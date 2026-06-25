[단독] 해병대 출신 교사 학교 투입? 안민석 "그럴 일 없다"

▲안민석 경기도교육감 당선인은 지난 16일 CBS ‘박성태의 뉴스쇼’에 출연해 “교사들 중에서 특수부대 출신들, 해병대, 공수부대 출신들이 많다”라면서 “(이들) 20~30명 정도를 위기에 처한 학교, 문제 학생이 있는 학교, 선생들이 통제가 안 되는 사안에 적극적으로 투입해서 계도하고 훈계를 통해서 학교 분위기를 바꾸는 것이 필요하다”라고 강조했다. ⓒ CBS 관련사진보기