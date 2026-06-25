"이병도 충남교육감 교권 보호관 설치 약속 환영, 그러나..."

큰사진보기 ▲전교조 충남지부 ⓒ 이재환 관련사진보기

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이병도 충남교육감 당선인이 '교권보호관' 설치 공약에 대한 이행의지를 거듭 밝힌 가운데, 전교조 충남지부가 "환영 한다"는 입장을 밝혔다. 다만 교권 보호는 교사의 업무 경감에서 출발한다며 3가지 단서를 달았다.전교조 충남지부(아래 지부)는 25일 성명서를 통해 "2023년 서이초 사건이 발생한 지 3년이 지났지만, 여전히 학교는 교육활동과 무관한 악성 민원, 교사의 교육활동을 보호하지 못하는 법과 제도로 인해 고통받고 있다"고 토로했다. 그러면서 "이병도 교육감 당선인이 이에 대한 해결 의지를 드러낸 것을 환영한다"라고 말했다.전교조 충남지부는 ▲ 악성민원으로부터 교사를 보호할 것 ▲ 교권보호관을 형식적으로 두지 말 것 ▲ 교사의 업무 부담을 줄일 것을 요구했다.지부는 "교권보호관의 역할을 정확히 명시하고 이에 대한 권한을 부여해야 한다"라며 "무고성 아동학대에 대한 의무 고발 및 악성 민원 대응에 앞장서야 한다"고 강조했다.그러면서 "교권보호관은 교육활동보호를 위한 철학과 의지를 가져야 한다. 학교 급별, 지역별, 규모별 등의 다양한 여건을 분석해 교육활동 침해가 일어나는 원인을 분석해 교육적 해결책을 생산할 수 있는 사람이 교권보호관이 되어야만 한다"라며 "교권보호관이 자리만 차지하는 형식적인 자리가 되어서는 안 된다"라고 강조했다.이어 "진정한 교권보호는 교사의 업무 경감에서 시작해야 한다. 교사가 교육에 전념하지 못하는 순간, 교육활동 침해행위가 발생하게 된다"라며 "당선인은 교사의 교육활동 보호를 위해 교육과 무관한 시설·채용·행정·회계 업무를 교사가 맡지 않는 실질적인 대책을 마련해야만 한다"고 주장했다.