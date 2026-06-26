아흔 할머니부터 퇴직한 60대까지, 이곳에 모인 이유

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

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"이거, 내가 다 칠한 거예요."

"저 잘했죠?(웃음) 나도 그림 그리면 잘 그리겠죠?"

큰사진보기 ▲90세 할머니가 색을 채워 넣은 컬러링 북. ⓒ 청화화실 관련사진보기

"우리 동네엔 이런 화실 없니?"

큰사진보기 ▲수강생 곁에서 그림을 봐주는 청화 작가(인현이음 외부 수업). ⓒ 청화화실 관련사진보기

"쪽풀(푸른색 빛이 도는 풀)을 발효시켜 안료(색이 있는 분말가루)를 만드는데, 그 과정에서 '꽃거품'이 생겨요. 그 꽃거품을 모아 말리면 청화라는 안료가 되는데, 이게 정말 귀해요. 몇 리터씩 물을 저어도 아주 조금밖에 나오지 않는, 쪽에서 얻을 수 있는 가장 맑은 빛깔이었죠. 이 아름다운 색 하나를 위해 이 정도의 노력이 들어가는구나. 그게 참 인상적이었어요."

"거품이 되어 사라질 것들을 사라지지 않게 더 좋은 걸로 만들어가는 게 청화를 만드는 과정인데, 청화 작가가 사람을 가르치고 작업하는 것도 그런 맥락 같아요. 화실에 오는 분들도 저마다 마음속에 꽃거품 같은 걸 품고 있을 텐데, 그걸 한 걸음씩 나아가게끔 정성 들여 키워주시는 거죠."

큰사진보기 ▲봉기정 수강생이 나이테에서 영감을 받아 자신의 자아를 관계의 맥락에서 표현한 작품 ⓒ 청화화실 관련사진보기

"이 수강생분과 그림을 그릴 때 그런 질문을 많이 했어요. '왜 이 이미지를 시각화하고 싶은가.' 나이테를 단순히 비슷하게 그리고 싶어서 시작한 그림은 아니었잖아요. 나이테를 보며 떠오른 경험과 감정을 어떤 상징으로 연결해보고 싶었던 거죠. 그러려면 스스로의 내면을 관찰하고 발견하는 과정이 중요했어요."

"사람마다 자신만의 언어와 세계가 있다는 걸 배워요. 제 역할은 그 세계가 조금 더 선명하게 드러나도록 옆에서 함께 걷는 것이라고 생각해요."

"사람들 사이의 조화가 중요한 것 같아요. 그림을 배우러 이 공간에 오면 저 말고도 다른 사람이 있을 수 있잖아요. 저와의 조화도 중요하지만, 그렇게 모인 사람들끼리도 서로 잘 어울렸으면 했어요."

큰사진보기 ▲왕십리 소월아트홀에서 열린 청화화실 단체전. ⓒ 청화화실 관련사진보기

"제 그림 중에 백조를 그린 작품이 있었어요. 그런데 전시를 보러 온 유치원 아이가 그걸 보고 '오리너구리다!'라고 하더라고요. 처음엔 웃음이 났는데, 나중에는 그 말이 오래 남았어요. 그림이 꼭 제 의도대로만 읽히지 않아도 된다는 걸 알게 됐거든요. 지금도 그 작품을 떠올리면 백조보다 오리너구리가 먼저 생각납니다(웃음)."

큰사진보기 ▲청화(왼쪽)와 월간 작은도시이야기 발행인 고대웅 작가(오른쪽). ⓒ 정재훈 관련사진보기

"저는 사회에 단단히 발붙이고 사는 예술가가 되고 싶어요. 화실을 연 것도 그 때문이고요. 유명한 작가가 되거나 작품을 많이 파는 사람이 아니라, 사회 안에서 자기 위치를 찾고 사람들과 연결되며 예술의 가치를 나누는 사람. 그렇게 사회가 주는 역할을 하는 예술가가 되고 싶어요."

"화실에서 오가는 이야기와 감정, 관계의 흔적은 고스란히 제 안에 쌓여 작업의 재료가 돼요. 사람들을 만나고 이야기를 들으면서 관계가 얼마나 소중한지 새삼 느끼게 되고, 그런 마음이 자연스럽게 그림에도 스며드는 것 같아요."

큰사진보기 ▲대학원 졸업작품이자 첫 개인전 인공낙원(2020). 키워드는 '재생'과 '회복'. ⓒ 청화 관련사진보기

"그러니 청화화실은 수강생만 자라는 곳이 아니라, 작가 자신도 함께 자라는 공간인 거죠(웃음)."

큰사진보기 ▲청화 작가의 2025년 작품, 꿈의정원(2025). 작품의 무게중심이 '조화'와 '공존'으로 옮겨갔다. ⓒ 청화 관련사진보기

"예술은 결국 사람과 사회에 긴밀하게 연결되어 있다고 생각해요. 저도 사회 안에 발을 단단히 딛고, 사람들의 이야기에 귀 기울이는 예술가이고 싶어요. 그렇게 오래, 그래서 90살 할머니처럼 행복하게 그림 그리는 할머니가 되는 게 제 꿈입니다(웃음)."

큰사진보기 ▲로컬 컬러링북. 청화화실과 수강생·동네 주민이 중구 풍경을 그려 만든 책. ⓒ 청화화실 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 연희문고, 작은도시이야기에도 실립니다.

2년 전 이맘때였다. 쏟아지는 햇살 만큼은 여름 같았던 5월 말, 어느 토요일. 서울 장충동 골목길에 자리한 청화화실에 전화 한 통이 걸려왔다. 높고 가느다란, 어딘지 조심스러운 목소리의 할머니가 화실의 위치를 물었다. 복지관에서 알려준 대로 찾아오고는 있는데, 여기서부터는 어디로 가야 할지 모르겠다고 했다.화실의 원장 청화(본명 이지혜, 아래 청화)는 지금 계신 곳으로 가겠다며 문을 열고 나섰다. 화실을 나선 지 3분쯤 지났을까. 장충동 주민센터 앞에 허리가 활처럼 굽은 꼬부랑 할머니가 서 있었다. 한 손에는 지팡이를, 다른 손에는 책 한 권을 꼭 쥐고서. 청화가 다가서자 할머니의 얼굴에 먼저 미소가 번졌다.화실 안으로 들어온 할머니는 자리에 앉자마자 책을 펼쳤다. 청화화실이 만든 '로컬 컬러링북'이었다. 청화와 수강생들, 동네 주민들이 함께 골목을 걷고 오래된 풍경을 그려 복지관에 나눈 그 책. 책장마다 다산성곽길, 약현성당, 남산골한옥마을이 색연필과 형광펜으로 빈틈없이 채워져 있었다. 한 칸 한 칸 끝까지 칠해낸 손끝의 시간이 그대로 남아 있었다.할머니는 주변에서 예쁘다는 말을 많이 들었다며, 이 책을 만든 선생님께 꼭 한 번 자랑하고 싶었다고 했다.그렇게 아흔 살 꼬부랑 할머니는 칭찬받고 싶은 아홉 살 소녀가 됐다. 그림을 그리면서 너무 행복했다며 책을 더 사고 싶다는 할머니에게, 청화는 화실을 뒤져 마지막 한 권을 건넸다. 할머니는 다시 소녀가 됐고, 책 한 권을 품에 안은 채 골목을 천천히 내려갔다.그날의 장면은 청화에게 아직도 또렷하다. 칭찬을 기다리던 할머니의 얼굴, 아흔 해를 지나온 손이 한 칸씩 눌러 담은 색들. 그 위로, 그 책이 만들어지기까지 함께 걷고 보고 이야기하고 그렸던 시간들이 조용히 포개져 있다고.그날로부터 2년. 문을 연 지 만 4년이 가까워진 청화화실에는 여전히 사람들의 발길이 이어진다. 누군가는 난생 처음 연필을 쥐고, 누군가는 정년 퇴직 뒤 처음 든 붓으로 넉 달 넘게 풍경 한 점을 채운다. 누군가는 부모님 사진을 '사랑'이라는 그림으로 옮기고, 누군가는 여행의 기억으로 열두 달 달력을 만든다. 완성한 그림은 화실 벽에 걸리고, 엽서가 되고, 동네 카페에 전시된다. 해가 지면 와인 잔을 부딪히고, 재료 공부를 겸해 인사동 골목을 함께 누비기도 한다.기사 출고 전, 청화와 청화화실 이야기를 들은 어머니가 내게 물었다.그림을 매개로 사람들의 삶이 만나고, 동네의 풍경과 주민의 시간이 이어지는 곳. 청화화실과 그곳을 지키는 작가 청화의 이야기를 따라가 본다. 취재는 지난 5월 15일을 시작으로 19일과 26일, 6월 2일과 9일, 5일간 진행됐다.청화는 활동명이다. 본명은 이지혜. 선화예술고등학교 서양화과를 거쳐 고려대학교 디자인조형학부를 졸업할 때까지만 해도, 청화는 남들보다 그림을 조금 더 좋아했던 지혜로 살았다. 지혜가 청화를 만난 건 동 대학원 시절, 쪽풀로 색을 만드는 염색 장인을 만나면서였다.지난 5월 15일 인터뷰에 함께한 월간 <작은도시이야기> 발행인 고대웅 작가는 청화의 활동이 그 꽃거품과 닮아 있다고 말했다.그 말에 청화는 화실 초창기부터 함께해 온 한 직장인 수강생 이야기를 꺼냈다. 어느 날 그 수강생은 나무의 나이테가 단순한 흔적이 아니라, 사람들의 삶과 관계가 한 겹씩 쌓여가는 모습 같다고 말했다. 청화는 그 말을 지나치지 않았다. 그렇게 그림을 그렸다.처음엔 잘린 나무 밑동의 단면, 즉 나이테 하나였다. "왜 하필 나이테였을까요?" 청화가 수강생 곁에서 계속 물었다. 나이테를 통해 시각화하고 싶었던 이미지와 감정이 무엇이냐는 질문이었다. 대화가 이어질수록 그림 속 이야기는 풍부해졌다. 나이테 사이로 물이 흐르고, 그 위로 동그란 물결이 퍼져 나갔다.그러다 수강생은 마침내 실을 이용해 관계와 시간의 흐름을 캔버스 위에 직접 엮기 시작했다. 선으로만 남아 있던 흔적들은 실을 따라 서로 닿았고, 나이테와 물결은 더 이상 따로 놓인 이미지가 아니게 됐다. 그저 나무를 그리는 일처럼 보였던 그림은 관계와 기억, 성장에 관한 이야기로 자라났다.그래서 청화는 정답을 쥐여주기보다 질문하는 자리에 선다.물론 기술도 배운다. 연필을 쥐고 선을 긋는 법, 형태와 비율을 잡는 법, 물감을 섞어 원하는 색을 만드는 법. 하지만 청화는 그림 배우는 일이 취미 기술을 익히는 데서 끝나지 않기를 바란다. 한 사람이 자신의 이야기를 발견하고 세상과 연결되는 과정이 되기를 바란다.그렇다고 거창할 필요는 없다. 매주 정해진 시간에 나와 좋아하는 풍경을 그리고, 일상의 우연한 순간을 다시 떠올리는 것만으로도 충분하다. 정년퇴직 후 처음 그림을 시작한 60대 수강생은 이제 그림을 그리는 과정 자체에서 행복을 느낀다고 한다. 직접 여행하며 마주했던 풍경을 천천히 오래 바라보고 싶은 그는 그래서 작업을 빨리 완성하기보다는 천천히 오래 바라보며 작업하곤 한다고.활동명 청화에 담긴 또 다른 의미는 '조화'다. 청화는 이름을 지을 때 푸를 청(靑)에 조화로울 화(和)를 담았다고 설명했다.청화의 바람처럼 스무 살부터 예순 살까지, 학생과 직장인, 은퇴자까지 다양한 사람들이 그림을 매개로 귀한 인연을 만들어가고 있다. 수강생마다 수업 시간이 다를 텐데, 만날 시간이 있느냐고 묻자 청화는 "가끔 같이 와인을 마시면서 그림을 그리곤 한다"고 말했다.처음엔 대부분 어색해하지만, 잔을 채우고 그림에 손을 대면 말문이 열린다. 누군가는 색을 고르다 자신의 취향을 말하고, 누군가는 여행이나 직장 이야기를 꺼낸다. 평소 작품 이야기만 하던 사람도 이 자리에서는 사적인 일상과 새로운 도전, 퇴사 고민까지 풀어놓는다고 한다.그렇게 맺어진 인연은 화실 밖으로도 이어졌다. 처음에는 재료를 궁금해하는 수강생들과 청화가 함께 인사동 골목의 종이집, 붓집, 물감집을 돌았다. 그렇게 시작된 외출은 어느새 수강생들끼리 전시와 재료점을 찾아다니는 모임으로 이어졌고, 이제는 해외 드로잉 여행을 떠나는 '청화투어' 이야기까지 오간다고 한다.그런 화실의 온기는 문밖으로 번져 동네 풍경에 스며들었고, 때로는 동네의 이야기가 다시 화실로 들어왔다. 대표적인 활동이 전시다. 수강생들의 그림은 신당동 윈도우 갤러리, 중구청 전시장, 왕십리 소월아트홀, 약수동 카페, 도서관과 복지관, 동네배움터에 걸렸다.전시는 단순히 내 그림 한 점을 벽에 거는 일이 아니었다. 화실을 떠난 그림은 동네 사람들의 시선과 이야기를 만나, 다른 의미가 되어 돌아왔다. 전시에 참여한 한 수강생은 "그림이 전시장에 걸리는 순간, 더 이상 작가만의 것이 아니라 보는 사람 각자의 경험과 상상으로 다시 읽힌다는 걸 알게 됐다"고 말했다.이렇게 화실 안팎에서 관계를 만들고 이어가는 일만으로도 쉽지 않아 보이는데, 청화는 한 달에 한 번 중구의 '동네친구' 모임에도 나간다. 중구문화재단이 운영하는 이 모임에는 예술가와 서점 주인, 카페 사장 등 스무 명 남짓이 모인다. 이들은 나이와 직함을 잠시 내려놓고 반말로 안부를 묻고, 누군가 이야기를 마치면 다 같이 박수를 보낸다. 청화는 "가면 정말 많은 응원을 받고 온다"며 "너무 귀한 사람들과 귀한 자리"라고 말했다.고대웅 작가는 그런 청화를 "관계중심적인 사람"이라며 "관계를 매우 소중히 여기고 또 관계에서 힘을 얻는 사람"이라고 덧붙였다. 청화도 동의한다. 실제로 그의 집 역시 관계망 안에 놓여 있다. 화실에서 걸어서 10분 거리에 있는 집은 29세대 모두가 예술인으로 구성된 예술인주택이다. 문학, 미술, 음악, 무용, 연극 등 다양한 문화 예술 종사자가 청화의 이웃이다.여기까지 듣고 나니, 기자가 머릿속에 그려두었던 예술가의 이미지가 조금씩 흔들리기 시작했다. '작업에만 몰두하는 고독한 천재'. 그런 기자에게 청화는 "예술가에 대한 편견"이라고 웃으며 말했다.그 시간들은 청화 자신의 작업에도 스며든다. 화실에서 수강생들의 그림을 봐주는 일은 한 방향의 베풂이 아니다. 청화도 그 안에서 받는 것이 있다고 했다.대학원 졸업 작품이자 첫 개인전이었던 <인공낙원>은 도시의 인공 정원이 부서진 섬처럼 파편화되고, 그 사이를 뚫고 식물이 자라나는 풍경을 그린 작업이었다. 그때 그가 붙잡은 것은 파괴가 아니라 '재생'과 '회복', 어떤 환경에서도 기어이 자라나는 생명의 힘이었다.화실을 열고 사람들 곁에서 지낸 몇 해 사이, 그는 이제 <꿈의 정원>을 그린다. 서로 다른 종의 풀과 꽃, 벌레가 한자리에 어우러진 풍경이다. 작업의 중심은 '조화'와 '공존'으로 옮겨갔다. 홀로 견디고 자라나는 이야기는, 저마다 다른 존재들이 함께 어울려 살아가는 이야기로 바뀌었다.무엇보다 청화는 우리가 예술이라고 말하는 것들에 대해 조금 더 다르게 생각해봤으면 싶다. 청화에게 예술은 벽에 걸린 한 점만을 뜻하지 않는다. 와인을 마시며 그림을 이야기하고, 향을 맡으며 기억을 떠올리고, 그림을 그리다 처음 만난 사람과 친구가 되는 일. 그 한 점이 만들어지기까지의 시간과 그 곁에 쌓인 관계까지 모두 예술이 삶과 만나는 방식이다.