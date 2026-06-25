박찬대 인수위 "인천 빚더미... 잠재적 재정 부담 5조 5000억"

큰사진보기 ▲박찬대 인천시장 당선인(왼쪽 다섯 번째)이 10일 인천 연수구 G타워에서 열린 민선 9기 인천시장직 인수위원회 현판식에서 인수위원들과 함께 파이팅을 외치고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

박찬대 인천시장 당선인 인수위원회는 25일 오전 기자회견을 갖고 민선 8기 유정복 시장의 무리한 정책 추진으로 잠재적 재정 부담액이 5조 5000억 원에 달하는 것으로 조사됐다고 밝혔다.인천시장직 인수위 '민생회복 100일 추진단장'인 이훈기 의원은 "지난주 인수위는 유정복 인천시장이 올 하반기 미뤄둔 재정부족액이 4585억 원이라고 발표했는데 추가로 발견된 잠재 부담액을 합하면 5조 5000억 원에 달한다"고 밝혔다. 인수위가 밝힌 올해 하반기 재정 소요액은 6441억 원, 현재 가용 재원은 1856억 원이다.5조원의 재정 부담 핵심 원인에 대해 이 의원은 "윤석열 정부에서 발생한 100조 원 세수 결손으로 인해 모든 지방정부가 재정위기에 몰렸다"면서 "이런 가운데 유정복 시장은 자신의 정치적 입지를 위해 무리하게 '선심성 사업'을 추진했다"고 지적했다. 이어 그는 "제물포 르네상스와뉴홍콩시티 등 핵심 공약이 좌초했고, 재정이 가장 안 좋은 시기에 선심성 사업에 집중한 결과"라고 덧붙였다.5조 5000억 원의 재정 부담액의 원인에 대해서는 첫 번째로 유정복 시장이 지방선거를 앞두고 강행한 '선거용 추경'을 꼽았다. △재정 고갈에 대비해 아껴둔 예산 1100억 원 △이재명 정부가 내려준 지방교부세 774억 원 △빚을 내는 지방채 663억 원 등을 지방선거 직전 추경에 쏟아부었다는 것이다. 이 의원은 대표적인 사례로 '인천e음'을 거론했다. 평소엔 예산을 60%나 깎아 시민들의 혜택을 줄이더니, 선거를 목전에 두자 갑자기 캐시백을 20%로 높여 시민들의 표심을 흔들었다는 것이다.두 번째 원인은 유정복 시장의 '재정 숨기기'라며 인천시의 채무 증가 속도를 지적했다. 2025년 2532억 원, 2026년 2460억 원으로 2년 동안 늘어나는 빚만 5천억 원이 넘는다는 것이다. 이에 더해 올해 9월 이후 필요한 예산은 편성조차 하지 않고 필수적인 사업비조차 예산에 포함하지 않고 하반기로 미뤄놨다고 꼬집었다.이 의원은 "이렇게 감춰진 4585억 원의 구멍까지 더하면 인천시의 재정 압박은 더욱 높아진다"고 지적했다. 이어 이 의원은 "특단의 대책이 없는 경우 올해 말 인천시 채무는 2조 9000억 원에 육박할 수 있다"면서 "7년 만에 채무가 2조 원을 넘겼는데, 이는 고작 1년만에 벌어진 일"이라고 비판했다.세 번째 원인으로는 유정복 시장의 '폭탄 돌리기식' 예산 편성을 꼽았다. 이 의원은 "유 시장은 임기 하반기를 중심으로 무려 28개의 핵심 사업을 쏟아냈는데, 문제는 이 사업들의 체계가 완성되는 시점은 유 시장 임기가 끝난 2027년 이후라는 점"이라는 것이다. 이어 그는 "당장 내년부터 향후 4년 동안 다음 정부가 써야 할 돈만 1조 4000억 원에 달한다"면서 "2022년 250억 원이었던 8기 핵심 사업 예산은 2027년 3500억원으로 5년 만에 14배가 폭증할 것으로 예상된다"고 말했다.마지막으로 꼽은 문제는 유정복 시장이 임기 뒤로 미뤄둔 '부메랑 예산' 3조 6600억 원이다. 이 의원은 "부메랑 예산 세 가지 중 첫째가 텅 빈 기금인데, 유 시장은 부족한 살림을 메우기 위해 매년 3000억 원 이상 기금에서 돈을 빼 썼다"면서 "6000억 원이 넘던 여유 재원이 이제 1000억 원대로 바닥이 나서 내년부터는 빌려 쓴 돈을 본격적으로 갚아야 한다"고 지적했다.이 의원은 "이것이 유정복 시정이 물려준 인천의 참담한 재정 성적표"라면서 "화려한 공약 뒤에 감춰진 이 5조 5천억 원의 부메랑, 인수위는 이 거대한 빚의 구조를 투명하게 공개하고, 인천의 무너진 재정 기초를 처음부터 다시 세우려고 한다"고 밝혔다. 이어 그는 "인수위는 유정복 전임 시장이 남긴 재정의 '구멍'을 메우는 동시에, 박찬대 당선인이 약속한 '민생회복 100일 사업'을 차질 없이 추진하기 위해 머리를 맞대고 있다"고 덧붙였다.이 의원은 "'비상한 상황'에 걸맞은 '비상한 대책'을 준비 중"이라면서 "지출 구조조정, 낭비사업 삭감, 세입 효율화, 지방채 발행까지 등 모든 방안을 열어놓고 재원 마련을 고민하고 있다"고 밝혔다. 이어 그는 "인수위 활동이 마무리되는 시점에 민생회복 100일 추진사업에 대한 현실적인 권고안을 시민 여러분께 투명하게 보고드리겠다"면서 "(박찬대 시장) 취임 이후에는 재정 구조조정을 내실화 있게 진행할 수 있는 방안 또한 권고하려고 한다"고 말했다.