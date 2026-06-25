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정치

26.06.25 11:28최종 업데이트 26.06.25 11:56

"아직 출마 전이니..." 정청래 응원하던 후배 의원의 '연임 포기' 요구

[스팟인터뷰] 정 대표에 두 차례 불출마 촉구한 이기헌 의원 "당 갈라질 것, 정청래 마음 바꿨으면"

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이기헌 더불어민주당 의원이 지난 2024년 12월 13일 오후 국회 본회의에서 '12·3 비상계엄 사태' 관련 긴급 현안질의를 하고 있다.
이기헌 더불어민주당 의원이 지난 2024년 12월 13일 오후 국회 본회의에서 '12·3 비상계엄 사태' 관련 긴급 현안질의를 하고 있다. ⓒ 남소연

"정청래 대표가 이 기사를 보고 마음을 조금이라도 바꿀 수 있으면 합니다."

오는 8·17 더불어민주당 전당대회에서 연임 도전이 유력한 정청래 대표가 대표직을 사퇴하자, 한 후배 의원이 정 대표에게 '마지막 고언'을 올렸다. 정 대표를 "오랜 시간 지켜보고 응원했던 후배"로서 "지금 한 걸음 물러서는 게 대통령을 지키고 당을 구하는 최선의 방법"이라며 정 대표의 불출마를 촉구한 것이다.

"국민은 민주당에 뼈를 깎는 쇄신을 명령하고 있습니다. 당 쇄신의 시작은 인사이고, 그 답은 인적 교체입니다. 정청래 전 대표님이 광야의 눕지 않는 들꽃 같은 정치인이라는 걸 모두가 잘 알고 있습니다. 민주당의 소중한 자산입니다. 하지만 국민이 지금은 가지 말라고 멈춰 세울 때, 기꺼이 멈출 줄 아는 것도 '정청래다움'이라 믿습니다." (6월 24일 페이스북 글)

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이 글을 쓴 이는 민주당 당직자 출신 이기헌 의원이다. 이 의원은 전당대회를 딱 두 달 앞둔 지난 17일에도 "지금은 개인의 정치 여정보다 이재명 정부의 성공을 우선에 둬야 할 때"라며 "정 대표의 불출마와 함께 안정적인 전당대회 관리가 이뤄져야 한다"라는 장문을 페이스북에 올렸다. 이 의원은 25일 <오마이뉴스>와 전화 인터뷰에서 이러한 글을 쓴 이유에 대해 "당직자를 오래 했던 사람으로서 갖고 있는 감각과 책임감"이었다고 밝혔다.

이 의원은 앞서 24일 정 대표가 대표직에서 물러나며 이재명 대통령과 자신이 "한 몸 공동체"라고 한 발언을 두고는 "왜 본인만 대통령을 생각한다고 하느냐"라며 "과도한 표현"이라고 쓴소리를 했다. 그러면서 "전당대회를 앞두고 당이 너무 갈라질 것 같다"라며 "지금은 당내 갈등, 당청 갈등이 부각되지 않도록 하는 관리형 대표가 필요하다"라고 강조했다.

이 의원은 "이번 전당대회 때 누구도 응원하거나 지지할 생각이 없다"라며 "정 대표가 아직 출마 선언을 안 했으니 이 기사를 보고 마음을 조금이라도 바꿀 수 있으면 한다"라고 덧붙였다.

한편 정 대표는 이날 페이스북에서 "김대중·노무현·문재인·이재명 대통령을 배출한 자랑스러운 민주당의 역사를 지키겠다"라며 "민주당 DNA, 민주당 정체성을 확고히 사수하겠다"라고 민주당 정통성 계승을 강조했다. 또 검찰 보완수사권 전면 폐지를 꺼내들며 "지금 당장!"이라고 주장하기도 했다.

다음은 이 의원과 나눈 일문일답이다.

"전대 때 누구도 지지 안 해, 집권 초반 관리형 대표 필요"

정청래 더불어민주당 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 생각에 잠겨 있다.
정청래 더불어민주당 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 생각에 잠겨 있다. ⓒ 남소연

- 정 대표의 불출마를 촉구하는 글을 거듭 올렸는데, 이유는?

"내가 당직 생활을 오래 했는데 그게 현실이라고 생각한다. 나는 정 대표를 정치인으로서 인정한다. 정 대표의 감정을 건드릴 생각이 전혀 없다. 그 성정을 알기 때문에, 내가 정당 생활은 (정 대표보다) 10년 더 일찍 시작했지만 정 대표가 선수로 위이고 당대표시니 후배로서 예우를 갖춘 것이다."

- 정 대표가 대표직을 사퇴하면서 자신이 이 대통령과 "한 몸 공동체"이고 이 대통령을 끝까지 지킬 사람이라고 강조한 건 어떻게 봤나?

"과도한 표현이다. 왜 정청래만 이 대통령을 지키느냐. 이 대통령과 민주당은 한 몸이고 공동 운명체일 수밖에 없다. 얼마나 많은 사람이 자기 목숨을 희생해 이 정권을 만들었는데, 왜 당대표인 본인만 대통령을 생각한다고 하느냐. 본인이 제일 대통령을 생각한다고 하는 자체가 너무 과도한 표현이다."

- 정 대표는 연임 도전이 유력해 보인다.

"뭐, 방법이 없다. 나는 당에 오랫동안 있었고 당직자를 오래 했던 사람으로서 갖고 있는 감각과 책임감을 (글로 표현) 한 것이다. 그 정도 말은 누군가는 해야 한다고 생각했다."

- 당내 계파 갈등과 이른바 '명청 대전(이 대통령과 정 대표의 갈등)'이라 불리는 당정 갈등과 관련해 향후 당 상황을 어떻게 진단하나?

"(당대표) 후보 구도가 명확해지면 갈등 구조는 더 심해질 거다. 그게 걱정이다. 전당대회를 앞두고 당이 너무 갈라질 것 같다."

- 이재명 정부 성공을 위해선 어떤 인물과 리더십이 필요하다고 생각하나?

"지금은 집권 초반기이기 때문에 당내 갈등, 당청 갈등이 부각되지 않도록 하는 관리형 대표가 필요하다."

- 어떻게 해야 그러한 갈등을 해소할 수 있다고 보나?

"행정부가 선거 결과에 책임지는 건 국정 쇄신 외엔 방법이 없다. 대통령 단임제이기 때문에 인사로 책임지기가 어렵다. 한 번 선거 결과가 안 좋다고 대통령이 책임질 순 없지 않느냐. 지금은 당대표가 그 책임을 져야 할 상황이다. 그게 여당 대표의 숙명이다.

그리고 정 대표가 아직 출마 선언을 안 했으니 이 기사를 보고 마음을 조금이라도 바꿀 수 있으면 한다. 그게 내가 진짜 바라는 거다. 난 이번 전당대회 때 누구도 응원하거나 지지할 생각이 없다. 내가 김민석 총리를 응원하냐고 하는데 그렇지 않다. 정 대표한테 고언을 했기 때문에 (제 말을) 받아주신다면 누구도 (지지를) 안 한다."

#이기헌#민주당#정청래

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