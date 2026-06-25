전교조 충남지부, '교권보호관' 신설 환영

큰사진보기 ▲지난 4월 열린 교권 확립을 위한 전교조 충남지부의 기자회견 모습. ⓒ 방관식 관련사진보기

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전국교직원노동조합 충남지부(아 충남지부)가 이병도 충남교육감 당선인이 공약한 '교권보호관' 도입에 대해 환영의 뜻을 밝혔다.충남지부는 25일 논평을 통해 "서이초 사건이 발생한 지 3년이 지났지만, 여전히 학교 현장은 악성 민원과 부당한 법적 소송으로 고통받고 있다"며 이 당선인의 교권보호관 신설 의지를 긍정적으로 평가했다.이어 충남지부는 교권보호관 제도가 형식에 그치지 않기 위해 세 가지 핵심 사항을 요구했다.▲교권보호관에게 무고성 아동학대 의무 고발 및 악성 민원 대응을 위한 실질적 권한 부여 ▲학교 여건별 원인 분석과 관리자 감독 기능을 갖춘 교육적 철학 확립 ▲교사가 수업에만 전념할 수 있도록 시설·채용·행정·회계 등 교육과 무관한 업무의 과감한 경감 등이다.특히 충남지부는 최근 대중적 관심을 모은 드라마 '참교육'을 언급하며, "드라마에서 보여주는 초법적 해결책이 아닌, 철저히 법과 제도를 기반으로 교사의 교육활동을 보호하는 실질적인 기구가 되어야 한다"고 강조했다.한편, 전교조 충남지부는 올해 '동료를 지키고 교육을 정상화하는 교육지킴이'를 핵심 기조로 하는 사업계획을 수립하고 진행 중이다.지난 4월 기자회견에서 오수민 충남지부장은 "서이초 사건 이후 신설된 지역교권보호위원회가 제 역할을 다하지 못하고 있다"면서 "교사 위원 위촉 비율을 30% 이상으로 확대하고, 교권국을 중심으로 분회-지회-지부 단위의 공동 대응 체계를 한층 강화하겠다"고 밝혔다.현재 전교조 충남지부는 악성 민원과 무고성 아동학대 신고에 대한 법적 대응력을 높이기 위해 아동복지법 및 아동학대처벌법 개정 투쟁을 벌이고 있다.