마이크론 '완판' 선언에 반도체, 시장을 이끌다

큰사진보기 ▲삼성전자는 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 57조2천328억원으로 지난해 동기보다 756.1% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 30일 공시했다. 매출은 133조8천734억원으로 작년 동기 대비 69.2% 증가했다. 순이익은 47조2천253억원으로 474.3% 늘었다. 사진은 이날 경기도 수원시 영통구 삼성전자 수원본사 모습. 2026.4.30 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲SK하이닉스가 계속되는 인공지능(AI) 반도체 수요 급증에 힘입어 매출액 52조원, 영업익 37조원을 넘으며 역대 최대 실적 기록 행진을 이어간 23일 경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습. SK하이닉스는 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 37조6천103억원으로 작년 동기 대비 405.5% 증가했다고 23일 공시했다. 매출액은 52조5천763억원으로 198.1% 증가했다. 영업익과 매출 모두 분기 최대 기록이다. 2026.4.23 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

그야말로 '파죽지세'였다.미국 메모리 반도체 기업 마이크론 테크놀로지가 '어닝 서프라이즈'를 내놓으면서 25일 그 훈풍이 국내 증시로 이어졌다. 마이크론은 간밤 시간외 거래에서 13% 이상 급등했는데 이 흐름이 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체주로 옮겨붙으면서 코스피는 장중 한때 9000선을 넘어섰다.이날 코스피는 전날보다 5.42% 오른 8930.30에 장을 마쳤다. 장중에는 9044.04까지 치솟으며 9000 고지를 밟는 등 뜨거운 흐름을 보였다. 특히 개장 직후 코스피 선물가격이 전일 대비 5% 이상 상승하며 매수 사이드카(프로그램 매수 호가 일시 효력 정지)가 발동되기도 했다.이날 상승을 이끈건 반도체 '투톱'이었다. 삼성전자는 전날보다 5.29% 오른 35만8500원에, SK하이닉스는 13.06% 급등한 291만 7000원에 장을 마쳤다. 특히 SK하이닉스는 강한 매수세에 힘입어 삼성전자를 제치고 다시 코스피 시가총액 1위 자리를 탈환했다.이번 급등은 마이크론이 제시한 강력한 실적 전망치서 비롯됐다. 마이크론은 24일(현지시간) 2026 회계연도 3분기(3~5월) 매출이 414억 6000만 달러로 전년 동기 대비 346% 폭증했다고 밝혔다. 회사가 당초 제시했던 전망치(약 335억 달러)는 물론, 시장 예상치 356억 9000만 달러( 16.2%)를 크게 웃돌았다. 조정 주당순이익(EPS) 역시 25.11달러를 기록해 시장 기대치를 22.6% 넘어섰다. 이는 전년 동기 수치(1.91달러)와 비교하면 10배 이상 급증한 수치다.수익성 역시 크게 개선됐다. 마크 머피 마이크론 최고재무책임자(CFO)는 "3분기 매출총이익률이 84.9%를 기록하며 사상 최고치를 경신했다"고 밝혔다. 이는 메타(81.9%), 엔비디아(75%), 브로드컴(69.5%) 등 미국 주요 기술기업보다 높은 수준이다.산제이 메흐로트라 마이크론 CEO는 컨퍼런스콜에서 "기록적인 3분기 실적과 더욱 강력한 4분기 전망은 AI 시대 메모리의 전략적 중요성을 보여준다"고 말했다. 그는 특히 공급 부족 장기화를 강조하며 "AI 수요와 구조적인 공급 제약으로 메모리 시장의 공급 부족은 2027년 이후에도 이어질 것으로 예상한다"고 밝혔다.가장 눈에 띄는 대목은 '완판 선언'이다. 회사는 내년 HBM 공급 물량이 이미 전량 매진됐다고 밝혔다. 2027년에 생산되는 물량까지 고객사들에게 배정이 끝났다는 의미다. 또 마이크론은 데이터센터 사업자, 자동차 업체 등과 3~5년에 걸쳐 물량을 보장하는 계약(SCA) 16건을 체결했다고 했다. 계약이 이어지는 동안에는 회사가 생산하는 D램 물량의 20%, 낸드 물량의 33%가 묶이게 된다는 뜻이다. 마이크론은 최소 1000억 달러의 확정 매출과 220억 달러의 예치금·재정 약정을 확보했다고도 설명했다.다음 분기(4~6월) 매출 전망치도 큰 폭의 증가를 예고했다. 매출 전망은 490억~510억 달러로 시장 전망치(435억8000만 달러)를 70억 달러가량 높인 값을 내놓았고, 조정 EPS는 30~32달러로 제시됐다. 매출총이익률 전망치는 약 86%로 내다봤다. 이에 맞춰 2026 회계연도 설비투자(CapEx)는 약 270억 달러로 높아졌고, 2027 회계연도에는 400억 달러 중반 이상으로 늘어날 계획이다.이번 3분기 조정 EPS 25달러를 단순 연환산하면 이미 연간 100달러에 이른다. 오는 4분기 가이던스 평균값(31달러)까지 반영하면 연환산 EPS는 약 120달러에 이를 전망이다. 시간 외에서 크게 오른 주가 약 1200달러에 대입해본다면 선행 PER(주가수익비율)은 10배 수준에 그친다. 미국 S&P 500 평균 PER이 20배 전후인 상황에서, 그 절반 수준인 셈이다.마이크론의 이같은 '역대급 실적'은 삼성전자와 SK하이닉스에도 호재다. 글로벌 메모리 시장 3위인 마이크론 실적조차 확연한 '공급자 우위 시장' 흐름을 보여주고 있기 때문이다.이에 따라 이들 국내 기업의 2분기 실적 시즌에 대한 기대감도 커지고 있다. 특히 SK하이닉스는 지난 24일 미국 나스닥 상장을 위한 주식예탁증서(ADR) 발행을 공시했다. ADR이란 미국 증권시장에 상장되지 않은 외국 기업 주식을 미국 투자자들이 쉽게 사고팔 수 있도록 만든 '대체 증권'이다. 다음 달 10일 나스닥 상장을 앞둔 가운데, ADR이 국내 주식보다 높은 평가를 받을지도 관심거리다.