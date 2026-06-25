1년 뒤 배달되는 편지... 동해 묵호등대 우체통이 인기있는 이유

큰사진보기 ▲묵호등대광장, 행복한 우체통행복한 우체통에서 엽서 작성을 위해 찾은 여행자들 ⓒ 조연섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲우체통에 담긴 엽서행복한 논골 우체통에 담긴 엽서를 이동하기 위해 이동을 준비하고 있다. ⓒ 조연섭 관련사진보기

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"그때의 꿈은 이루어졌는가."

"지금도 행복한가."

"여전히 같은 길을 걷고 있는가."

큰사진보기 ▲박선화 문화관광해설사가 우편물 정리를 위해 현장을 방문하고 우편함을 열고 있다. ⓒ 조연섭 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

강원 동해시 묵호등대광장에 설치된 붉은색 '행복한 논골 우체통'이 관광객들에게 인기다. 일명 '느린 우체통'으로 불리는 이 공간은 여행자가 직접 쓴 편지를 1년 뒤에 받아볼 수 있도록 운영되는 특별한 문화콘텐츠다.관광객들은 이곳에서 엽서에 내용을 써서 우체통에 넣는다. 편지는 정확히 1년 뒤 수신인에게 전달된다. 디지털 메시지가 실시간으로 오가는 시대에 손글씨 편지를 기다리는 경험은 오히려 특별한 감동으로 다가온다.24일 현장을 찾아 우체통을 관리한다는 박선화 동해시 소속 문화관광해설사를 만났다. 박 해설사는 "한 달에 1천 통 이상 편지가 접수될 정도로 반응이 뜨겁다"라고 했다. 엽서 작성이 처음이라서 우편번호만 남기는 어린아이부터 중·장년 층, 연인과 가족, 혼자 여행 온 방문객까지 다양한 사람들이 미래의 자신에게, 혹은 사랑하는 사람에게 편지를 남기고 있단다.흥미로운 점은 이 우체통의 인기가 일반 관광 체험에 머물지 않는다는 데 있다.독일 사회학자 하르트무트 로자는 현대사회를 '가속 사회' 라고 규정했다. 모든 것이 빠르게 소비되고 잊히는 시대일수록 인간은 오히려 느림과 기다림, 관계의 회복을 갈망한다는 것이다. 묵호등대의 행복한 우체통은 바로 이러한 시대적 요구를 상징적으로 보여주는 공간이 아닐까.편지를 쓰는 행위는 단순한 기록이 아니다. 현재의 자신이 미래의 자신과 대화를 시작하는 과정이다. 여행자는 잠시 걸음을 멈추고 자신의 삶을 돌아본다. 그리고 1년 후의 자신에게 질문을 던진다.그 질문들은 편지 봉투 안에 담겨 1년 동안 시간을 여행한다.문화예술경영의 관점에서도 행복한 우체통은 주목할 만한 사례다. 지역의 경관 자원인 묵호등대와 논골담길에 '시간'이라는 무형의 콘텐츠를 결합했기 때문이다. 관광객은 풍경을 소비하는 데서 그치지 않고 직접 참여하는 문화 생산자가 된다. 소박하게 넘길 수 있기도 하지만 이 사례는 오늘날 문화관광이 추구하는 체험형·참여형 콘텐츠의 사례로 평가될 수 있다.특히 인구감소와 지역소멸이 화두가 된 시대에 지역의 경쟁력은 더 이상 시설 규모나 예산만으로 결정되지 않는다. 사람들의 기억에 오래 남는 이야기와 경험을 얼마나 만들어 내느냐가 중요한 가치가 되고 있다.묵호등대광장의 행복한 우체통은 화려한 기술도, 거대한 건축물도 아니다. 그러나 한 장의 엽서와 1년의 기다림을 통해 수많은 사람들의 마음을 움직이고 있다.어쩌면 사람들은 편지를 보내기 위해 이곳을 찾는 것이 아니다. 잠시 잊고 살았던 자신의 꿈과 다시 만나기 위해, 묵호등대 아래 붉은 우체통 앞에 멈춰 서는 것인지도 모른다.