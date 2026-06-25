"HBM 호황에 취해선 안 된다"… 추미애 경기준비위, AI 시대 반도체 초격차 전략 제시

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사 당선인이 지난 4월 24일 삼성전자 평택캠퍼스와 용인 LH 국가산업단지 부지, SK하이닉스 용인 산단을 잇달아 방문해 경기도 반도체 클러스터를 세계 최고 수준으로 완성하겠다는 강한 의지를 밝혔다. ⓒ 추미애후보캠프 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사 당선인의 인수기구인 '공정·혁신·포용 경기준비위원회' 산하 반도체초격차전략특별위원회 김용석 공동위원장이 25일 현안 브리핑을 열고 반도체특별법 시행령 제정(안)과 경기도 반도체 클러스터 초격차 유지를 위한 전략을 설명하고 있다. ⓒ 경기준비위원회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲세계 최대의 경기도 반도체 클러스터 ⓒ 경기준비위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲세계적인 차세대 반도체 생산기지가 될 삼성전자 경기 평택캠퍼스와 SK하이닉스 용인 반도체 클러스터 건설현장 ⓒ 경기준비위원회 관련사진보기

추미애 경기도지사 당선인 인수기구인 '공정·혁신·포용 경기준비위원회' 산하 반도체초격차전략특별위원회가 25일 정부의 반도체특별법 시행령 제정안에서 '수도권 외 지역' 요건이 삭제된 것을 환영하며 경기도 반도체 클러스터 조성 및 인공지능(AI) 시대 초격차 전략을 공개했다.김용석 반도체초격차전략특별위원회 공동위원장은 이날 현안 브리핑에서 "수도권의 기존 반도체 집적지역을 반도체 클러스터로 지정해 AI 시대 반도체 초격차의 발판으로 삼고, 추가적인 신규 클러스터는 비수도권에 조성하는 투 트랙 전략이 필요하다"고 밝혔다.이번 브리핑은 추미애 당선인이 공약으로 제시한 'K-반도체 완성형 생태계 구축'의 구체적 실행 방향을 제시한 첫 정책 설명이라는 점에서 주목된다.준비위는 반도체 산업의 본질을 '집적'과 '속도'에서 찾았다.반도체 생산은 600개 이상의 공정 단계와 수천 대의 장비가 실시간으로 연결되는 초정밀 산업이다. 한 공정에서 문제가 발생하면 인근 소재·부품·장비(소부장) 기업이 2시간 이내 대응해야 수율 손실을 최소화할 수 있다는 것이다.이 때문에 네덜란드 ASML을 비롯해 미국 AMAT, 램리서치, KLA, 일본 도쿄일렉트론 등 글로벌 소부장 기업들이 경기도에 한국 지사와 연구개발(R&D) 센터를 두고 있다.준비위는 이러한 산업 구조를 근거로 "설계(팹리스)-제조-후공정-소부장이 밀집한 경기도의 반도체 생태계가 세계 최고 수준의 경쟁력을 갖추고 있다"고 평가했다.이는 최근 일부에서 제기된 '수도권 집중 완화' 논의와 달리 첨단 반도체 산업의 경쟁력은 이미 구축된 집적 생태계 위에서 강화돼야 한다는 인식을 반영한 것으로 풀이된다.이날 브리핑에서 가장 눈에 띄는 대목은 중국의 반도체 굴기를 강하게 경고한 부분이다.김용석 위원장은 화웨이의 AI 반도체 '어센드 920', 중국 메모리 기업 CXMT와 YMTC의 기술 발전 사례를 언급하며 "중국의 추격이 예상보다 훨씬 빠르게 진행되고 있다"고 진단했다.그러면서 "지금의 반도체 슈퍼사이클이 오히려 독이 될 수 있다"며 "HBM 호황에 취해 있어서는 안 된다"고 강조했다.현재 한국 반도체 산업은 AI 데이터센터 투자 확대에 따른 고대역폭메모리(HBM) 수요 증가로 사상 최대 호황을 누리고 있지만, 준비위는 이러한 호황이 영구적이지 않다고 판단하고 있다.결국 지금부터는 'HBM 이후'를 준비해야 하며, 미래 성장축을 온디바이스 AI 반도체와 시스템반도체로 확대해야 한다는 것이 준비위의 문제의식이다.준비위가 제시한 반도체 초격차 전략은 크게 세 가지다.우선 용인 반도체 클러스터를 중심으로 전력·용수·도로 등 핵심 인프라와 정주 여건을 신속히 구축해 설계·제조·후공정·소부장이 집적된 'K-반도체 완성형 생태계'를 구축한다는 계획이다.두 번째는 HBM 초격차를 유지하면서 차세대 메모리와 첨단 패키징 기술 경쟁력을 강화해 세계 1위 메모리 강국 지위를 지켜내는 것이다.세 번째는 성남 판교를 중심으로 시스템반도체 생태계를 집중적으로 육성하는 전략이다. 준비위는 팹리스 기업 200개와 스타급 팹리스 기업 40~50개 육성을 목표로 제시했다.이는 경기도가 기존 메모리 중심 산업 구조를 넘어 AI 반도체와 시스템반도체까지 아우르는 종합 반도체 허브로 도약하겠다는 구상이다.결국 추미애 당선인 측이 제시한 반도체 전략은 단순히 클러스터를 조성하는 수준을 넘어, 용인을 제조 거점으로, 판교를 AI·시스템반도체 혁신 거점으로 연결해 경기도를 글로벌 반도체 산업의 중심축으로 만들겠다는 청사진으로 해석된다.AI 시대 국가 경쟁력이 반도체에서 결정된다는 판단 아래 'HBM 이후의 미래'를 선점하겠다는 추미애 당선인의 의지가 본격화하고 있는 셈이다.