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정치

26.06.25 14:02최종 업데이트 26.06.25 14:02

이 대통령, 7월 1일 문 전 대통령과 오찬 회동

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이재명 대통령이 문재인 전 대통령, 김정숙 여사와 15일 서울 광화문광장에서 열린 제21대 대통령 국민임명식 행사에서 인사하고 있다. 2025.8.15
이재명 대통령이 문재인 전 대통령, 김정숙 여사와 15일 서울 광화문광장에서 열린 제21대 대통령 국민임명식 행사에서 인사하고 있다. 2025.8.15 ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령이 문재인 전 대통령과 오찬 회동을 할 예정이다.

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강유정 청와대 수석대변인은 25일 브리핑을 통해 "이 대통령과 문 전 대통령은 오는 7월 1일 오전 11시 30분 청와대에서 오찬을 함께 할 예정"이라고 밝혔다.

문 전 대통령의 배우자 김정숙 여사는 해외 일정 관계로 함께 하지 못하는 것으로 전해졌다.

(* 자세한 내용 추후 이어집니다)

#이재명대통령#문재인전대통령#오찬회동

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

이 기자의 최신기사이 대통령 "참전용사 영웅들이 만든 대한민국 흔들림 없이 지킬 것"


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