보자가 "앞으로 잘 배우겠다, 말씀 주신 부분 잘 유념하고 듣겠다"라고 답했으나, 김 의원은 "(후보자가) 끝까지 자기 입으로 얘기를 안 하려고 한다"라며 비난했다. 같은 당 유영하 의원 또한 "국방부가 '북한 정권과 북한군이 우리의 적이라는 입장에 변함이 없다'고 밝혔는데, 여기에 동의하느냐"라고 해 '주적' 질문을 이어갔다.
'북한=주적' 개념은 김영삼 정부인 1995년 국방부 <국방백서>에 처음 등장했다가, 노무현 정부인 2004년 빠졌다. 이후 2010년 이명박 정부 때 '북한 정권과 북한군은 적'이란 표현이 등장했다가 문재인 정부 때 다시 사라졌으나, 2022년 윤석열 정부 때 '북한군은 적' 표현으로 재등장했다(관련 기사: 정동영 "'북한=주적' 표현, NSC서 논의해 봐야" https://omn.kr/2irl5
). 이재명 정부의 국방백서는 올해 말 처음 발간할 예정이다.
박선원 "국무총리 후보지 국방장관 후보 아냐", 최혁진 "민주헌정질서 파괴 세력이 주적"
'주적' 질문은 대북관을 이유로 국민의힘이 끈질기게 던지고 있는 사상검증성 질문이다. 이번 정부 출범 뒤 2025년 7월에도 국민의힘 의원들은 통일부·국방부 장관 후보자를 비롯해 노동부·외교부 장관 후보자 등 국무위원 인사청문회 때마다 빼놓지 않고 '주적이 누구냐'는 질문을 던졌다.
이날 청문회에서 주적 질의가 계속되자, 국무총리는 부처 간 협력·조정 역할이 중심이라며 주적 질문은 총리 역량과 상관없다는 반박이 민주당에서 나왔다. 박선원 민주당 의원은 "(한 후보자는) 국방장관 후보자가 아니다. 나아가 국무총리는 남북관계가 발전되면 총리 회담도 할 수 있다"라며 "이런 분에게 주적 운운 질문한다는 게 적절치 않다고 생각한다"라고 말했다.
그는 또 "한국은 이미 전략자원 배치, 미사일 방향, 정보위성 첩보 등 대상이 (구체적으로) 정해져있다"라며 '주적' 논쟁이 구시대적이라는 취지로 말했다. 군사 대상이 이미 상세히 정해져 있어 이런 논쟁은 시대착오적이란 설명이다.
무소속 최혁진 의원은 아예 프레임을 바꿨다. 그는 "과거가 전쟁 대비였다면, 지금은 국민 생명·안전 위협에 대한 대비를 안보라 한다"라며 "그러면 누가 주적인가. 금지옥엽 키운 자식들에게 총을 들려서 국회를 향하게 한, 민주헌정질서를 군사력으로 파괴하려고 한 게 주적"이라며 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 사태를 언급했다.
최 의원은 국민의힘을 겨냥해 "'윤 대통령 계엄은 나라를 살리기 위한 것', '윤석열 체포영장 집행은 불법'이라고 하고, 나아가 북한의 도발을 유인하기 위해서 무인기까지 보낸 사람들이 어떻게 이런 이야기를 계속할 수 있느냐"라며 "후보자는 총리가 되면 내란세력 척결을 단호하고 철저하게 해달라"라고 요청했다.
다주택 논란에 "권력 마귀" 언급도
한편 이날 청문회에선 한 후보자가 과거 다주택을 보유했다가 처분한 데 대한 비판도 제기됐다. 김선교 의원은 후보 지명 뒤 주택을 처분했다며 "너무 속 보이는 행동"이라며 "국민께서 진정성을 믿겠나"라고 반문했다.
이재명 대통령은 지난 2월 자신의 엑스 계정에 다주택자를 겨냥해 "돈이 마귀라더니, 설마 마귀에게 최소한의 양심마저 빼앗긴 것은 아닌가"라고 비판한 바 있다. 이를 겨냥해 김 의원은 "(한 후보자가) '다주택 마귀'에선 벗어났을지 몰라도 권력에는 도취돼 있다고 본다. '권력 마귀'가 됐을 뿐"이라고 말했다.
이에 한 후보자는 "제가 다주택을 가지고 있던 민간 때와 공직에 있을 때 (거기에 대한) 국민 눈높이가 다르다는 부분을 잘 알고 있다"라며 "제가 할 수 있는 최선을 다해야 된다고 봐서 많은 부분, (주택) 가격을 낮춰서라도 팔겠다고 생각했다"라고 주택 처분 이유를 설명했다.