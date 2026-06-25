"여행은 내 시선으로 해석하는 능력을 키우는 방법"

큰사진보기 ▲잔잔하게 '심야책방' 김민철 작가 편동해, 묵호의 여행책방 잔잔하게에서 열리고 있는 2026 상반기 심야책방 최종회, 김민철 작가편에 참석한 참가자들이 작가를 환영하는 모습 ⓒ 조연섭 관련사진보기

"우리는 여행을 통해 결국 자신을 만납니다. 여행은 내가 어떤 사람인지, 무엇을 좋아하는지, 언제 행복한지 끊임없이 묻는 시간입니다."

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"어떤 장면이 내 마음에 남았는가, 왜 그 순간을 기록하고 싶은가를 끊임없이 묻는 것이 글쓰기의 시작입니다. 좋은 질문은 우리를 더 먼 곳으로 데려갑니다."

"여행은 어디를 얼마나 많이 가느냐가 아니라, 내가 누구인지 조금 더 알아가는 과정입니다. 그리고 그 질문은 결국 행복한 삶으로 이어집니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

문화 요일 수요일에 '심야 책방'으로 작가를 만나는 '작가의 여행법' 마지막 프로그램이 지난 24일 오후 6시 강원 동해 묵호 여행책방 '잔잔하게'에서 진행됐다.이날 프로그램은 '떠나지 않아도 떠나는 밤, 낯선 곳을 글로 빚는 작가 이야기'를 내용으로 진행됐다. 철학을 전공했다는 이날의 주인공 김민철 작가는 여행과 글쓰기, 그리고 행복에 대한 인문학적 통찰을 나누며 참가자들과 깊은 교감을 나눴다.여행 에세이 <모든 요일의 여행>, <무정형의 삶> 등의 저자로 알려진 김 작가는 "AI 시대일수록 인간만의 힘인 '인간력'이 중요해진다"라며 "여행은 세상을 내 시선으로 해석하는 능력을 키우는 가장 좋은 방법"이라고 말했다. 그는 이어 "AI는 정답을 주지만 인간은 스스로 나 다운 대답을 찾아야 한다"라는 말로 여행의 본질을 짚었다. 김 작가는 이번 강의에서 여행을 통해 발견한 삶의 중요한 질문들을 차분히 풀어냈다.그는 여행을 '거대한 반성문'이라고 정의했다. 익숙한 일상에서 벗어나 낯선 공간에 놓였을 때 비로소 자신의 욕망과 두려움, 선택의 방식이 선명하게 드러난다는 의미다. 특히 "행복은 목적지가 아니라 능력"이라는 김 작가의 말은 참석자들의 깊은 공감을 이끌어냈다. 그는 "언젠가 행복해지는 것이 아니라, 지금 여기에서 행복할 수 있는 능력을 키우는 것이 중요하다"라고 강조했다. 아울러 "행복은 조건이 아니라 태도이며, 여행은 그 능력을 연습하는 과정"이라고 덧붙였다.강의가 끝난 뒤 기자는 "맨발 걷기의 시간을 일기 형식으로 기록하고 있는데, 작가께서 말씀하신 의미 있는 글로 쓰는 팁에 대해 알려 달라"고 질문했다. 작가는 글과 일기의 차이를 설명했다. 그는 "공유를 전제로 한 글과 혼자 보는 일기는 명확히 다르다"라고 선을 그었다. 그는 "좋은 글의 출발점은 솔직함"이라며 "특히 자신에게 솔직해지는 것이 무엇보다 중요하다"라고 말했다.일기가 글의 시작이었고 지금도 꾸준하게 일기를 쓴다는 그는 일기를 쓰는 이유에 대해 "현재의 나와 마주 앉는 시간"이라고 설명하며, 기록은 결국 자신을 이해하는 과정이라고 강조했다. 이날 강연에 참석한 시민들은 여행을 통해 삶을 바라보는 새로운 시선과 글쓰기의 의미를 나누며 늦은 저녁까지 진지한 대화를 이어갔다.이번 마지막 강의는 여행을 통해 자신을 발견하고 기록하는 일이 결국 더 나은 삶으로 이어진다는 메시지를 남기며 깊은 울림 속에 막을 내렸다. 김 작가는 강의를 마무리하며 참석자들에게 마지막 당부의 말을 전했다.어두워진 묵호의 밤 바다를 배경으로 낯선 길을 걷는 여행처럼, 이날 책방에서 함께한 두 시간 역시 참석자들에게는 자신을 향해 떠난 또 하나의 소중한 여행이었다.