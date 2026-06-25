퇴직금 피하려 선심 쓰듯 "한 달 쉬고 다시 보자"... 기간제 노동자의 현실

큰사진보기 ▲이종은 (가운데) 청주노동인권센터 사무국장 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

사측의 무리한 연장근무 요구에 15시간을 내리 일하고도 다음날 출근을 해야 한다. 주 7일 근무, 잦은 야근에 동료들이 쓰러져 나가지만 사측에 항의할 수가 없다. 이들은 기간제 노동자이기 때문이다. 회사에 불평을 이야기하고 싶어도 인사고과에 트집을 잡아 재계약을 맺지 않을까 우려가 앞선다.다른 사례를 들여다보자. 한 노동자는 동일한 사업장에서 2년째 일을 하고 있다. 매일 같은 장소로 출근하고 일해왔다. 하지만 여전히 10개월짜리 계약직이다. 퇴직금은 한 번도 받지 못했다. 왜냐하면 사업주가 퇴직금을 주지 않기 위해, 10개월짜리 근무 계약을 맺고 선심 쓰듯 "한 달 쉬고 다시 보자"라고 한다. 퇴직 후 1개월의 강제 휴무 기간을 거친 후 다시 그 사업장으로 돌아간다. '이게 맞나?' 의문이 들지만 어쩔 수 없다. 항의하기 시작하면 사측은 '재계약을 해주지 않겠다'며 협박한다.기간제 노동자의 삶이란 부당함이 일상인 일터에 적응해 가는 과정과도 같았다. 이들이 노동 조건을 바꿔보겠다고, 휴게시간, 근로 시간 준수, 조직문화 개선을 요구하자 사측은 '경영상의 어려움', '업무 태만' 등 적절한 핑계를 만들어 재계약을 맺지 않았다. 당사자들에게 부당함에 맞서는 일은 가족의 생계를 위협하고, 자신의 삶을 흔드는 일과 같다. 사측은 계약 만료라는 무기로 이들의 생계를 단절시킬 수 있다. 오랜 시간 부당해고에 맞서고, 복직을 이뤄내더라도 결국 그 가해자들과 일을 계속해야 한다.청주노동인권센터를 찾아온 기간제 노동자는 대부분 퇴직 후에 상담을 요청했다. 이미 체념에 익숙해진 이들은 문제를 제기하는 것 자체도 두렵지만, 사측이 바뀌지 않을 것이란 우려가 더 크다. 그럼에도 목소리를 내는 이유는 아직 회사에 남아 있는 동료들이 이전보다 안전한 환경에서 일했으면 하는 마음에서다.원·하청 관계에서 더욱 취약한 기간제 노동자는 이중 차별을 겪게 된다. 같은 공간에서 일하고 있음에도 하청 노동자는 '원청 관리자가 눈치를 줘' 휴게시설을 사용하지 못한다는 노골적인 차별이 있었음에도, 선뜻 나서지 못한다. 문제를 지적하는 본인의 한마디에 수십 명의 동료들이 직장을 잃을 수도 있다는 불안감이 존재하기 때문이다.고용관계를 회피하기 위해 불법 파견이 이뤄졌던 한 업체는 고용노동부의 직접고용 시정지시를 받고도 이들을 기간제로 채용했다. 불법 파견으로 인해 발생한 사업주의 직접고용 의무에는 노동 조건에 대한 명확한 기준이 없기에 가능한 일이었다. 불법적인 노동관계를 개선하고도 '쪼개기 계약'으로 인한 고용불안이 이어지는 실정이다.각자의 사유로 센터에 내담한 기간제 노동자들은 동료들과 자신의 권리를 되찾고자 행동해 냈고, 그 결과 각 사업장에는 긍정적인 변화가 아주 조금씩 이뤄지고 있다. 이 변화는 또 다른 눈속임일지도 모른다. 기간제법이 변하지 않는 이상 그들은 여전히 기간제 노동자이고, 언제 회사의 변심에 잘릴지 모르는 신분이다. 하지만 소식을 전하는 노동자의 목소리에는 희망과 기쁨이 묻어났고, 해당 사업장 노동자들에게도 긍정적 투쟁의 효능감을 심어줄 수 있는 사례였다.노조가 있다면 노동자들이 함께 목소리를 내고 부당한 해고를 다투기 위해 전략적으로 대응을 할 수 있다. 하지만 노조가 없는 수많은 사업장은 여전히 변화를 위해 나서줄 용기 있는 한 사람의 투쟁을 기다리고 있다.기간제 보호법은 기간제 근로자의 불합리한 차별을 예방하고, 노동 조건을 보호하기 위한 법안이다. 하지만 기간을 두는 사유의 제한이 없고 계약 기간을 사용자의 경영상 판단에 맡기고 있다. 그 전체 기간이 2년을 초과하지만 않으면 된다. 1개월짜리 '초단기 계약', 11개월 '쪼개기 계약'이 만연하지만, 이는 법에 저촉되지 않는다. 약간의 눈속임으로 2년을 넘기더라도 자신의 권리를 '알고' 자신의 시간과 경제적 손해를 감수하면서까지 권리를 '이야기'할 노동자는 많지 않다. 현재의 기간제법 구조 속에선 노동자들의 권리를 사업주의 아량에 맡겨둔 것이나 다름없다.고용노동부 통계에 따르면, 지난해 12월 기준 계약 만료자의 정규직 전환율은 8.9%에 불과했다. 전체 노동자 중 기간제를 비롯한 비정규직의 비중은 매해 커지고 있으며, 플랫폼노동자, 가짜3.3%와 같이 새로운 형태의 비정규직이 양산되고 있다. 노동자들이 각자의 삶을 지키며 권리를 외치기 위해선 법과 제도가 뒷받침되어야 한다.법이 현장을 따라가지 못하는 이 순간에도 많은 노동자가 일터에서 쫓겨나고, 기업 이윤만을 위해 착취당하고 있다. 이제는 기간제법 폐지를 이야기할 때다.청주노동인권센터 이종은 사무국장