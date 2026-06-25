"행안부, 자율화로 위장한 '총인건비제' 규탄한다"

큰사진보기 ▲양대노총 지방공기업 노동자 총력 결의대회24일 오후 2시부터 양대노총 지방공기업노조 조합원 및 간부들이 세종시 행정안전부 앞에서 '지방공공기관 노동자 공공투쟁 결의대회'를 열었다. ⓒ 김철관 관련사진보기

큰사진보기 ▲양대노총 공공부문 산별위원장정정희 한국노총 공공연맹 위원장(우)과 엄길용 민주노총 공공운수노조위원장*좌)이 대회사를 했다. ⓒ 김철관 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이양섭 서울교통공사통합노조위원장이양섭 한국노총 서울교통공사통합노조위원장이 투쟁사를 했다. ⓒ 김철관 관련사진보기

양대노총 지방공기업 노동자들이 24일 행정안전부를 향해 "자율화로 위장한 총인건비제 개악 중단"을 촉구했다.양대노총(한국노총-민주노총) 공공부문노조대책위원회 지방공기 특별위원회 주최로 24일 오후 2시부터 지방공기업노조 조합원 및 간부 1000여명이 모인 가운데, 세종시 행정안전부 앞에서 '지방공공기관 노동자 공공투쟁 결의대회'를 열었다.이들 노조는 "새정부 출범 이후 세 차례 노정협의회를 통해 행안부에 지방공공기관 지침 개선을 촉구했다"며 "행안부는 중앙 공공기관에 도입 완료된 사항들에 대해서도 재도개선을 지체하며 배재하고 있다"고 피력했다.이 집회 참가자들은 행정안전부를 향해 ▲행안부 총인건비 지침 전면 개선 ▲현장 인력 확충 ▲지역 공공성 강화 등을 촉구했다.대회사를 한 정정희 한국노총 공공연맹 위원장은 "행안부의 자율화라는 인건비 지침에는 각종 독소 조항이 포함돼 있다"며 "총인건비 인상률에 공무원 인상률을 초과하지 못하도록 제안하고 있고, 호봉 승급분 등도 지자체장이 자율적으로 하도록 권하고 있다"고 밝혔다.이어 "초과해 임금을 지급할 경우, 행안부에 보고하도록 하고 있다. 이게 진정한 자율화 인건비 지침인가"라며 "모든 지방공공노동자들이 연대해 맞서 싸우자"고 강조했다.엄길용 민주노총 공공운수노조위원장은 "행안부가 책임을 방기하고 우리를 덫으로 옭아매려고 하는 것을 단결된 투쟁으로 이겨내자"며 "지방공공기관 노동자들의 권리는 행안부의 지침 쪼가리로 부정되지 않는다. 우리가 연대하고 연대해서 투쟁해 싸워 이겨내자"고 강조했다.투쟁 결의문을 통해 "자율화라는 숨겨둔 포장지 속에 총인건비 기준선이 대폭 후퇴했다"며 "행안부가 정한 기준을 상향하려 할 때 지자체장 승인과 지방의회 보고를 거치도록 해 통제를 되레 강화했다"고 강조했다.이어 " 최소한의 공통 기준마저 무너지면 결국 지자체의 재정 여건과 지자체장의 성향에 따라 임금과 처우의 차별이 발생하고 격차가 확대될 것이 자명하다"며 "행안부는 노조의 협의나 사전 설명도 없이 이번 개악안을 밀어붙이고 있다"고 지적했다.이날 부산지하철노조, 서울교통공사통합노조 등 지방공기업 노조 대표자들도 무대로 나와 투쟁사를 했다.이양섭 한국노총 공공연맹 서울교통공사통합노조 위원장은 "매년 이곳에서 투쟁을 했지만, 오늘 또다시 행안부 앞에 모였다. 행안부의 2027년도 지방공기업 예산편성지침 핵심 현안은 총인건비 자율화"라며 "총인건비 자율화는 말만 자율화일 뿐 실제로는 행안부가 지자체로 떠 넘기는 개악"이라고 비판했다. 이어 "양대노총 지방공기업 노동자들이 똘똘 뭉쳐 노정교섭을 쟁취하고, 총인건비 개악을 막아내자"고 호소했다.이날 집회는 공공연맹, 공공운수노조, 서울시투자출연기관노조협의회, 궤도협의회, 전국도시개발공사노조협의회, 특별광역시시설관리공단노조협의회 등이 참여했다. 민중가수 박준씨가 노래 공연을 해 참가자들의 흥을 돋웠다.