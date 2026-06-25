우원식 "이런 멸칭, 37년 중 처음 봐"... 전대 과열에 민주당 위기감

당 지도부를 뽑는 8.17 전당대회를 두 달 앞두고 민주당 내에 위기감이 고조되고 있다. 이재명 대통령에 이어 현 지도부, 전 국회의장마저 '과열 자제'를 주문하고 나섰다.
우원식 전 국회의장은 25일 CBS라디오 '박성태의 뉴스쇼'에 출연해 현 민주당 내 권력 투쟁 양상이 "정말 부끄러운 모습"이라며 "제가 1988년에 평민당 입당 뒤 그때부터 지금까지 한 번도 못 들어본, 조롱 섞이고 서로 경멸하는 멸칭을 쓰고 있다"라고 우려했다. 이전에도 계파는 있었지만 지금 갈등은 차원이 다르단 설명이다.
우 의장은 특히 지난 6.3 선거를 "이겼다고 할 수는 없다"고 평가했다. 그는 "이번 지방선거에서 (민주당은) 국민들에게 성공적인 평가를 받지 못했다고 생각한다"고 말했다. 선거 결과를 승리로 볼 경우 당시 지도부의 성과가 되고, 반대로 실패로 볼 경우 책임을 물어야 하기에 이는 중요한 부분이다.
그는 직전 정청래 대표의 실책으로 "민주당에 의제가 없다"는 점을 꼽았다. 차기 당권주자로 꼽히는 이들에 관해서도 "송영길 전 대표, 김민석 전 총리도 그렇고 메시지가 뭐가 없다"며 "(국민들은) 먹고살기가 이렇게 힘든데 민주당은 도대체 뭐하고 있나, 왜 그런 고민을 안 하냐고 얘기한다"라고 지적했다.
우 전 의장은 "제가 (지역구인) 노원구를 다니는데 문 닫은 가게가 많다. 정말 힘들어하는 것"이라며 일례로 보완수사권 논쟁을 들었다. 그는 "앞서 대통령이 국회에서 이를 진지하게 논의해달라고 얘기했는데, 바로 정청래 전 대표는 '폐지'를 들고나왔다. (이러면) 선명하게 보일지는 몰라도, 정부-여당의 대립에 국민은 신뢰가 떨어진다"고 꼬집었다.
현재 차기 당권주자로 정청래·송영길·김민석·김용민 후보 등이 거론되는 가운데, 차기 당대표엔 다음 총선 공천권이 달려있는 터라 경쟁이 과열되고 있다.
당 내부가 갈라지고 상대 비하 멸칭을 만들어내자 이재명 대통령도 지난 19일 "죽일 듯이 싸우다 진짜 죽이면 어떡하나. 원수 싸우듯 전쟁 하지는 마시라"고 했지만, 쉽사리 잦아들지는 않는 모습이다(관련 기사: "원수 싸우듯 마시고..." 이 대통령, 전당대회 앞둔 민주당에 '쓴소리' https://omn.kr/2irka
).
이날 한병도 민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표 또한 "우리가 경쟁하는 이유는 서로 쓰러뜨리기 위해서가 아니라 더 단단한 하나가 되기 위함"이라고 짚으며 과열을 우려했다. 그는 당 정책조정회의에서 "우리(민주당)가 무너졌던 순간은 우리 안의 벽이 높아졌을 때였다"라며 "치열하게 다투더라도 서로 존중하고, 끝에서 반드시 원팀으로 만나야 한다"고 강조했다.
그러나 이날도 정청래 전 대표 측근으로 꼽히는 최민희·한민수 의원은 유튜브채널 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'에 출연해 송영길 의원을 겨냥한 비판의 목소리를 높였다.
최 의원은 "송 의원은 지선 과정에서 정 전 대표를 표적 삼아 사실에 근거하지 않은 비난을 했다"며 "문제 의식에 근거가 없다"고 지적했다. 또 "'서울이 져서 아쉽지만 (6.3선거는) 이긴 선거다, 당대표가 책임질 일이 없다'는 우상호 당선자 말이 맞다. 당대표 책임론은 잘못된 프레임"이라며 "'정청래가 (다시) 대표되면 레임덕 온다'는 건 마타도어"라고 말했다.
전 당대표 비서실장 한 의원도 "당내에서 나오는 '특정인은 책임을 져야 한다, (전당대회에) 안 나오는 게 대통령에게 도움이 된다'는 얘기는 맞지 않다고 본다. 전당대회는 누구나 나와서 선택을 받아보는 것"이라고 거들었다.
당내 박지원·이기헌 의원 등이 실명으로 '정청래 불출마'를 요구하고 나섰지만, 대표직 사퇴 뒤 연임 도전을 고민 중인 정 전 대표는 관련 의사를 밝히진 않은 상태다. 그는 이날 본인 페이스북에 "김대중-노무현-문재인-이재명 대통령을 배출한, 자랑스러운 민주당의 역사를 지키겠다. 민주당 DNA, 민주당 정체성을 확고히 사수하겠다"라고만 썼다.
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