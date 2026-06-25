우주 정책 판 바꾼다... 오태석 우주청장 "이젠 발사 서비스 시대"

큰사진보기 ▲오태석 우주항공청장이 24일 오후 경남 사천 우주항공청(KASA) 청사에서 기자 간담회를 열고 주요 정책 추진 현황과 향후 계획을 공유하고, 주요 현안에 대한 기자들의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 우주항공청 관련사진보기

"지금 우주항공청이 해야 할 일은 성과를 만드는 조직이 아니라 다음 세대가 올라설 디딤돌을 놓는 일입니다."

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큰사진보기 ▲오태석 우주항공청장이 24일 오후 경남 사천 우주항공청(KASA) 청사에서 기자 간담회를 열고 주요 정책 추진 현황과 향후 계획을 공유하고, 주요 현안에 대한 기자들의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 우주항공청 관련사진보기

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"남이 달에 간다고 달 가고, 화성에 간다고 화성 가는 시대는 아닙니다."

큰사진보기 ▲경남 사천 우주항공청(KASA) 신청사 부지. ⓒ 우주항공청 관련사진보기

오태석 우주항공청장의 말이다. 그는 24일 오후 경남 사천 우주항공청(KASA)에서 기자들과 만나 향후 우주 정책 방향을 이렇게 정리했다. 단순히 위성을 몇 기 더 쏘아 올리는 수준을 넘어 우리만의 독자적 우주 접근성 확보, 민간 중심 산업 생태계 전환, 국제협력 확대, 조직 개편까지 향후 우주청의 중장기 구상도 함께 제시했다.핵심은 분명했다. 우리나라 우주 정책의 무게 중심을 '정부 주도 연구개발'에서 '지속 가능한 발사·산업·서비스 체계'로 옮기겠다는 것이다.우주항공청은 올해 하반기 차세대중형위성 4호를 오는 7월 9일 미국 반덴버그 우주군기지에서 발사할 예정이다. 농촌진흥청과 산림청이 공동 활용하는 500kg급 지구관측 위성으로, 농작물 생육 분석과 산불 감시 등 실생활 분야 활용이 목표다.반면 당초 올해 하반기 예정됐던 다목적실용위성 6호는 일정이 조정됐다. 유럽 발사체 베가C에 함께 탑재될 해외 위성의 개발 지연 영향으로 우주청은 발사 목표 시점을 2027년 2분기로 변경했다.오 청장은 이를 단순한 일정 변경이 아니라 구조적 문제로 해석했다. 최근 전 세계적으로 발사 수요가 급증하면서 원하는 시점에 해외 발사 서비스를 확보하는 일이 점점 어려워지고 있다고 했다. 그는 이를 계기로 "독자적인 우주 접근 역량 확보가 더 이상 선택이 아니"라고 강조했다.그 첫 단계가 제2우주센터 구축이다. 우주청은 지난 22일부터 제2우주센터 후보지 공모를 시작했다. 올해 10월 후보지를 선정하고 2028년 착수한다는 계획이다. 기존 나로우주센터는 차세대 발사체 중심으로 활용도를 높이고, 제2우주센터는 재사용 발사체와 다회 발사를 전제로 한 미래형 인프라(기반시설)로 구축한다는 목표다.오 청장은 "2035년 전후 재사용 발사체 운용까지 고려하면 발사장뿐 아니라 착륙장과 시험시설까지 함께 준비해야 한다"며 "국내 위성은 가능한 한 국내 발사체로 쏘는 체계를 갖추겠다"고 말했다.가장 눈에 띄는 변화는 누리호 운영 방식이다. 우주청은 2029년 이후 공공위성 발사를 기존 단발성 연구개발(R&D) 사업이 아니라 '반복 발사'와 '상용 발사 서비스 체계'로 전환하겠다는 방향을 공개했다.현재 2029~2032년 4차례 반복 발사를 준비 중이며, 관련 사업은 예비타당성조사 면제를 추진하고 있다. 2031년까지 최소 연 1회 반복 발사 체계를 구축하고 이후에는 연 2~3회 이상 발사 가능한 수준으로 확대한다는 계획이다.오 청장은 "1년에 한 번 쏘는 구조로는 경제성이 나오지 않는다"며 "발사체 제작·조달·운영 구조를 규격화·표준화하고 궁극적으로는 발사체를 정부가 개발하는 방식에서 발사 서비스를 구매하는 체계로 가야 한다"고 강조했다. 이어 "2030년대에는 NASA처럼 정부가 발사 서비스를 조달하는 체제로 전환해야 한다"고 덧붙였다.오 청장은 조직 개편 방향도 비교적 구체적으로 설명했다. 그는 "우주청은 개별 기술을 개발하는 연구기관이 아니라 국가 우주 프로젝트를 기획하고 제도를 설계하는 행정기관"이라고 규정했다.조직 개편의 핵심은 국제협력 기능 강화와 산업 진흥 기능 확대다. 달 탐사와 국제 프로젝트를 총괄하는 기능을 강화하는 동시에 기업의 사업화·수출·실증을 지원하는 조직 역량도 보강하겠다는 것이다.특히 민간 우주산업 생태계 구축을 반복해서 강조했다. 오 청장은 "정부 지원만으로는 한계가 있고 결국 민간 투자가 들어와야 산업이 성장한다"며 "기존 우주기업뿐 아니라 인공지능(AI)·반도체·통신 등 비우주 기업까지 우주 시장에 들어올 수 있는 구조를 만들겠다"고 말했다.이를 위해 민간 전용 발사장 개방과 우주 실증 확대, 투자 기반 조성도 추진한다. 현재 2000억 원 규모로 확대된 뉴스페이스 펀드 역시 추가 확대를 재정 당국과 협의 중이라고 밝혔다.국제협력도 기존 공동연구 수준을 넘어 참여형 모델로 확대한다. 우주청은 올 하반기 달 표면 우주환경 관측 탑재체(LUSEM)를 미국 나사(NASA) 아르테미스 프로그램과 연계한 달 탐사 임무에 투입한다. 오는 7월 말 한국에서 열리는 KASA-NASA 아르테미스 워크숍에서는 달 통신·전력·모빌리티 등 6개 분야 세부 협력안을 논의한다.다만 오 청장은 구체적 협력 품목 공개는 뒤로 미루면서도 "단순한 협력 선언이 아니라 실제 참여 아이템을 놓고 논의 중"이라고 설명했다. 그러면서 우주 탐사의 방향 자체를 다시 설정해야 한다고 말했다.오 청장은 "달을 왜 가는지, 우주 공간을 어떻게 활용할 지에 대한 국가적 비전과 목적이 먼저 정리돼야 한다"며 "한국이 강한 산업 역량을 우주와 연결해 우리만의 역할을 만들어야 한다"고 강조했다.결국 이날 오 청장이 내놓은 메시지는 단순했다. 더 많이 쏘는 우주가 아니라, 스스로 쏘고 민간이 성장하며 국가 전략으로 이어지는 우주였다. 우주항공청은 지금 그 그림을 그리고, 구조를 설계하는 조직이 돼야 한다는 것이다.