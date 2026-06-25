"아직 출마 전이니..." 정청래 응원하던 후배 의원의 '연임 포기' 요구

큰사진보기 ▲이기헌 더불어민주당 의원이 지난 2024년 12월 13일 오후 국회 본회의에서 '12·3 비상계엄 사태' 관련 긴급 현안질의를 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"정청래 대표가 이 기사를 보고 마음을 조금이라도 바꿀 수 있으면 합니다."

"국민은 민주당에 뼈를 깎는 쇄신을 명령하고 있습니다. 당 쇄신의 시작은 인사이고, 그 답은 인적 교체입니다. 정청래 전 대표님이 광야의 눕지 않는 들꽃 같은 정치인이라는 걸 모두가 잘 알고 있습니다. 민주당의 소중한 자산입니다. 하지만 국민이 지금은 가지 말라고 멈춰 세울 때, 기꺼이 멈출 줄 아는 것도 '정청래다움'이라 믿습니다." (6월 24일 페이스북 글)

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큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 생각에 잠겨 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

- 정 대표의 불출마를 촉구하는 글을 거듭 올렸는데, 이유는?

- 정 대표가 대표직을 사퇴하면서 자신이 이 대통령과 "한 몸 공동체"이고 이 대통령을 끝까지 지킬 사람이라고 강조한 건 어떻게 봤나?

- 정 대표는 연임 도전이 유력해 보인다.

- 당내 계파 갈등과 이른바 '명청 대전(이 대통령과 정 대표의 갈등)'이라 불리는 당정 갈등과 관련해 향후 당 상황을 어떻게 진단하나?

- 이재명 정부 성공을 위해선 어떤 인물과 리더십이 필요하다고 생각하나?

- 어떻게 해야 그러한 갈등을 해소할 수 있다고 보나?

오는 8·17 더불어민주당 전당대회에서 연임 도전이 유력한 정청래 대표가 대표직을 사퇴하자, 한 후배 의원이 정 대표에게 '마지막 고언'을 올렸다. 정 대표를 "오랜 시간 지켜보고 응원했던 후배"로서 "지금 한 걸음 물러서는 게 대통령을 지키고 당을 구하는 최선의 방법"이라며 정 대표의 불출마를 촉구한 것이다.이 글을 쓴 이는 민주당 당직자 출신 이기헌 의원이다. 이 의원은 전당대회를 딱 두 달 앞둔 지난 17일에도 "지금은 개인의 정치 여정보다 이재명 정부의 성공을 우선에 둬야 할 때"라며 "정 대표의 불출마와 함께 안정적인 전당대회 관리가 이뤄져야 한다"라는 장문을 페이스북에 올렸다. 이 의원은 25일 <오마이뉴스>와 전화 인터뷰에서 이러한 글을 쓴 이유에 대해 "당직자를 오래 했던 사람으로서 갖고 있는 감각과 책임감"이었다고 밝혔다.이 의원은 앞서 24일 정 대표가 대표직에서 물러나며 이재명 대통령과 자신이 "한 몸 공동체"라고 한 발언을 두고는 "왜 본인만 대통령을 생각한다고 하느냐"라며 "과도한 표현"이라고 쓴소리를 했다. 그러면서 "전당대회를 앞두고 당이 너무 갈라질 것 같다"라며 "지금은 당내 갈등, 당청 갈등이 부각되지 않도록 하는 관리형 대표가 필요하다"라고 강조했다.이 의원은 "이번 전당대회 때 누구도 응원하거나 지지할 생각이 없다"라며 "정 대표가 아직 출마 선언을 안 했으니 이 기사를 보고 마음을 조금이라도 바꿀 수 있으면 한다"라고 덧붙였다.한편 정 대표는 이날 페이스북에서 "김대중·노무현·문재인·이재명 대통령을 배출한 자랑스러운 민주당의 역사를 지키겠다"라며 "민주당 DNA, 민주당 정체성을 확고히 사수하겠다"라고 민주당 정통성 계승을 강조했다. 또 검찰 보완수사권 전면 폐지를 꺼내들며 "지금 당장!"이라고 주장하기도 했다.다음은 이 의원과 나눈 일문일답이다."내가 당직 생활을 오래 했는데 그게 현실이라고 생각한다. 나는 정 대표를 정치인으로서 인정한다. 정 대표의 감정을 건드릴 생각이 전혀 없다. 그 성정을 알기 때문에, 내가 정당 생활은 (정 대표보다) 10년 더 일찍 시작했지만 정 대표가 선수로 위이고 당대표시니 후배로서 예우를 갖춘 것이다.""과도한 표현이다. 왜 정청래만 이 대통령을 지키느냐. 이 대통령과 민주당은 한 몸이고 공동 운명체일 수밖에 없다. 얼마나 많은 사람이 자기 목숨을 희생해 이 정권을 만들었는데, 왜 당대표인 본인만 대통령을 생각한다고 하느냐. 본인이 제일 대통령을 생각한다고 하는 자체가 너무 과도한 표현이다.""뭐, 방법이 없다. 나는 당에 오랫동안 있었고 당직자를 오래 했던 사람으로서 갖고 있는 감각과 책임감을 (글로 표현) 한 것이다. 그 정도 말은 누군가는 해야 한다고 생각했다.""(당대표) 후보 구도가 명확해지면 갈등 구조는 더 심해질 거다. 그게 걱정이다. 전당대회를 앞두고 당이 너무 갈라질 것 같다.""지금은 집권 초반기이기 때문에 당내 갈등, 당청 갈등이 부각되지 않도록 하는 관리형 대표가 필요하다.""행정부가 선거 결과에 책임지는 건 국정 쇄신 외엔 방법이 없다. 대통령 단임제이기 때문에 인사로 책임지기가 어렵다. 한 번 선거 결과가 안 좋다고 대통령이 책임질 순 없지 않느냐. 지금은 당대표가 그 책임을 져야 할 상황이다. 그게 여당 대표의 숙명이다.그리고 정 대표가 아직 출마 선언을 안 했으니 이 기사를 보고 마음을 조금이라도 바꿀 수 있으면 한다. 그게 내가 진짜 바라는 거다. 난 이번 전당대회 때 누구도 응원하거나 지지할 생각이 없다. 내가 김민석 총리를 응원하냐고 하는데 그렇지 않다. 정 대표한테 고언을 했기 때문에 (제 말을) 받아주신다면 누구도 (지지를) 안 한다."