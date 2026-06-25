커지는 화성, 막히는 출퇴근길... 정명근 화성시장, 정부 설득 나섰다

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 15일 열린 화성미래비전위원회 발대식에서 시민 중심의 미래 비전과 시정 운영 방향을 설명하고 있다. ⓒ 화성특례시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲ 윤성진 화성특례시 제1부시장 24일 국토교통부 대광위와 화성특례시 교통 대책에 대해 논의하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 지난 5월 28일 6.3지방선거를 앞두고 '막힘 없는 동탄'을 만들기 위한 교통 공약을 발표했다. ⓒ 정명근후보캠프 관련사진보기

정명근 화성특례시장이 시민들의 출퇴근 교통난 해소와 신규 택지개발지구의 광역교통망 확충을 위해 정부에 적극적인 지원을 요청하고 나섰다. 급격한 인구 증가와 대규모 신도시 개발에 비해 교통 인프라 구축이 뒤따르지 못하고 있다는 판단에서다.화성특례시는 지난 24일 국토교통부 대도시권광역교통위원회(대광위)와 현안 회의를 열고 출퇴근 광역버스 증차와 진안·봉담3지구 광역교통개선대책 마련 등 주요 교통 현안을 논의했다고 밝혔다.이날 회의에는 윤성진 제1부시장이 참석해 시민 이동권 보장과 출퇴근 편의 증진을 위한 정부 차원의 대책 마련을 요청했다.시는 ▲출퇴근 시간대 광역 전세버스 증차 및 운행 확대 ▲시민 수요를 반영한 광역버스 준공영제 노선 신설 ▲봉담3지구 광역교통개선대책에 대한 화성시 의견 반영 ▲진안지구 신도시 입주 시기에 맞춘 실효성 있는 광역교통개선대책 수립 등을 건의했다.윤성진 부시장은 "시민들이 체감할 수 있는 가장 시급한 민생 현안이 바로 출퇴근 교통 문제"라며 "대광위 등 상급기관에 주민들의 불편 사항을 지속적으로 건의해 사각지대 없는 촘촘한 광역교통망을 확충하고, 시민들의 이동 편의를 획기적으로 높이겠다"고 밝혔다.이번 건의는 단순한 버스 증차 요구를 넘어 급속한 도시 성장에 따른 구조적 교통 문제를 해결하기 위한 대응이라는 점에서 주목된다.화성시는 동탄신도시를 비롯해 봉담·향남·남양·진안지구 등 대규모 개발사업이 이어지면서 수도권 최대 규모의 인구 증가 도시로 자리 잡았다. 그러나 서울과 수원, 판교 등 주요 업무지구를 연결하는 광역교통망은 시민들의 수요를 충분히 따라가지 못하고 있다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.특히 출퇴근 시간대 광역버스 혼잡은 시민들이 가장 크게 체감하는 생활 불편 가운데 하나다. 신도시 입주가 계속되는 상황에서 교통대책이 적기에 마련되지 않을 경우 불편은 더욱 심화할 수밖에 없다.이 때문에 화성시는 광역버스 증차뿐 아니라 신규 택지개발 단계부터 교통대책을 선제적으로 마련해야 한다는 입장을 정부에 전달한 것으로 보인다.주목되는 점은 정명근 화성특례시장이 직접 정부 설득에 나설 계획이라는 것이다.화성시에 따르면 정 시장은 조만간 대광위를 직접 방문해 화성시의 광역교통 현안을 설명하고 정부 차원의 전폭적인 지원과 협조를 요청할 예정이다.민선 8기 들어 정명근 시장은 GTX-C 병점 연장, 동탄도시철도, 신안산선 향남 연장 등 광역교통망 확충을 핵심 시정 과제로 추진해 왔다. 이번 대광위 건의 역시 시민들의 출퇴근 불편 해소와 미래 신도시 교통 기반 확보를 위해 중앙정부와 협력을 강화하는 연장선상으로 풀이된다.화성시는 앞으로도 출퇴근 시간대 대중교통 이용 현황을 실시간으로 점검하고 관계기관과 협의를 지속해 시민들이 체감할 수 있는 광역교통 개선 성과를 만들어 나간다는 방침이다.인구 100만 특례시에 걸맞은 교통 인프라 구축이 화성시의 미래 경쟁력을 좌우하는 핵심 과제로 떠오른 가운데, 정명근 시장이 정부와의 협의를 통해 어떤 성과를 끌어낼지 관심이 모아지고 있다.