"예산·조례권 달라"... 돌봄시민의회가 요구한 세가지 권한

큰사진보기 ▲지난 24일, 대전시민의회포럼, 네트워크RE, 사회적협동조합 빠띠, 경희대학교 비교문화연구소, 시민의회전국포럼이 공동 주최한 ‘돌봄시민의회 시나리오 워크숍’에는 대전 시민 60여 명이 참여했다. ⓒ 대전시민의회포럼 관련사진보기

"지역 돌봄체계를 논의하는 자리에 단체장들이 참여하는 경우는 있어도, 우리 같은 당사자가 직접 목소리를 내는 경험은 거의 없었다. 다양한 사람들이 모여 진짜 우리의 돌봄을 이야기할 수 있어 정말 뜻깊었다." (워크숍에 참여한 한 돌봄당사자 시민)

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"돌봄은 요람에서 무덤까지 누구나 경험하고, 누구나 의견을 낼 수 있는 우리 삶의 가장 가까운 의제다. 이번 워크숍은 단순히 돌봄 정책을 토론하는 자리를 넘어, 시민이 돌봄 정책을 스스로 결정하는 '제도' 자체를 직접 설계한 첫 시도라는 점에서 혁신성이 있다."

시민들이 단순히 돌봄 정책의 '수혜자'나 '소비자'에 머무는 것이 아니라, 직접 정책을 결정하고 제도를 설계하는 '돌봄 민주주의'의 첫발을 내디뎠다.지난 24일 오후 대전 커먼즈필드에서 열린 대전시민의회포럼, 네트워크RE, 사회적협동조합 빠띠, 경희대학교 비교문화연구소, 시민의회전국포럼이 공동 주최한 '돌봄시민의회 시나리오 워크숍'에는 대전 시민 60여 명이 참여했다. 돌봄당사자와 가족돌봄청년, 요양보호사·돌봄교사 등 최일선의 돌봄노동자, 사회복지시설 실무자, 전·현직 지방의원, 공무원, 전문가, 일반 시민 등 그야말로 '돌봄'을 둘러싼 다양한 주체들이 한자리에 모였다.특히 '무작위추첨 원리와 숙의민주주의로 그리는 돌봄의 미래'라는 부제로 열린 이번 워크숍은 시민들이 직접 '돌봄시민의회'라는 제도의 규칙과 경로를 스스로 설계했다는 점에서 지역 시민사회 안팎의 주목을 받고 있다.참가자들은 사회적협동조합 빠띠의 디지털 타운홀 플랫폼을 활용해 ▲누가 참여하고 결정할 것인가(WHO) ▲무엇을 논의할 것인가(WHAT) ▲어떻게 숙의하고 운영할 것인가(HOW) 등 3가지 핵심 축을 중심으로 토론을 벌였다.이날 참가자들은 돌봄시민의회가 실질적인 힘을 가지기 위해 행정기관을 향해 강력한 세 가지 권한을 요구해야 한다고 입을 모았다.시민들이 요구한 돌봄시민의회 3대 권한은 ▲행정기관에 대한 정보요구권 ▲예산참여권 ▲조례 제정 및 법제도 개선 제안권 등이다.돌봄의 미래를 위한 핵심 의제들도 구체화됐다. 시민들은 기존 돌봄체계가 잡아내지 못하는 '숨은 사각지대 발굴'을 최우선 과제로 꼽았다. 아울러 거대 행정 중심이 아닌 '지역과 마을 단위의 돌봄 컨트롤타워 구축'이 필요하다는 제안도 큰 공감대를 모았다.지속 가능하고 깊이 있는 논의를 위해 '다양한 이해관계자의 참여 보장'과 '충분한 정보 제공 및 학습 기반 마련'이 선행돼야 한다는 점도 강조됐다. 단순히 서비스의 양을 늘리는 것을 넘어, 지역사회가 돌봄의 책임을 함께 나누고 결정하는 '새로운 민주주의 모델'이 필요하다는 지적이 있다.토론에 참여한 한 시민은 "내 의견이 토론을 거치며 다른 사람들의 생각과 연결되는 경험이 무척 신선했다"라며 "오늘의 논의가 일회성 이벤트로 끝나지 않고, 실제 '돌봄시민의회'라는 제도로 이어지기를 간절히 바란다"고 말했다.행사를 주최한 대전시민의회포럼 관계자는 이번 워크숍의 의미를 이렇게 설명했다.주최 측은 이번 워크숍에서 나온 시민들의 생생한 목소리와 제안을 정밀하게 분석·정리해 조만간 보고서로 발간할 예정이다.