여수 지방선거서 투표용지 오교부·미교부 6건 확인됐다

큰사진보기 ▲여수개표소지난 6.3 지방선거 당시 진남체육관에 마련된 여수개표소 ⓒ 정병진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲투표록여수개표소에서 한 개표사무원이 투표록을 확인 중이다 ⓒ 정병진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

지난 6월 3일 실시된 제9회 전국동시지방선거 당시 여수지역 일부 투표소에서 투표용지가 중복 교부되거나 교부되지 않은 사례가 발생한 것으로 확인됐다.여수시선거관리위원회 투표록에 의하면, 여수지역 투표소에서 선거인에게 투표용지를 2매 잘못 교부한 사례가 2건 발생했다. 또한 2차 교부 과정에서 투표용지를 교부하지 않은 사례도 4건 있었던 것으로 나타났다.화양면 제3투표소에서는 특별시 비례대표 선거 투표용지 1매가 한 선거인에게 중복 교부된 뒤 회수되지 못했다. 서강동 제2투표소에서도 특별시장 선거 투표용지 1매가 동일하게 중복 교부됐으나 회수하지 못한 것으로 기록됐다.필자는 당시 상황을 확인하기 위해 서강동 제2투표소 관계자와 통화했다. 그는 "투표용지 배부 과정에서 실수로 2매가 교부된 것으로 안다"며 "선거인이 이미 투표를 마치고 퇴장해 추가로 교부된 투표용지 1매를 회수하지 못했다"고 설명했다. 이어 "누가 해당 투표용지를 가져갔는지, 실제로 2표를 행사했는지 여부까지는 확인하지 못했다"고 말했다.화양면 제3투표소 관계자는 관련 경위를 묻는 질문에 "말해도 법적으로 문제가 없는지 확인한 뒤 연락드리겠다"고 답했다. 이후 그는 당시 투표관리관에게 문의한 결과 "관련 사항은 선관위에 직접 확인해 달라"는 답변을 들었다고 전했다.이에 대해 여수시선관위 선거1계장은 "투표소에서 투표용지를 잘못 교부하지 않도록 가장 강조하는 부분 중 하나지만 지방선거 때마다 이런 사례가 반복되고 있다"고 밝혔다. 그는 "지방선거는 선거 종류가 많아 투표용지도 여러 장 교부해야 한다"며 "한 장씩 일련번호 순서대로 교부해야 하는데 아무리 주의를 줘도 현장에서 실수가 발생한다"고 설명했다.이어 "여수에는 투표소가 111곳에 달하고 투표용지도 7장에 이른다"며 "1차 투표 후 바쁘다며 2차 투표용지를 받지 않고 돌아가는 선거인도 있고, 투표용지를 훼손하는 경우도 있다"고 말했다. 또한 "이 같은 사례는 여수만의 문제가 아니라 전국적으로 발생한다"며 "대통령선거처럼 투표용지가 1장인 경우에는 드물지만, 사람이 하는 일이다 보니 실수가 생기는 것 같다. 죄송하게 생각한다"고 덧붙였다.아울러 선거1계장은 "투표록에 기재된 특이사항과 실제 투표용지 수량을 모두 확인한 결과 일치했다"며, "철저한 사전 준비와 시뮬레이션을 통해 개표를 진행했고 전남 지역에서 가장 빠르게 개표를 마무리했다"고 말했다.실제로 여수시선관위가 작성한 투표록 특이사항에는 잘못 교부된 투표용지를 현장에서 회수한 사례 3건도 기록돼 있었다. 이 밖에 투표관리관 도장이 찍히지 않은 투표용지 3매가 교부된 사례, 일련번호 절취선을 제거하지 않은 채 투표함에 투입된 사례, 선거인이 투표용지를 훼손한 뒤 추가 교부를 받지 않고 퇴장한 사례 등도 포함됐다.여수선관위 설명대로 이 같은 사례는 특정 지역에 국한된 현상은 아닌 것으로 보인다. 이처럼 투표용지의 중복 교부나 미교부가 반복적으로 발생하고 있는 만큼, 유권자의 신뢰를 높이기 위한 근본적인 예방 대책 마련이 필요하다는 지적이 나온다.