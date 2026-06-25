이 대통령, 7월 1일 문 전 대통령과 오찬 회동

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 문재인 전 대통령, 김정숙 여사와 15일 서울 광화문광장에서 열린 제21대 대통령 국민임명식 행사에서 인사하고 있다. 2025.8.15 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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(* 자세한 내용 추후 이어집니다)

이재명 대통령이 문재인 전 대통령과 오찬 회동을 할 예정이다.강유정 청와대 수석대변인은 25일 브리핑을 통해 "이 대통령과 문 전 대통령은 오는 7월 1일 오전 11시 30분 청와대에서 오찬을 함께 할 예정"이라고 밝혔다.문 전 대통령의 배우자 김정숙 여사는 해외 일정 관계로 함께 하지 못하는 것으로 전해졌다.