우리 마을에 청년이 왔다

AD

큰사진보기 ▲청산 희망업 청년 봉사단원들.왼쪽부터 빈준혁, 신지윤, 박시윤, 주혜인 청년. 각자 다른 삶의 경력을 바탕으로 지역의 필요를 채우고 싶다고 말했다. ⓒ 점프 관련사진보기

-'청년 봉사단'은 청년이 빠져나간 지역의 공백을 채워 나가자는 프로젝트다. 청년 세대의 경험이 지역에서 어떤 역할을 할까? 도시와 다른 환경에서 잘 적응할까? 팀원과 주민 소통에 문제는 없을까? 등 여러 질문과 기대를 갖고 시작했다. 처음 여기 올 때 어떤 마음이었나?

(신지윤) "인구 소멸 위기 지역에서 청년이 어떤 역할을 할 수 있을지 들여다보고, 아이들과 함께 성장하고 싶었다."

(빈준혁) "중학생 때부터 돌봄 활동을 해왔다. 변수에 유연한 편이 아니라 조금 벅차기도 하지만, 지역과 좋은 성장의 이야기를 나누고 싶다."

(박시연) "대학에서 문화예술 큐레이팅을 공부하며 공동체를 되살리는 방향에 관심이 생겼다. 이곳에서 시도가 잘 된다면 정착까지 고민하고 있다."

(주혜인) "내가 가진 삶의 기술 중 하나는 '스몰토크'다. 외로운 어르신의 말벗이 되어주고 싶다. 여자 아이들과는 최신 뷰티 트렌드를 나누고 싶다."

-농사부터 어르신 아동 돌봄, 마을 활동까지, 벌써부터 마을의 호출이 많다고 들었다. 실제 겪어본 현장은 어떤가?

(단원들) "300평 밭고랑에 비닐을 치는 데만 이틀이 걸렸다. 밖은 4차 산업혁명 시대라는데 우리는 철기 시대에 살고 있는 기분?(웃음). 아침엔 농사짓고, 잠시 공유숙소에 들러 씻고 빨래하다가 마을 요청이 오면 달려 나간다. 방과 후엔 센터 아이들을 챙긴다. 지역에서 청년이 할 일은 많고, 그 수요의 조각들을 정신없이 꿰맞추는 중이다."

- 지금까지 지역에서 발견한 '좋은 시간'이 있다면?

(신지윤) "어르신들의 무조건적인 '환대'가 있다. 마트에서 필요한 물건이 없으면 "우리 쓰던 거 가져가라"며 챙겨주신다."

(주혜인) "전직 영어 콘텐츠 기획 경력을 살려 센터 아이들과 영어 수업을 시작했다. 사교육 공백이 큰 이곳 아이들에게 맞춤형 수업으로 변화를 건네고 싶다."

(박시연) "이웃을 만나면 자연스럽게 안부를 묻는 공동체 문화가 특별하다. 청년이 함께 할 지역의 미래가 있을 지 찾아보고 싶다."

(빈준혁) "늦깍이 대학원생이다. 반도체 공장, 창업 등 사회생활을 일찍 시작했다 내가 어른이 되는 길목에서 만난 경험을 아이들에게 들려주고 싶다."

큰사진보기 ▲청산초등학교에서 8년 만에 운동회가 열렸다. 학부모, 주민, 청년 단원들이 함께하는 즐거운 행사가 됐다. ⓒ 점프 관련사진보기

큰사진보기 ▲300평 텃밭 농사이웃주민에게 공유숙소 앞 300평 텃밭을 대여 받았다. 한 해 농사를 잘 짓고 농사 수익금은 독거노인 등 지역사회에 기부할 계획이다. ⓒ 점프 관련사진보기

- 주민들과 소통하며 배운 점이 있다면?

(박시연) "게이트볼 시합에서 우리가 자꾸 이기니까 어르신들이 경고(?)를 하셨다. 여기서의 속도를 맞추라는 '경고'였다."

(주혜인) "그래도 끝난 뒤 집까지 모셔다드리면 참 좋아하신다. 지금은 어머님 전용 '기사님'으로 신분이 격상됐다. 서로를 챙기는 마음만 있다면 관계는 지속된다."

- 지역 적응이 필요한 청년들을 위해 마을 어른들과 조직이 든든한 지원군이 되어준다고 들었다.

(단원들) "아동센터 센터장님과 선생님은 물론이고, 지역 연대 조직 등이 큰 힘이 된다. 타지 청년들이 와서 헤맬 때 방향을 제시해주고 마을 어르신들을 자연스럽게 연결해주신다. 덕분에 주민들이 우리를 경계하지 않고 '아, 그 친구들!'하며 반겨주신다."

- 여기서의 1년이 청년 개인 삶의 성장에서는 어떤 시간으로 기억되길 바라나?

(박시연) "현장을 직접 살아봐야 진짜 필요한 것이 보인다. 봉사단 활동이 사람들이 모여 관계를 맺는 '청년 집적'의 시작점이 되길 바란다."

(신지윤) "조손가정 아이들의 고민을 조부모님이 다 들어주긴 어렵다. 우리 같은 '동네 언니, 형'이 있다면 더 편하게 소통할 수 있다. 청년은 마을의 '세대 공백'을 잇는 다리가 분명한데, 천천히 더 시간을 들이면서 그 의미를 찾고 싶다."

(주혜인) "마을에서는 청년이라는 이름만으로 과분한 환대를 받는다. 그 감사함을 기억하며 함께 고민하고 필요한 일을 계속 찾아가고 싶다."

(빈준혁) "아이들에게 진로 멘토링을 한 적이 있다. 그때 친구들이 시간이 흐른 뒤 고마웠다고 지금 자기 이야기를 전하고 있다. 그렇게 서로 안부를 묻는 사이가 되면 너무 의미있을 것 같다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 점프레터(매달 1회 점프 소식지)에도 실립니다.

지난 5일 오전, 충남 옥천군 청산면 백운경로당. 도시 청년 4명이 들러 어르신들에게 인사를 건넸다. 이동 차량 지원, 반찬 배달, 농사일 돕기 등 자신들이 할 수 있는 일들을 소개하자 어르신들은 "청년들이 시골에 어떻게 왔대. 마을 아이들 공부도 가르친다던데, 반갑고 고마운 일'이라며 환대의 박수로 맞아주었다. 백운리 주민 수는 280명 내외로, 평균 연령 60세 이상이 70%에 달하는 전형적인 소멸 위기 농촌이다.단기 체류나 창업 중심의 기존 청년 유입 정책들이 성패를 고민하는 사이, 사단법인 점프는 올해 '전일제 청년 봉사단'이라는 지역 밀착형 실험을 시작했다. 마을의 시간에 뛰어든 청년들이 지역의 문제를 직접 고민하고, 그러면서 발견한 어르신 아동 등 주민의 필요에 협력하는 공동체의 경험을 통해 지역과 청년 모두 성장하는 시간이 되기를 바랐다.프로그램의 공식 명칭은 'SBS 희망TV 청산 희망업 청년 봉사단'. 이들은 인구 소멸로 돌봄 사각지대에 놓인 아이들을 위해 지어진 '청산지역아동센터'(2014년~2020년 SBS희망TV의 대표 사회공헌 사업으로, 통영, 청송, 정선 등 전국에 10개 공립형 지역아동센터를 지었다)를 거점으로, 주 30시간 동안 아동 학습·정서 지원과 어르신 돌봄, 농촌 일손 돕기를 전방위로 수행한다. SBS 희망TV는 이들의 특별한 여정을 담아 오는 11월 특집 방송을 진행할 예정이다.지난 5월 초 각자 다른 삶의 경력을 가진 네 명의 청년이 청산면에 합류했다. 신지윤(코이카 과학교육단원으로 몽골에서 활동), 빈준혁(도시문화경영학 전공 대학원생, 사물놀이에 능하다), 박시연(서양화 전공, 문경시민기록단, 변산공동체 프로그램에 참여하며 지역 정착에 관심이 크다), 주혜인(영어 강사 출신, 뷰티 등 트렌드에 관심이 많다)이다.지역 생활 한 달 째, 낭만과 여유를 말하기엔, 아직은 적응할 일도, 마을을 알아갈 일도, 여기서의 내 역할에 대한 걱정도 많다. 센터 아이들과 풋살을 하며 친해졌고, 공유 숙소 앞 300평 밭을 빌려 주민들과 고구마·옥수수 농사도 시작했다. 농사 수익금은 독거노인과 지역사회에 기부할 계획. 지역의 사회연대경제 조직과는 마을의 필요를 교류하며, 버스정류장 앞 쉼터, 어르신 사진관, 마을 라디오 등을 준비하고 있다.아동센터 옆에 위치한 게이트볼장에서는 어르신들과 경기를 하다가 의욕이 너무 앞서서 '퇴출 경고'를 받기도 했다. 여기서의 속도를 맞추라는 옐로우카드! 이들은 지역에서의 의미있는 경기를 완주할 수 있을까. 가을이 되면 이들 삶에서 무엇을 수확하고, 겨울엔 어떤 결실을 이야기하게 될까.인터뷰를 마치고 단원들은 재정비를 겸해 잠시 숙소로 돌아갔다. 센터 공간에는 어디에서 들어왔는지 장수 풍뎅이 한 마리가 바닥을 천천히 걷고 있었다. 그때 한 아이가 쪼르르 달려왔다. "이거 사슴 벌레예요. 집게에 손 물리면 너무 아파요. 이거보다 더 큰 게 있는데 뭔지 알아요? 헤라클레스 사슴벌레라고 불러요." 아이와는 처음 보는 사이인데, 낯선 사람에게 어찌 그리 재잘스럽게 말을 걸까. 아마도 청년 단원들이 센터에서 보낸 한 달이 있어서, 아이는 먼저 다가와 자기 아는 이야기를 흔쾌히 꺼내주었을 것이다. 청년과 지역의 '연결'이 만들어낼 변화와 성장의 이야기가 시작되고 있었다.