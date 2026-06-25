이 대통령 "참전용사 영웅들이 만든 대한민국 흔들림 없이 지킬 것"

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일 수원컨벤션센터에서 열린 6·25전쟁 제76주년 기념식에서 국기에 경례하고 있다. 2026.6.25 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 25일 경기도 수원에서 열린 6.25 전쟁 제76주년 기념식에서 "참전용사 여러분의 희생이 개인의 자부심에 그치지 않고 더욱 명예롭고 안정된 삶으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다. 또한 "국민주권정부는 영웅들이 만든 이 위대한 대한민국을 흔들림 없이 지켜나가겠다"고 밝혔다.이 대통령은 이날 기념사에서 "지금 우리가 누리는 평화와 번영은 결코 거저 얻어진 것이 아니다. 조국의 명운이 백척간두에 섰을 때 자신의 모든 것을 바쳐가며 전장을 누빈 영웅들의 고귀한 희생과 헌신으로 일궈진 것"이라며 "대한민국을 지켜낸 영웅들"을 기렸다.이 대통령은 "정규군은 물론 학생들은 펜 대신 총을 든 학도병이 됐고 총 한 번 쏴본 적 없는 평범한 이들도 이 나라와 내 가족을 지키겠다는 결연한 마음으로 빗발치는 총탄 속으로 뛰어들었다"고 짚었다.이어 "이 영웅들을 기억하고 기리는 것은 국가와 우리 공동체의 가장 중요한 책무이자 자유와 번영, 평화의 오늘을 누리고 살아가는 후손들의 마땅한 도리"라며 "국가를 위한 특별한 희생과 헌신에는 특별한 보상과 마땅한 예우가 뒤따라야 한다는 것은 국민주권정부의 확고한 원칙"이라고 강조했다.특히 이날 기념식에서는 6.25 전쟁 당시 탁월한 전과를 올리고도 오랜 세월 그 공을 인정받지 못했던 비정규군 공로자 3인에 대한 충무·화랑무공훈장 수여·추서가 진행됐다.충무무공훈장은 미8240부대 동키13부대 소속으로 휴전 시까지 다양한 유격작전에 참가하며 전투지휘를 한 고(故) 김장성씨에게 수여된다. 화랑무공훈장은 영도유격대 백호관구사령부의 고 전하정씨와 미8240부대 올팩4부대 소속 이영복씨에게 수여됐다.이 대통령은 이를 거론하며 "늦었지만 이제라도 합당한 명예를 되찾으신 참전용사와 유가족 여러분께 깊은 감사와 위로의 말씀을 드린다"고 했다.이어 참전유공자 보훈단체의 회원 자격을 유족까지 확대하는 '참전유공자법' 개정안 시행을 알리면서 "국가를 위한 헌신이 당대에 그치는 것이 아니라 대를 이어 자랑스럽게 계승될 수 있도록 제도적 지원을 더욱 견고히 만들어 나가겠다"고 밝혔다.이 대통령은 유엔 참전용사들의 헌신도 잊지 말아야 한다고 했다. 이 대통령은 "76년 전, 참호 속에서 피로 맺은 우리의 연대는 오늘날 세계의 평화와 번영을 함께 만들어 나가는 굳건한 동반자 관계로 이어지고 있다"며 "대한민국은 그 은혜를 전 세계에 되갚아야 할 책임이 있다"고 말했다.그러면서 "정부는 유엔 참전용사들의 한국 방문 초청을 비롯한 보훈외교를 더욱 확대하여 참호 속에서 싹튼 연대의 정신이 미래세대에도 살아 숨 쉴 수 있도록 더욱 노력할 것"이라고 다짐했다.이 대통령은 마지막으로 "강력한 국방력으로 국민과 영토를 지키고, 전쟁이 일어날 걱정도 싸울 필요도 없는 평화의 한반도를 반드시 만들어 내겠다"면서 "그것이 목숨과 청춘을 바치며 이 나라를 지킨 영웅들께 우리가 드릴 수 있는 가장 확실한 보답이라고 믿는다"고 밝혔다.