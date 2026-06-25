이용우 부여군수 당선인, "알박기·코드인사 바로잡겠다"

큰사진보기 ▲민선 9기 출범을 앞둔 부여군이 지난 5월 있었던 국장급 인사로 시끄럽다. ⓒ 부여군 관련사진보기

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민선 9기 출범을 앞둔 충남 부여군이 지난 5월 있었던 국장급 인사로 시끄럽다.이용우 부여군수 당선인은 25일 지난 5월 군수 공백 상태에서 단행된 국장급(4급) 승진 인사를 '특정 인사를 위한 알박기 및 코드 인사'로 비판했다. 이어 취임 후 인사의 정당성을 명확히 따지겠다고 공식적으로 문제를 제기했다.이 당선인은 이날 보도자료를 통해 "부여군수 권한대행(부군수) 체제에서 이루어진 5월 승진 인사는 전례가 없는 일로 충청남도 전체를 보더라도 매우 제한적인 사례에 불과하다"며 "이는 일부 특정 간부를 염두에 둔 명백한 코드 인사"라고 강하게 비판했다.이어 "이번 사안은 부여군 조직의 안정뿐만 아니라 향후 부여군 행정의 신뢰를 좌우할 매우 중요한 문제"라며 군수직 인수위원회에 이번 승진 인사의 전반적인 적법성과 공정성, 절차와 기준을 심도 있게 들여다볼 것을 정식 지시했다.앞서 부여군은 지난 4월 30일 자로 고위직 공무원들의 명예퇴직이 마무리되면서 국장급(4급) 두 자리가 동시에 공석이 됐다. 이에 홍은아 부군수(군수 권한대행) 체제는 이튿날인 5월 1일 자로 곧바로 승진 인사를 단행했다.당시 군은 "여름철 수해 대응을 앞둔 시점에서 고위직 공백이 지속될 경우 재난 대응 등 민생 현안에 차질이 발생할 수 있다"며 "행정 공백 장기화를 막기 위한 불가피한 조치였다"고 해명했다.그러나 지역 정가와 공직사회 일각에서는 차기 군수 취임이 불과 두 달도 남지 않은 시점에서 이뤄진 기습적인 승진 인사를 두고 '선행 인사'라는 의문이 끊이지 않았다. 결과적으로 권한대행 체제가 새로 선출될 군수의 정당한 인사권을 사전에 제한하고 묶어버렸다는 지적이다.이용우 당선인은 "인사는 군 행정 신뢰의 근간인 만큼, 지난 5월 인사에 대해 인수위 차원에서 현미경 검증을 진행하고 필요한 개선책을 마련하겠다"며 "다가오는 민선 9기에는 군민과 공직자 모두가 납득할 수 있는 공정하고 투명한 인사 문화를 반드시 정착시키겠다"고 강조했다.