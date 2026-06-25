김수현 민주당 당대표 특보, 국회 앞 상경 1인 시위... 왜?

큰사진보기 ▲김수현 더불어민주당 당대표 특별보좌역이 국회 앞에서 행정수도특별법의 조속한 제정을 촉구하는 1인 시위에 나섰다. ⓒ 김수현 특보 관련사진보기

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김수현 더불어민주당 당대표 특별보좌역이 국회 앞에서 행정수도특별법의 조속한 제정을 촉구하는 1인 시위에 나섰다.김 특보는 25일 서울 여의도 국회의사당 정문 앞에서 '행정수도특별법 연내 제정'을 요구하는 1인 시위를 진행했다.이번 시위는 지난 22일 세종시 나성동 국세청 사거리에서 시작한 행정수도 완성 촉구 활동의 연장선이다. 김 특보는 행정수도 완성을 요구하는 시민들의 목소리를 국회에 직접 전달하겠다며 이날 서울로 상경했다.김 특보는 세종시 출범 이후 초정파 시민연대기구인 '행정수도완성 세종시민대책위원회' 초대 집행위원장과 '세종시국가균형발전지원센터' 초대 센터장을 역임하는 등 세종 행정수도 완성 운동에 참여해 왔다. 지난 6·3 지방선거에서는 세종시장 예비후보로 활동하며 행정수도 완성을 주요 공약으로 내세우기도 했다.김 특보는 "거리에서 만난 시민들이 '행정수도특별법 연내 제정'을 위해 국회 앞이라는 상징적인 공간에서 메시지를 던져달라고 강하게 요청하셨다"며 "오늘 국회 앞에 선 것은 세종시민들의 뜻을 국회에 확실하게 전달하고 행정수도 완성을 향한 세종의 의지를 보여주기 위한 것"이라고 밝혔다.이어 "2026년을 행정수도 완성의 원년으로 만들겠다고 시민들께 약속한 만큼, 그 어떤 정치적 부침이 있더라도 결코 멈추지 않고 제가 할 수 있는 모든 역할을 다하겠다"고 덧붙였다.현재 국회에는 행정수도특별법 관련 법안이 계류 중이다. 지난 5월 국회 국토교통위원회 주관으로 공청회를 개최하여 2004년 위헌 결정 이후 변화된 시대상에 따른 합헌 가능성을 논의했으나, 위헌 소지 해소 방안과 법안 명칭 변경 등에 대한 추가 검토 필요성이 제기되면서 현재 법안심사소위원회 단계에서 심사가 이어지고 있다.세종 시민사회과 정치권은 행정수도 완성을 위해 법안 처리를 강력히 촉구하고 있지만, 여야 간 논의 온도 차와 법적 쟁점이 남아 있어 향후 향후 국토교통위원회 심의 과정이 주목된다.김 특보는 "지금이 행정수도 완성을 위한 마지막 골든타임인 만큼, 정치권의 확실한 결단과 법안 통과가 이뤄질 때까지 시민의 곁에서 변함없이 헌신하겠다"고 말했다.한편 김 특보는 최근 더불어민주당 세종갑 지역위원장 공모에 신청해 이강진 현 지역위원장과 경쟁하고 있다. 이번 지역위원장 선출은 22년 만에 사실상 부활한 지구당 체제 아래 처음 치러지는 공모로, 향후 지역 조직 운영과 당원 관리, 지방선거 및 총선 준비를 이끌 핵심 정치적 기반을 결정하는 과정이라는 점에서 주목받고 있다.