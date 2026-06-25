정치 26.06.25 14:02ㅣ최종 업데이트 26.06.25 14:02 이 대통령, 7월 1일 문 전 대통령과 오찬 회동 이경태(sneercool) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 본문듣기 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲이재명 대통령이 문재인 전 대통령, 김정숙 여사와 15일 서울 광화문광장에서 열린 제21대 대통령 국민임명식 행사에서 인사하고 있다. 2025.8.15 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기 이재명 대통령이 문재인 전 대통령과 오찬 회동을 할 예정이다. AD 강유정 청와대 수석대변인은 25일 브리핑을 통해 "이 대통령과 문 전 대통령은 오는 7월 1일 오전 11시 30분 청와대에서 오찬을 함께 할 예정"이라고 밝혔다. 문 전 대통령의 배우자 김정숙 여사는 해외 일정 관계로 함께 하지 못하는 것으로 전해졌다. (* 자세한 내용 추후 이어집니다) #이재명대통령#문재인전대통령#오찬회동 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 이경태 (sneercool) 내방 아이콘구독하기 2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다. 이 기자의 최신기사이 대통령 "참전용사 영웅들이 만든 대한민국 흔들림 없이 지킬 것" 갤러리 오마이포토 '국민참정권 침해와 서울 잠실 개표소 인근 집단시위 관련' 관계부처 담화문 발표 1/9 이전 다음 이전 다음 한병도, 정점식 신임 원내대표에 축하 난 선물 체코 맞아 2대1 역전승, 기뻐하는 붉은 악마 핸드볼경기장 찾은 장동혁 "경찰 강제 해산보다 시민 요구에 답해야" 북중미월드컵, 희비교차하는 붉은 악마와 멕시코 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.